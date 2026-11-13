호스피스 대기 환자 12명, 연명의료 중단 후 존엄한 죽음 사각지대

입원형 호스피스 평균 대기 환자 12.7명, 이용률 27.2%에 그쳐. 보건부 2028년 이용률 50% 목표 제시나 인프라 부족으로 말기 환자 고통 지속.

담낭암 말기 환자인 어머니를 집에서 간병 중인 김문규 (63)씨는 호스피스 기관 세 곳을 돌아다녔으나 모두 두세 달의 대기 시간을 요구했다. 김문규 씨와 같이 연명의료 중단을 선언한 말기 환자들이 신속한 호스피스 서비스에서 밀려나며 고통스럽게 임종을 준비하는 실태가 드러났다.

사전의향서 5배 증가, 호스피스 이용률 27.2% 저조

국립연명의료관리기관이 발표한 '2025 연명의료결정제도 연보' 자료에 따르면, 향후 임종 과정에 이르러 연명의료를 받지 않겠다는 '사전연명의료의향서' 신규 등록 건수가 2018년 10만529건에서 지난해 49만9961건으로 5배 가까이 급증했다. 같은 해 '연명의료계획서' 등록 건수도 2만9557건으로 집계돼, 무의미한 연명의료로 생의 마지막 시간을 연장하지 않겠다는 사회적 인식이 높아졌음을 보여준다.

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하지만 연명의료 중단 결정을 한 환자가 삶을 편안히 마무리할 수 있도록 도와주는 호스피스·완화의료 서비스는 이에 비해 턱없이 부족하다. 2024년 신규 호스피스 이용 환자는 2만4318명, 2025년은 2만6020명으로 해마다 증가세이나, 사망자 대비 신규 이용 환자 비율인 호스피스 이용률은 2024년 27.2%에 그쳤다. 이는 말기 환자 4명 중 3명이 호스피스 서비스를 받지 못한다는 뜻이다.

입원형 대기 환자 12.7명, 서울 33.7명으로 최다

호스피스 이용률이 2018년 연명의료결정법 시행 이후에도 25% 안팎으로 제자리걸음인 이유는 공급 인프라 부족과 지역별 불균형 때문이다. 지난해 기준 전국 호스피스 제공 기관은 194곳에 불과했으며, 경기가 46곳으로 가장 많고 서울 35곳, 부산 14곳, 전남과 광주가 각각 10곳이었다. 특히 세종시는 호스피스 기관이 단 한 곳도 없어 서비스 사각지대에 놓여 있다.

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가장 이용 가능한 입원형 호스피스조차 환자가 원할 때 바로 이용하기 어려운 실정이다. 민주당 서영석 의원이 중앙호스피스센터에서 받은 자료에 따르면, 지난 8월 기준 입원형 호스피스 평균 대기 환자는 12.7명이었다. 지역별로는 서울이 33.7명으로 가장 길었고, 대구 27.5명, 인천 20.1명, 경기 11.5명 순이었다. 이로 인해 응급실을 돌 듯 여러 기관을 전전하는 '호스피스 뺑뺑이' 현상이 발생하고 있다.

가족 간병 부담 가중, 요양병원 의존도 증가

신속한 입원이 어려워지자 가족들의 간병 부담은 더욱 커지고 있으며, 일부는 일반 요양병원으로 향하는 사례도 늘고 있다. 암 말기 환자의 어머니를 돌보고 있는 박소영(62)씨는 입원형 호스피스 기관 3곳에 연락했으나 기약 없는 답변만 들은 뒤, 홀로 생계를 꾸려야 하는 현실에서 어머니를 요양병원에 보내야 했다. 박소영씨는 7년 전 아버지가 암으로 세상을 떠난 후 어머니가 사전연명의료의향서를 작성했으나, 호스피스 서비스를 받지 못해 죄송스럽다고 토로했다.

보건부 2028년 이용률 50% 목표, 전문가 조언 절실

보건복지부는 '제2차 호스피스·연명의료 종합계획(2024~2028)'을 통해 2028년까지 호스피스 이용률을 50%로 끌어올리고 제공 기관을 현재 두 배 가까운 360곳으로 확충할 방침이다. 또한 신부전, 심혈관질환, 알츠하이머 등 대상 질환도 단계적으로 확대할 계획이라고 밝혔다.

그러나 전문가들은 단순히 기관 수를 늘리는 것을 넘어 국가 차원의 장기 전략 수립이 필요하다고 지적한다. 김대균 인천성모병원 호스피스·완화의료센터장은 영미권 국가들이生애 말기 돌봄 전략을 실행하고 있듯, 한국도 컨트론타워를 세워야 한다고 말했다. 장숙랑 중앙대 적십자간호대 교수는 지역사회 통합돌봄과 호스피스를 연계한 생애 말기 모델 마련이 존엄한 죽음을 보장하는 길이라고 강조했다.