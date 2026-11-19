경기도 용인시 호암미술관 인근 선영에서 열린 호암 이병철 창립회장 39주기 추도식에 이재용 삼성전자 회장을 비롯해 CJ그룹과 삼성 관련 주요 경영진이 참석해 추모의 뜻을 전했다.

11월 19일, 경기도 용인시 호암미술관 인근 선영에서 호암 이병철 삼성 창업회장 39주기 추도식이 엄수되었다. 이번 행사는 삼성 계열과 CJ 그룹의 핵심 인사들이 모두 참여한 자리로, 범삼성 권역의 주요 경영진들이 한 자리에 모여 고인의 업적을 기렸다.

범삼성 주요 경영진 및 일가 참석

이날 추도식에는 이재용 삼성전자 회장을 비롯해 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장, 김재열 삼성글로벌리서치 사장 등 삼성 관련 주요 인사들이 대거 참석하여 영전을 찾았다. 특히 이재현 CJ그룹 회장은 장손으로서 가장 먼저 선영을 참배했으며, 김희재 여사와 아들 이선호 CJ주식회사 미래기획그룹장 부부, 딸 이경후 CJ ENM 브랜드전략실장 부부 등이 함께 동행하여 조문을 올렸다.

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2012년 이후 분리된 추모 전통의 유지

삼성 계열과 CJ 그룹 일가는 과거 호암 추도식을 공동으로 개최해 왔으나, 2012년 형제 간인 CJ 이맹희 명예회장과 삼성 이건희 선대회장이 상속 분쟁을 겪으면서 같은 날 시간을 달리해 별도로 행사를 치르는 관행으로 바뀌었다. 이번 2026년 11월 19일 추도식 역시 이러한 기존 양상에 따라 개별적으로 진행되었지만, 주요 인사들이 선영을 오가는 모습을 통해 여전히 긴밀한 유대를 형성하고 있음을 보여줬다.

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제일제당 설립에서 반도체 사업 진출까지

호암 이병철 창립회장은 1953년 설탕 사업으로 시작해 제일제당을 설립했으며, 이는 곧 CJ그룹의 모태가 되었다. 이 회장은 1954년 제일모직, 1969년 삼성전자, 1974년 삼성중공업 등을 잇달아 설립하며 한국 산업의 기반을 닦았다. 1983년 74세였던 그는 '미래의 대들보가 될 것'이라는 신념으로 반도체 사업에 진출했으며, 이 선구안 덕분에 삼성전자 이후 메모리 반도체 시장에서 경쟁력을 확보하는 초석을 마련할 수 있었다.