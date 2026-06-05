호르무즈 해협 통행을 관리하는 이란의 계획, 국제법에 부합한다고 주장

이란 당국자는 호르무즈 해협을 통과하는 통행을 관리하는 계획이 국제법에 부합한다고 주장했습니다. 그러나 미국은 이 계획에 강력히 반대하고 있습니다. 미국 정부는 PGSA를 이란 혁명 경비대와 협력하여 호르무즈 해협을 통과하는 상선에서 수수료를 압박하는 기관으로 설립한 것이라고 단정하였으며, 미국의 제재 목록에 올렸습니다.

호르무즈 해협 에서 오만 근처에 있는 선박들의 사진이 22일 전(현지 시간)에 있습니다. 리처즈/Yonhap 이란 정부의 한 당국자가 호르무즈 해협 을 통과하는 선박들에게 징수할 수단을 '수수료'라고 부르지 않고 '서비스 수수료'라고 주장했습니다.

이는 이란과 오만이 공동으로 항해 지원, 환경 청소, 기타 서비스를 제공하는 것에 대한 보상이라고 주장하고 있습니다. 이란 외무부 차관장 가제름 가리바바디(Gharibabadi)는 4일(현지 시간)에 이란의 반공적인 이란 메르 뉴스 기관(Mehr News Agency)에 출연하여 '이란은 수수료, 통행료, 통행허가료를 수집하려는 것이 아니다'라고 말했습니다. 대신 그는 '이란은 오만과 공동으로 항해 지원, 구조·구조 지원, 보안 보장, 환경 청소 서비스를 제공하는 데 대한 서비스 수수료를 징수할 계획이라고 말했다.

또한 그는 호르무즈 해협이 이란과 오만의 영토 내에 위치한다고 주장하며 두 정부가 호르무즈 해협의 주권을 가지고 있다고 주장했습니다. 이전에 이란은 지난 달에 호르무즈 해협을 통과하는 통행을 관리하는 Persian Gulf Strait Authority(PGSA)를 설립했습니다. PGSA는 호르무즈 해협을 통과하는 통행을 관리하는 기관입니다. 이란 당국자들은 현재 호르무즈 해협을 통과하는 통행을 관리하는 계획이 '국제법에 부합한다'고 주장했습니다.

그러나 가리바바디는 '일부 국가가 100% 만족하지 않을 것'이라고 덧붙였습니다. 미국은 호르무즈 해협을 통과하는 통행을 관리하는 계획에 강력히 반대하고 있습니다. 미국 정부의 Office of Foreign Assets Control는 PGSA를 이란 혁명 경비대와 협력하여 호르무즈 해협을 통과하는 상선에서 수수료를 압박하는 기관으로 설립한 것이라고 단정하였으며, 미국의 제재 목록에 올렸습니다. 미국 정부는 PGSA에 자금을 제공하여 호르무즈 해협을 통과하는 통행을 허가받으려는 외국 기업에 대해 제2의 제재를 가하겠다고 경고했습니다.

최근 이란은 호르무즈 해협을 통과하는 통행에 대해 약 2천만 달러(약 3억1000만 원)를 부과했습니다. 시장 연구 기관인 Wood Mackenzie은 이 수준의 수수료가 국제 석유 가격을 약 1 달러당 올릴 수 있다고 추정했습니다





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