호르무즈 해협 긴장 고조…미·이란 협상에 먹구름

미군의 제한적 공습으로 호르무즈 해협 긴장이 고조되며 미국과 이란의 종전 협상이 위기에 빠졌습니다. 양측은 군사적 압박을 통해 유리한 협상 조건을 얻으려 하지만, 충돌 확대 시 세계 경제와 에너지 안보에 심각한 영향을 줄 수 있습니다.

호르무즈 해협 인근에서 발생한 미군의 제한적 군사 공격이 미국과 이란 간 종전 협상 에 미칠 영향이 주목된다. 미군은 자위권 행사를 명분으로 이란 남부 지역을 공습했으며, 이는 이란의 해협 봉쇄 시도와 드론 발사 등 위협에 대응한 조치라고 설명했다.

이란은 이를 휴전 위반으로 규정하고 보복을 예고했다. 전문가들은 양측이 협상에서 유리한 고지를 점하기 위해 군사적 긴장을 조성하고 있으나, 이로 인해 휴전이 위태로워지고 협상이 교착 상태에 빠질 수 있다고 우려한다. 특히 호르무즈 해협은 세계 원유 수송의 20% 이상이 통과하는 중요 해상로로, 긴장 고조는 유가 급등으로 이어질 수 있어 국제 사회의 우려가 크다. 현재 상황은 2015년 이란 핵합의(JCPOA) 이후 최대 위기로 평가된다.

트럼프 대통령은 대규모 공습을 위협하면서도 확전을 주저해 왔으며, 이번 제한적 공격은 협상 타결을 위한 압박 수단이라는 분석이 나온다. 그러나 이란 내에서도 협상에 대한 이견이 존재하며, 강경파는 보복을 통해 더 유리한 조건을 이끌어내려 할 가능성이 있다. 이란 대통령 페제시키안은 카타르 군주에게 '이제 미국이 의지를 보여야 한다'며 협상 의지를 표명했으나, 미군의 공격 이후 강경 대응을 천명했다. 한편, 이슬람혁명수비대(IRGC)는 과거에도 해협 인근에서 미군 드론을 격추하는 등 도발을 감행한 바 있어, 추가 군사적 충돌 가능성을 배제할 수 없다.

미국 내에서는 트럼프 대통령의 대이란 접근 방식에 대한 비판이 제기된다. 단계적 협상을 통해 일단 휴전을 이루고 핵 문제 등 핵심 쟁점은 다음 단계로 미루는 전략이 과거 가자 휴전 합의에서 실패한 전철을 밟을 수 있다는 지적이다. 이스라엘정책포럼의 마이클 코플로우는 '복잡한 협상에서 단계적 접근은 유익할 수 있지만, 트럼프 대통령은 핵심 사안이 해결되지 않은 상태에서 승리를 선언하는 수단으로 활용하고 있다'고 비판했다. 오는 27일 백악관에서 열릴 내각 회의에서는 대이란 대응이 주 의제로 오를 예정이며, 이 회의에서 트럼프 대통령이 협상 타결을 선택할지, 아니면 군사적 충돌을 확대할지가 결정될 전망이다.

국제 사회는 상황의 악화를 막기 위해 외교적 노력을 계속하고 있으나, 양측의 강경한 입장 차이가 좁혀지지 않아 전망은 불투명하다. 이번 사태는 호르무즈 해협의 전략적 중요성을 다시 한번 부각시켰다. 해협을 통과하는 원유 물량이 줄어들면 전 세계 경제에 심각한 타격을 줄 수 있다. 이미 국제유가는 상승세를 타고 있으며, 주요 소비국들은 전략 비축유 방출을 검토하고 있다.

중동 국가들은 이란의 해협 봉쇄 가능성에 촉각을 곤두세우며 자체적인 안보 대책을 강화하고 있다. 사우디아라비아와 아랍에미리트는 대체 수송로 확보에 나섰지만, 호르무즈 해협을 완전히 대체할 수 있는 경로는 없다. 이러한 상황에서 미국과 이란 간의 군사적 충돌은 단순한 지역 분쟁을 넘어 글로벌 에너지 안보를 위협할 수 있다. 역사적으로 호르무즈 해협은 이란과 미국의 갈등의 중심에 있었다. 1980년대 이란-이라크 전쟁 당시 이란은 해협을 봉쇄하며 유가를 무기화했고, 미국은 호위 작전으로 맞섰다. 2019년에도 이란은 영국 유조선을 나포하고 사우디 석유 시설을 드론으로 공격하는 등 긴장을 고조시켰다.

이번 사태는 그때보다 더 위험하다는 평가가 나온다. 당시에는 핵합의가 유지되고 있었지만, 현재는 합의가 사실상 폐기된 상태에서 양측의 대립이 더욱 격화됐기 때문이다. 또한, 이란의 핵 활동이 진전되면서 이스라엘의 군사적 개입 가능성도 커지고 있다. 이스라엘의 네타냐후 총리는 레바논 헤즈볼라에 대한 공세를 강화하며 이란과의 전면전 가능성을 높이고 있다.

협상 타결에 대한 기대와 우려가 공존하는 가운데, 27일 트럼프 대통령의 결정이 향후 중동 정세의 향배를 가를 것으로 보인다. 만약 트럼프가 협상 타결을 선택하면 이란의 핵 활동 제한과 경제 제재 해제가 논의될 것이다. 그러나 군사적 충돌을 선택할 경우, 이란의 보복으로 인해 전쟁으로 번질 위험이 크다. 어떤 선택을 하든 국제 사회는 그 여파에 대비해야 할 것이다





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