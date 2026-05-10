호르무즈 해협 HMM 나무호 피격 사건, 미상 비행체 공격 공식화와 한미 안보 공조의 변곡점

정부 합동 조사단이 호르무즈 해협 내 HMM 나무호 폭발 사고의 원인을 외부 비행체에 의한 타격으로 결론지었습니다. 이란제 자폭 드론 가능성이 제기되는 가운데, 한국 정부는 이란에 강력한 안전 보장을 요구하는 동시에 미국의 군사적 기여 압박이라는 복잡한 외교적 과제에 직면해 있습니다.

정부가 호르무즈 해협 에서 발생한 HMM 소속 화물선 나무호의 폭발 및 화재 사고에 대해 미상의 비행체에 의한 외부 타격이라는 공식 조사 결과를 발표하며 국제 사회의 이목이 쏠리고 있습니다. 박일 외교부 대변인은 지난 10일 서울 종로구 외교부 청사에서 열린 브리핑을 통해 정부 합동 조사단의 1차 조사 결과를 상세히 공개했습니다.

조사단에 따르면 지난 4일 미상의 비행체 2기가 약 1분이라는 짧은 간격을 두고 나무호의 선미 좌현을 두 차례에 걸쳐 정밀하게 타격한 것으로 확인되었습니다. 특히 타격 지점인 선미 외판의 훼손 규모가 폭 5m, 깊이 7m에 달하며, 파손 위치가 해수면으로부터 약 1m에서 1.5m 높이라는 점을 근거로 기뢰나 어뢰와 같은 수중 공격 가능성은 매우 낮은 것으로 분석되었습니다. 조사단은 현장에서 비행체의 엔진 잔해를 수거하고 CCTV 영상을 확보하여 정밀 분석에 착수했으며, 선박 내부 엔진 등에서는 아무런 특이점이 발견되지 않아 내부 결함으로 인한 화재 가능성은 완전히 배제된 상태입니다.

군사 및 안보 전문가들은 이번 공격의 주체로 이란제 자폭 드론의 가능성에 무게를 두고 있습니다. KAIST의 조상근 연구교수는 짧은 시간 내에 두 차례의 정밀 타격이 이루어졌고 엔진 잔해가 발견되었다는 점을 들어 중형 이상의 자폭 드론일 가능성이 매우 크다고 분석했습니다. 특히 이러한 공격 방식은 피해를 극대화하여 전면전을 유도하기보다는, 실질적인 위협을 가함으로써 한국 해군이 미국의 군사 작전에 합류하는 것을 저지하려는 이란의 고도의 회색지대 전술일 수 있다는 해석이 나옵니다.

아산정책연구원의 양욱 연구위원 역시 수십 킬로그램의 폭약을 탑재한 드론이 저공 비행을 통해 선박 후미에 내리꽂듯 충돌했을 때 발생할 수 있는 피해 규모와 일치한다고 지적했습니다. 해외 외신과 전문가들은 특히 이란의 샤헤드-136 자폭 드론을 유력한 용의자로 지목하고 있는데, 이 드론은 위성항법장치를 통해 기관실 등을 정밀 조준할 수 있으며 공개된 파손 형태가 샤헤드 드론의 특성과 유사하다는 분석이 지배적입니다.

다만 일부에서는 엔진이 외부로 노출된 형태의 대함 순항미사일 가능성도 제기하고 있으나, 미사일의 파괴력을 고려할 때 선체 훼손 정도가 상대적으로 적다는 점에서 드론설이 더욱 힘을 얻고 있습니다. 외교적 상황은 더욱 긴박하게 돌아가고 있습니다. 이란 측은 이번 사건에 대해 엇갈린 반응을 보이고 있는데, 국영 프레스TV는 이란이 정의한 해상 규칙을 위반한 선박에 대한 주권 수호의 신호라고 주장한 반면, 주한 이란대사관은 이란군이 연루되었다는 주장을 단호히 부인하는 모순된 태도를 보였습니다.

이에 우리 정부는 사이드 쿠제치 주한 이란 대사를 불러 조사 결과를 설명하며 사실상 이란의 책임을 간접적으로 압박했습니다. 이는 현재 호르무즈 해협 인근에 발이 묶여 있는 국적선 26척의 안전한 대피를 위해 이란 측으로부터 보다 강력하고 구체적인 안전 보장 조치를 끌어내기 위한 명분을 확보하려는 전략으로 풀이됩니다. 과거 태국이 이란의 공격으로 선원을 잃은 후 휴전 선언 직후 자국선을 철수시켰던 사례를 참고하여, 우리 정부 역시 실효성 있는 안전 대책을 요구할 방침입니다.

하지만 이번 사고로 인해 선원 1명이 경미한 부상을 입은 사실이 뒤늦게 확인되면서, 국민 안전 확보라는 정부의 최우선 과제와 이란과의 외교적 마찰 사이에서 정교한 대응이 필요한 시점입니다. 동시에 미국 측의 군사적 기여 압박은 더욱 거세질 전망입니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 최근 인터뷰와 SNS를 통해 한국 선박의 피격 사건을 언급하며 한국이 즉각적인 인력을 파견해 조치를 취해야 한다고 노골적으로 요구했습니다. 비록 프로젝트 프리덤이라는 선박 구출 작전이 일시 중단된 상태지만, 휴전 협상의 경과에 따라 한국의 파병이나 군사적 참여 압박은 언제든 재개될 수 있는 상황입니다.

이러한 배경 속에서 안규백 국방부 장관은 워싱턴 D.C. 로 출국하여 피트 헤그세스 미국 국방장관 및 미 의회 주요 인사들과 회담을 가질 예정입니다. 이번 회담의 핵심 쟁점은 전시작전통제권 전환이라는 한국의 전략적 목표와 호르무즈 해협 안정화를 위한 한국의 기여를 원하는 미국의 이해관계가 충돌하는 지점이 될 것으로 보입니다. 헤그세스 장관이 이미 한국의 더 적극적인 역할을 주문한 만큼, 안 장관은 전작권 전환의 속도를 유지하면서도 미국의 해양자유구상(MFC) 참여 문제 등 안보 공조 방안을 면밀히 검토하여 국익을 극대화하는 전략적 선택을 내려야 하는 어려운 과제를 안게 되었습니다





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호르무즈 해협 HMM 나무호 자폭 드론 한미 국방장관 회담 회색지대 전술

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