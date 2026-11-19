호서대와 헝가리 미슈콜츠대가 15년간 지속해온 학술교류 협약을 갱신하고 첨단산업 및 자연과학 분야 공동연구와 인재 양성을 확대하기로 했다.

호서대 와 헝가리 미슈콜츠대 가 학술교류 협약을 갱신하고 협력 범위를 첨단산업 및 자연과학 분야로 확대하기로 했다. 양 대학은 19일 본교에서 관계자들이 참석한 가운데 공식적인 협정 갱신식을 진행했으며, 이를 바탕으로 향후 연구인력 교류와 교육과정 개발 등 다양한 협력 방안을 추진할 예정이다. 호서대 는 이번 계약을 통해 2011년 11월 첫 협약을 맺은 이후 15년간 이어져 온 긴밀한 파트너십을 한 단계 격상시켰다.

호서대와 미슈콜츠대, 학술협력 체계 재편

호서대는 미슈콜츠시와도 현지 온천자원을 활용한 화장품 산업 육성에 대학의 천연물 소재 연구를 접목하는 방안을 논의했다. 두 기관은 이번 협약 갱신을 계기로 단순한 학생 교환을 넘어 공동연구 과제를 적극적으로 발굴하고, 연구 성과를 산업 현장에 적용하거나 사업화할 가능성까지 검토하기로 했다. 이는 양측이 장기간 구축한 신뢰 관계를 바탕으로 실질적인 산학연 협력을 도모하기 위한 전략적 조치로 평가된다.

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미슈콜츠대는 광업과 금속공학을 기반으로 기계 및 재료공학, 첨단소재, 에너지자원, 지질 및 환경 분야로 연구 범위를 넓혀온 역사적 강점을 보유하고 있다. 반면 호서대는 반도체, 미래 모빌리티, 해양통신 등의 분야에서 역량을 키우고 있으며, 최근 유럽 양자컴퓨팅 기업 IQM과의 협약을 맺는 등 글로벌 기술 파트너십을 확장하고 있다. 자연과학 분야에서는 의약품과 화학물질의 독성평가, 산림 및 생물자원 연구, 천연물 기반 기능성 소재 개발 등 다각적인 학술 활동을 전개하고 있다.

미슈콜츠시, 온천 자원 활용한 화장품 산업 협력

호서대는 앞서 지난 16일 충남 아산시 관계자들과 함께 토트산타이 요제프 미슈콜츠시 시장을 만나 대학의 연구 성과를 지역 산업과 연계하는 방안을 협의했다. 미슈콜츠시가 온천자원을 활용한 화장품 산업 육성에 적극적인 관심을 보이자, 호서대의 천연물 기반 기능성 화장품 연구와 이를 결합할 수 있는 구체적인 시너지 방안이 주요 논의 주제였다.

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호서대는 개똥쑥 등 자생식물에서 추출한 물질을 기능성 화장품과 바이오 소재로 활용하는 연구 경험을 다년간 축적해 왔다. 이러한 전문성은 미슈콜츠시의 풍부한 온천 자원과 결합될 때 지역 경제 활성화와 글로벌 화장품 시장 진출에 강력한 경쟁력을 줄 수 있을 것으로 기대된다. 양측은 이와 같은 협력 모델을 통해 학술적 성과가 단순히 논문 발표에 그치지 않고 실제 산업적 가치로 창출되도록 시스템을 구축해 나가기로 했다.

한경웅 대외협력과장, 15년 협력의 가치 강조

호서대 대외협력과장인 한경웅은 이번 협약 갱신의 의미를 다음과 같이 설명하며 양교 간 깊은 유대를 재확인했다. 한 경 위원은 "이번 협약 갱신에서는 15년간 이어온 양 대학의 협력관계를 바탕으로 첨단산업과 자연과학 분야의 공동연구 및 교류 확대 방안이 논의됐다"고 전하며, 장기적인 신뢰 기반이 새로운 협력 영역을 개척하는 원동력이 되고 있음을 강조했다.

한 경 위원은 또한 "미슈콜츠 시장과의 면담에서도 대학의 연구성과를 지역 산업과 연계하는 방안에 대해 의견을 나눴다"며, 학문과 산업의 경계를 허물고 실용적인 가치를 창출하려는 양측의 의지가 일치하고 있음을 밝혔다. 이번 협력을 통해 호서대와 미슈콜츠대 관계자들은 기념촬영을 통해 우정의 순간을 공유하기도 했으며, 페테르 터마시 미슈콜츠대 물류연구소장, 장명균 호서대 경영학부 교수, 페테르 수치 미슈콜츠대 부총장 등 주요 인사들이 참여해 협력의 의지를 다졌다.

앞으로 호서대는 미슈콜츠대와의 협력을 통해 첨단 소재 및 에너지 분야 연구 인력의 심층 교류를 추진할 계획이다. 동시에 교육과정 개발에도 적극적으로 참여하여, 학생들이 글로벌 이슈와 첨단 기술을 습득할 수 있는 기회를 확대할 방침이다. 또한 발굴된 공동연구 성과가 실질적인 기술로 개발되어 양국의 산업 경쟁력 강화에 기여할 수 있도록 상용화 경로 마련에도 주력할 것으로 예상된다. 이를 통해 호서대는 아시아와 동유럽을 아우르는 학술 네트워크의 중심지로 위치를 더욱 굳힐 계획이다.