호르무즈해협 한국 선박 화재 사고, 이란 관영매체와 대사관 입장 엇갈려

호르무즈해협에서 한국 선박 나무호가 폭발과 화재 사고를 당한 지 이틀째인 5일, 이란 관영매체와 대사관의 입장이 엇갈리며 상황은 긴박하게 전개되고 있다. 이란 대사관은 공식적으로 한국 선박과 관련된 사건에 이란의 개입을 확인할 수 없다는 입장을 밝혔지만, 관영매체는 이란이 해당 선박을 공격했음을 시사하는 보도를 내보내며 논란을 일으키고 있다. 한국 정부는 정확한 원인 조사를 우선시하며, 이란과 미국을 비롯한 관련 당사자들과 협조해 사건의 진상을 규명하고자 한다.

미국과 이란이 충돌한 호르무즈 해협에서 한국 선사 에이치엠엠(HMM) 운용 선박 나무호 가 폭발과 화재 사고를 당한 지 이틀째인 5일 사고 원인에 대한 의문이 제기되면서 상황은 긴박하게 전개되고 있다.

사진은 지난해 9월 광저우에서 열린 에이치엠엠 나무호의 진수식. 이란 국영 방송이 호르무즈해협 인근에서 화재 피해를 당한 한국 선박이 관련 규정을 어겨 표적이 됐다고 보도한 데 대해 주한이란대사관이 논평에 불과하다고 선을 그었다. 이란 대사관은 에이치엠엠(HMM) 나무호 화재가 이란군과 관련이 없다는 입장이지만, 관영매체에선 다른 보도가 나와 입장이 엇갈리는 상황이다. 이란 대사관은 7일 이란 프레스티브이(TV) 보도가 외부 분석 데스크에 의해 작성된 논평으로, 이란 정부나 이란 대사관이 발표한 공식 입장이나 확인된 작전 사항을 의미하지 않는다며 입장을 밝혔다.

대사관은 현재까지 한국 선박과 관련된 사건에 대해 이란의 개입을 확인할 수 있는 공식적이거나 검증된 정보를 전달받지 못했다고도 했다. 앞서 이란의 영어권 관영매체 프레스티브이는 6일(현지시각) 이란의 새로운 해상 규정을 위반한 한국 선박(나무호 지칭)을 표적으로 삼은 행위는 명확한 메시지를 전달한다며 이란이 해당 선박을 공격했음을 시사하는 보도를 했다. 같은날 이란 대사관이 호르무즈해협에서 한국 선박이 입은 피해와 관련된 사건에 이란 군대가 개입했다는 어떤 의혹도 강력히 거부하며, 명확히 부인한다는 성명을 낸 것과는 배치되는 내용이다.

이에 이란 대사관은 언론이 보도하는 어떤 해석이나 분석도 공식 입장으로 간주돼선 안 된다며 대사관의 공식 입장은 변함없다고 밝혔다. 대사관은 현재의 민감한 지역 정세 속에서 공식 조사 결과가 발표될 때까지 추측성 보도나 검증되지 않은 주장은 신중하게 다뤄져야 한다고 강조했다. 지난 4일 호르무즈해협에 정박해 있던 나무호는 폭발로 인한 화재가 발생해 현지시각 7일 밤 두바이 항구로 예인될 예정이다. 정부는 피격 가능성 등을 예단하지 않고 정확한 원인 조사가 우선이라는 입장을 고수하고 있다.

이 사건은 국제적 관심의 대상이 되고 있으며, 호르무즈해협의 안보 상황과 한국 선박의 안전 문제로 인해 각국의 외교적 대응이 주목되고 있다. 특히 이란과 미국의 긴장 관계 속에서 한국 선박의 사고가 추가적인 외교적 갈등으로 이어질 수 있다는 우려도 제기되고 있다. 한국 정부는 이란과 미국을 비롯한 관련 당사자들과 긴밀한 협조를 통해 사건의 진상을 규명하고, 향후 선박의 안전 조치를 강화할 계획이다. 이란 측의 공식 입장과 관영매체의 보도 내용이 서로 모순되는 점은 국제사회의 혼란을 초래하고 있으며, 이란 내부의 정치적 갈등과 언론의 독립성 문제로까지 연결될 수 있다는 분석도 나오고 있다.

호르무즈해협은 세계 에너지 수송의 주요 통로로, 이 지역에서 발생하는 사건은 글로벌 에너지 시장에 큰 영향을 미칠 수 있다. 한국 선박의 사고가 국제 유가 변동성과 에너지 안보에 어떤 영향을 미칠지에 대한 관측도 활발히 이루어지고 있다. 한국 정부는 이 사건에 대한 철저한 조사와 함께, 해상 안보 강화와 선박의 안전 대책을 마련하기 위해 관련 기관들과 협의를 진행 중이다





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