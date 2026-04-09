호르무즈 해협 선박 출항, 보험 문제 해결 시급… 정부, 런던 통해 시장 동향 파악

미국-이란 휴전에도 불구하고 호르무즈 해협에 묶인 우리 선박의 출항이 보험 문제로 난항을 겪고 있다. 정부는 2주 안에 선박을 안전하게 빼내기 위해 영국 런던을 통해 글로벌 보험 시장 동향 파악에 나섰다. 26척의 우리 선박의 안전한 귀환을 위해 정부와 민간의 긴밀한 협력이 절실하다.

2주 안에 선박을 페르시아만에서 안전하게 빼내기 위한 과제가 발등의 불로 떨어졌다. 미국과 이란의 2주간 휴전 합의가 이루어졌지만, 호르무즈 해협 을 지나는 선박에 대한 보험 문제는 여전히 해결되지 않고 있다. 국내 선사들은 기존 보험 만료 후 새로운 보험 계약을 맺으려 했지만, ' 호르무즈 해협 통항 제외' 조건이 붙어 발이 묶인 상태다. 이에 정부는 선박의 안전한 출항을 위해 글로벌 보험 시장 동향을 파악하고, 필요한 지원을 제공하기 위해 적극적으로 움직이고 있다. 정부는 해운 선사들과의 긴밀한 협력을 통해 현 상황을 면밀히 주시하며, 선박의 안전한 출항을 위한 해결 방안을 모색하고 있다. 현재 호르무즈 해협 에 묶인 우리 국적 선박은 총 26척에 달하며, 이들 선박의 안전한 복귀는 국가 경제에도 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

정부는 외교부를 통해 영국 주재 대사관에 해사 보험 관련 현지 동향 파악을 요청했고, 런던에 위치한 로이즈(Lloyd‘s) 등 주요 보험 시장 관계자들과의 협력을 통해 상황을 예의 주시하고 있다. 특히, 호르무즈 해협의 안전 확보와 관련된 정보 수집에 주력하며, 선사들이 겪는 어려움을 해결하기 위해 다각적인 노력을 기울이고 있다.\해양수산부는 국내 선사들과의 회의를 통해 현장의 목소리를 청취하고, 선사들이 겪는 어려움을 파악했다. 선사들은 2주라는 촉박한 기간 안에 선박을 안전하게 빼내기 위해서는 새로운 보험 확보가 필수적이라고 강조하며, 정부의 적극적인 지원을 요청했다. 전쟁 위험 보험의 경우, 호르무즈 해협 통항을 제외하는 조건이 붙어 있어, 휴전 이후에도 보험 가입에 어려움을 겪고 있다. 글로벌 재보험사들이 호르무즈 해협의 안전성을 완전히 확보하지 못했다고 판단하여 보험 인수를 보류하고 있기 때문이다. 이러한 상황은 선사들에게 큰 부담으로 작용하고 있으며, 선박의 출항 지연으로 인한 경제적 손실도 우려되고 있다. 정부는 선사들과의 상시 정보 공유 체계를 구축하고, 실시간으로 관련 정보를 주고받으며 신속하게 상황에 대응하고 있다. 업계 관계자는 “2주라는 촉박한 기간에 전 세계가 앞다퉈 선박을 빼내려는 상황에서 사실상 정보전 양상으로 흐르고 있다”고 언급하며, 정부와 민간이 협력하여 정보를 공유하는 것이 중요하다고 강조했다. 정부는 이러한 위기 상황을 극복하기 위해 모든 역량을 집중하고 있으며, 선박의 안전한 출항을 위한 최선의 노력을 다하고 있다.\이번 사태는 해운 산업의 복잡성과 글로벌 보험 시장의 불확실성을 다시 한번 보여주는 사례이다. 호르무즈 해협은 세계 석유 수송의 중요한 통로이며, 이 지역의 불안정성은 국제 유가 및 해운 시장 전체에 영향을 미칠 수 있다. 정부는 이러한 상황을 예의 주시하며, 선사들의 어려움을 해결하고 국가 경제에 미치는 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있다. 26척의 우리 국적 선박에는 초대형 원유 운반선(VLCC), 석유 화학 제품 운반선, LNG선, LPG선 등 다양한 종류의 선박이 포함되어 있다. HMM 등 대기업 계열의 선박 16척과 중소 선사의 선박 10척이 호르무즈 해협에 묶여 있으며, 이들 선박의 안전한 출항은 국내 해운 산업의 경쟁력 유지에도 중요한 영향을 미칠 것이다. 정부는 선사들과의 지속적인 소통을 통해 문제 해결 방안을 모색하고, 필요한 지원을 제공하며, 국제 사회와의 협력을 강화하여 이번 위기를 극복해 나갈 계획이다. 정부는 또한 관련 정보를 투명하게 공개하고, 국민들에게 정확한 정보를 제공하여 불안감을 해소하고, 문제 해결에 대한 공감대를 형성하는 데에도 힘쓸 것이다. 정부의 적극적인 노력과 선사들의 협력을 통해, 호르무즈 해협에 묶인 우리 선박들이 안전하게 귀환하고, 해운 산업의 안정을 되찾을 수 있기를 기대한다





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