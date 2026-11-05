호반그룹 한진칼 최대주주 등극, 경영권 분쟁의 여러 시나리오와 향후 전망

호반그룹이 한진칼 최대주주로 등극하며 투자주의보가 발령됐다. 내년 주총을 앞두고 경영권 쟁탈전 구도와 관련 기관들의 입장, 그리고 향후 시장 영향력에 대한 심층 분석.

호반그룹 이 한진칼 의 최대주주에 오르면서 관련주 시세 변동성이 확대되고 있다. 이에 따라 한국거래소 는 한진칼 과 한진칼 우선주에 대해 단기과열 종목 지정 및 투자주의보 조치를 실시했다. 이번 조치는 호반그룹 이 기존 최대주주였던 조원태 한진그룹 회장을 제치고 지분율 1위를 확보한 직후인 5일 공시됐다.

주식 시장에서는 호반그룹의 매수가 단순 투자 목적이 아니라 경영권 참여 의도를 내포할 수 있다는 분석이 지배적이다. 지난 3일 두 종목은 모두 상한가를 기록하며 상승세를 이어갔다. 코스피 지수가 5%대 급락으로 5300선까지 추락한 불황 속에서도, 한진칼 우선주는 6만2천원으로 두 번째 상한가를 쳤고 한진칼은 3.31% 오른 19만400원에 장을 마감했다.

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호반그룹의 경영권 참여 시나리오

호반그룹이 내년 정기 주주총회와 연말 주주명부 확정 시기를 앞두고 경영권 분쟁의 여러 시나리오가 거론되고 있다. 호반그룹은 올해 3월 열린 주주총회에서 조원태 회장의 사내이사 재선임은 수용했으나, 이사보수 한도안에 대해서는 반대표를 행사하며 이미 존재감을 과시한 바 있다.

특히 호반그룹은 계열사 자금을 활용해 한진칼 지분을 지속적으로 매입하고 있는 상태다. 반면 조원태 회장 측의 경우, 선대 회장의 갑작스러운 별세로 인해 승계 전보다 약 3분의 1 가량 줄어든 20.58%의 지분을 보유하고 있다. 추가 매수를 통해 최대주주 자리에 복귀하려고 해도 자금 여력상 21.06%에 그칠 수밖에 없는 한계가 있다.

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호반그룹이 향후 내년 주총을 앞두고 인사 및 보수와 같은 주요 안건에서 강력한 목소리를 낼 가능성은 배제하기 어렵다. 업계에서는 호반그룹이 한진칼 경영권에 대한 실질적인 권한을 행사하기 위해 내년 주총을 중요한 고리로 설정하고 있다고 보고 있다.

한진칼의 방어 기제와 의결권 구조

한진칼은 사업 파트너인 델타항공을 확실한 우호 지분으로 확보하며 경영권 위협을 차단하겠다는 입장과 전략을 유지하고 있다. 델타항공은 현재 14.9%의 지분을 보유하고 있어 한진칼의 경영권을 방어하는 데 핵심적인 역할을 수행하고 있다.

호반그룹이 최대주주라고 해서 즉시 이사회 진입이 쉬운 상황은 아니다. 내년도 주주총회에서 임기 만료로 교체될 이사 3명 중 1명은 감사위원회 위원으로 선출되며, 이 경우 개정 상법에 따라 최대주주의 의결권이 3%로 제한된다.

나머지 2명의 이사 자리에서도 표 대결이 발생할 경우, 주요 쟁점이 되는 표는 델타항공과 항공산업 재편 과정에서 지분을 취득한 산업은행, 그리고 국민연금 등이 쥐게 된다. 산업은행은 10.58%, 국민연금은 5.11%의 지분을 보유하고 있어 양측의 공방에서 핵심 열쇠를 쥔 셈이다.

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기관들의 기존 태도와 향후 전망

국민연금은 지난 주주총회에서 조원태 회장의 사내이사 재선임과 이사보수 한도 안건 모두에 반대표를 던진 이력이 있다. 이는 기관 투자자들이 경영진 측에만 표를 집중하지 않고, 이해관계가 복잡하게 얽힌 상황에서 전략적으로 접근할 수 있음을 시사한다.

국내 증권사들의 전문가들도 이번 분쟁이 단기적으로 수습되기 어려운 장기전 양상을 띠고 있다고 진단했다. 아이엠증권의 배세호 애널리스트는 '한진칼 경영권 분쟁은 장기 레이스'라는 보고서를 통해, 현재 산업은행이 보유한 지분을 언제, 어떤 방식으로 매각할지 불투명하다고 지적했다.

배세호 애널리스트는 호반그룹이 한진칼의 경영권 확보를 추진한다면 매우 긴 호흡으로 상황을 바라봐야 할 것이라고 내다봤다. 내년 주총을 비롯해 연말 주주명부 확정 시점, 그리고 주요 기관 투자자들의 동향을 면밀히 관찰해야 향후 경영권 구도가 어떻게 재편될지 예측할 수 있다.