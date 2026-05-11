호르무즈 해협 HMM 나무호 피격 사건, 정부 합동 조사 결과 미상 비행체 공격으로 확인

정부 합동 조사 결과, 호르무즈 해협에서 발생한 HMM 나무호 화재 사건이 미상 비행체에 의한 외부 공격으로 밝혀졌습니다. 외교부와 국가안보실은 이를 강력히 규탄하며 국제사회와 공조해 대응책을 마련하겠다고 밝혔습니다.

지난 4일 세계 물류의 핵심 요충지이자 지정학적 긴장감이 극도로 높은 호르무즈 해협에서 발생한 한국 선박 HMM 나무호의 화재 사건과 관련하여 정부가 충격적인 조사 결과를 발표했습니다. 외교부는 10일 정부 합동 조사단의 정밀 분석 결과를 공개하며, 이번 사건이 단순한 사고나 내부 결함이 아닌 정체불명의 비행체에 의한 타격으로 인해 발생했다는 사실을 공식화했습니다.

외교부가 공개한 현장 조사 사진과 기록에 따르면, 선체 하단부에서 폭 5미터, 깊이 7미터에 달하는 거대한 파공이 확인되었습니다. 이는 외부에서 강력한 물리적 충격이 가해졌음을 시사하는 결정적인 증거로, 단순 화재로는 설명될 수 없는 심각한 수준의 파손입니다. 특히 이번 공격은 매우 치밀하게 이루어진 것으로 보이며, 정밀한 조사를 통해 드러난 피해 규모는 민간 선박에 가해진 공격의 잔혹성을 여실히 보여주고 있습니다. 위성락 국가안보실장은 11일 브리핑을 통해 HMM 나무호의 화재가 외부의 의도적인 공격으로 드러난 점에 대해 깊은 유감을 표하며, 우리 정부의 단호한 입장을 밝혔습니다.

위 실장은 민간 선박을 대상으로 한 어떠한 형태의 공격도 국제법상 정당화될 수 없으며 결코 용납될 수 없는 행위라고 강조하며, 이번 사태를 강력히 규탄한다고 말했습니다. 정부는 현재에 안주하지 않고 추가적인 정밀 조사를 통해 공격을 수행한 주체가 누구인지, 사용된 비행체의 정확한 기종과 물리적 크기는 어느 정도였는지를 구체적으로 식별해 나갈 계획입니다. 위 실장은 이러한 식별 과정이 완료되는 대로 그에 상응하는 필요한 대응책과 외교적 조치를 다각도로 고려하겠다고 덧붙였습니다.

이는 단순한 항의를 넘어 국가적 차원의 전략적 대응을 시사하는 것으로, 해상 안보 위협에 대해 무관용 원칙으로 대처하겠다는 정부의 강력한 의지가 반영된 것입니다. 이번 사건의 전말을 살펴보면, 지난 4일 오후 3시 30분경 현지 시각으로 미상의 비행체 2기가 HMM 나무호의 선미 좌현에 위치한 평형수 탱크 외판을 약 1분 간격으로 두 차례나 정밀 타격한 것으로 드러났습니다. 외교부 박일 대변인은 현장의 CCTV 영상 확인과 선장의 상세 면담, 그리고 전문가들의 정밀 현장 조사를 통해 이러한 사실을 확인했다고 밝혔습니다.

평형수 탱크는 선박의 균형을 잡는 매우 중요한 부위이며, 이곳에 가해진 집중적인 타격은 선박의 안전을 심각하게 위협하고 대규모 화재와 침수로 이어질 수 있는 위험한 공격이었습니다. 정부는 이번 공격이 우발적인 사고가 아니라 명확한 의도를 가지고 수행된 공격임을 확신하고 있으며, 이에 따라 관련 정보 수집에 총력을 기울이고 있습니다. 다만 청와대는 현재 공격 주체를 특정 국가로 지목하는 것에 대해서는 매우 신중한 태도를 유지하고 있습니다.

청와대 고위 관계자는 현재 공격 주체를 특정하기 위한 다각적인 분석이 진행 중이며, 성급하게 결론을 내리기보다는 객관적인 증거를 확보하는 데 집중하고 있다고 설명했습니다. 예단이나 성급한 단정으로 인해 발생할 수 있는 외교적 마찰을 최소화하면서도, 정확한 판단이 서는 즉시 그 수위에 맞는 적절하고 단호한 대처를 하겠다는 전략입니다. 이러한 대처 방식은 국제사회의 일반적인 대응 관례를 따를 것이며, 상식적인 수준에서 다른 국가들이 유사한 해상 테러나 공격을 받았을 때 취하는 조치들과 궤를 같이할 것이라고 덧붙였습니다.

사실 사건 초기 정부는 피격 가능성을 염두에 두고 있었으나, 대외적으로는 매우 조심스러운 입장을 취해왔습니다. 위성락 실장은 지난 6일 당시 피격을 확신하기 어렵다는 신중한 태도를 보였으며, 당시에는 침수나 선체 기울어짐 현상이 뚜렷하지 않았다는 점을 근거로 들었습니다. 이에 대해 청와대 관계자는 초기 보고 단계에서는 파공의 존재가 명확히 확인되지 않았고, 전체적인 상황을 종합적으로 판단하기에는 데이터가 부족했기 때문이라고 해명했습니다.

이는 잘못된 판단을 내린 것이 아니라, 정밀 조사를 통해 확실한 물증을 확보한 후 공식 발표를 하는 것이 국익과 외교적 전략 측면에서 옳다고 판단한 결과였다는 설명입니다. 앞으로 우리 정부는 호르무즈 해협과 같은 위험 지역을 항해하는 모든 한국 선박과 선원들의 안전을 보장하기 위해 가용한 모든 수단을 동원할 방침입니다. 유관 국가들과의 지속적인 소통 채널을 가동하고, 해상 안보 네트워크를 강화하여 유사한 사건의 재발을 막기 위한 예방 조치를 배가할 계획입니다.

특히 국제사회와 긴밀히 협력하여 모든 선박의 안전한 통항과 항해의 자유라는 보편적 가치를 수호하는 노력에 적극적으로 동참하겠다고 밝혔습니다. 호르무즈 해협은 전 세계 원유 수송의 핵심 경로인 만큼, 이곳에서의 안보 불안은 단순히 한 기업의 손실을 넘어 국가 경제와 글로벌 에너지 안보에 직결되는 중대한 사안입니다. 따라서 정부는 이번 사건을 계기로 해상 물류 경로의 안전 확보를 위한 국가적 안보 체계를 더욱 공고히 다질 것으로 보입니다





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