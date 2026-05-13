호르무즈해협의 사투, 위험 속에서도 자리를 지키는 한국 선원들의 숭고한 책임감

중동 전쟁으로 인한 호르무즈해협 봉쇄 상황 속에서 하선 권리를 포기하고 선박을 지키는 한국 선원들의 사연과 이에 따른 경제적 비용 및 보상 체계를 상세히 다룹니다.

중동 지역의 지정학적 긴장이 고조되면서 세계 물류의 핵심 동맥인 호르무즈해협 이 사실상 봉쇄된 지 어느덧 70일이라는 시간이 흘렀습니다. 지난 3월 4일을 기점으로 시작된 이번 사태는 전 세계 에너지 공급망에 심각한 위협이 되고 있으며, 특히 우리 국적 선사인 HMM의 화물선이 피격 추정 사고를 당하는 초유의 사태까지 발생하면서 해상 안전에 대한 우려가 극도로 높아진 상황입니다.

전쟁의 포화가 바다 위까지 번진 상황에서 선원들이 느끼는 심리적 압박감과 생명의 위협은 상상을 초월할 것입니다. 하지만 이러한 극한의 위기 속에서도 놀라운 사실이 밝혀졌습니다. 생명의 위험을 무릅쓰고 바다 위에 머물고 있는 우리 선원들 중 단 한 명도 하선이나 조기 귀국을 요청하지 않았다는 점입니다. 이는 단순한 고용 관계를 넘어선 한국인 특유의 책임감과 직업의식이 발휘된 결과라고 볼 수 있습니다.

현재 해양수산부와 해운업계가 파악한 바에 따르면, 호르무즈해협 내측에 머물고 있는 한국인 선원은 총 158명에 달합니다. 이 중 123명은 국내 선사 소속 선박에, 나머지 35명은 외국 선사 선박에 승선하여 불안한 하루하루를 보내고 있습니다. 국제해사노동협약인 MLC에 따르면 전쟁이나 무력 충돌로 인해 선원의 생명과 안전에 중대한 위험이 발생했을 때, 선원은 정당하게 하선을 요구하거나 승선을 거부할 권리를 가집니다. 실제로 국내 대부분의 해운사 역시 근로계약서와 취업규칙을 통해 선원들의 자발적인 의사에 따른 하선과 승선을 보장하고 있습니다.

해운사들은 만약 선원이 귀국 의사를 밝힐 경우 즉시 공급선이나 크루보트를 투입해 육지로 이동시키고 항공편을 통해 안전하게 송환하기 위한 모든 대비책을 세워두고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 지금까지 하선 의사를 밝힌 선원이 없다는 것은 이들이 처한 상황이 얼마나 특수한지를 보여줍니다. 그렇다면 이들은 왜 망망대해라는 고립된 공간에서 위험을 감수하며 배를 지키고 있는 것일까요. 전직 항해사들의 증언에 따르면, 선박은 정박 중이라 하더라도 그 내부에서는 쉼 없이 돌아가는 정교한 임무 체계가 존재합니다.

누군가 한 명이라도 자리를 비우면 그 공백을 메울 대체 인력이 즉각 투입되어야 하며, 이는 곧 통항이 재개되었을 때 신속하게 대응하기 위한 필수 조건입니다. 무엇보다 한국인 선원들은 대부분 파트장급 이상의 숙련된 인력들로, 자신이 맡은 구역과 동료들에 대한 강한 책임감을 느끼고 있습니다. 사지라고 불릴 만한 곳에서 함께 고생하는 동료들을 두고 혼자만 먼저 떠나는 것에 대한 심리적 가책과, 특히 고군분투하는 선장을 보며 먼저 가겠다는 말을 쉽게 꺼내지 못하는 끈끈한 동료애가 이들을 붙잡고 있는 핵심 요인입니다.

또한 일부에서는 업무 평가에서의 불이익을 우려하는 현실적인 고민이 있을 수 있으나, 전반적으로는 직업적 소명 의식이 더 크게 작용하고 있는 것으로 분석됩니다. 물론 이러한 헌신 뒤에는 현실적인 인력난과 경제적 보상 체계라는 복잡한 배경이 얽혀 있습니다. 해운업계의 인력풀은 매우 한정적이며, 특히 위험 지역으로 가려는 외항 선원을 새로 구하는 것은 사실상 불가능에 가깝습니다. 이에 따라 선원들에게는 그에 상응하는 고도의 보상이 제공됩니다.

국제교섭포럼인 IBF 기준에 따라 해당 해역이 전쟁위험구역으로 지정되면 선원들은 기본급의 100%에 달하는 위험수당을 추가로 지급받게 됩니다. 이에 더해 국내 선사들과 전국해상선원노동조합연맹은 특별 합의를 통해 한 달분 통상임금의 50%를 격려금으로 지급하고, 장기 승선에 동의할 경우 승무 기간 연장에 따른 유급 휴가를 추가로 제공하는 등 파격적인 조건을 내걸었습니다. 만약 하선권 행사로 결원이 발생할 경우 결원 수당의 1.5배를 지급하는 등의 대책도 마련되어 있습니다. 하지만 이러한 보상 체계는 고스란히 해운사의 비용 부담으로 이어지고 있습니다.

한국해운협회의 분석에 따르면 선원들의 임금 인상분과 더불어 연료비, 식량비, 생필품비 등의 상승으로 인해 국적선 26척이 추가로 부담하는 비용은 하루 평균 4억 9,300만 원에 육박합니다. 이를 지난 70일간의 기간으로 단순 계산하면 약 345억 1,000만 원이라는 천문학적인 추가 비용이 발생한 셈입니다. 이는 해운업계가 겪고 있는 경영상의 압박이 얼마나 심각한지를 보여주는 수치입니다. 결국 호르무즈해협의 위기는 단순한 물류의 정체를 넘어, 선원들의 희생과 해운사의 막대한 자금 투입이라는 두 가지 축으로 간신히 버텨내고 있는 위태로운 상황입니다.

국가 경제의 생명선인 해상 물류를 지키기 위해 보이지 않는 곳에서 사투를 벌이고 있는 선원들의 노고에 대해 보다 체계적인 국가적 지원과 사회적 관심이 필요한 시점입니다





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