호르무즈 해협 한국 선박 폭발, 정부 신중한 입장…미국 압박 속 균형 외교

호르무즈 해협에서 발생한 한국 선박 폭발 사고와 관련하여 미국이 한국 정부에 프로젝트 프리덤 작전 참여를 압박하고 있지만, 정부는 사고 원인 규명을 우선시하며 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 대미·대이란 양자 외교를 병행하며 긴장 고조 국면을 관리하려는 의도로 풀이됩니다.

호르무즈 해협 에서 발생한 한국 선박 폭발 사고 를 계기로 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국 정부에 프로젝트 프리덤 작전 참여를 압박하고 있지만, 한국 정부는 신중한 입장을 견지하고 있습니다. 정부는 사고 원인 규명이 우선이며, 그 결과에 따라 미국 주도 연합체 또는 프로젝트 프리덤 작전 참여 여부를 결정하겠다는 입장입니다.

이는 대미 및 대이란 양자 외교를 병행하며 균형적인 입장을 유지하고, 고조되는 긴장 국면을 관리하려는 의도로 해석됩니다. 지난 4일 오후 8시 40분경, 호르무즈 해협 내 아랍에미리트연합(UAE) 인근 해역에 정박 중이던 파나마 국적 화물선 ‘나무호’에서 폭발과 함께 화재가 발생했습니다. 폭발은 기관실 좌현에서 시작된 것으로 알려졌으며, 선원들은 즉각 CO₂ 방출을 통해 진화 작업을 벌여 4시간 만에 불길을 잡았습니다. 해당 선박에는 한국 국적 선원 6명과 외국 국적 선원 18명이 탑승하고 있었습니다.

미국의 프로젝트 프리덤 작전 개시와 이란의 물리적 대응 수위 증가 상황에서 발생한 폭발이기에, 피격 가능성 또한 제기되고 있습니다. 정부는 현재 폭발 및 화재 원인을 조사 중이며, 아직까지 특정 원인을 밝히지 못하고 있습니다. 사고 발생 다음 날인 5일부터 정부는 후속 조치 논의를 시작했습니다. 청와대는 강훈식 비서실장 주재로 호르무즈 해상 선박 화재 관련 점검 및 대처 회의를 개최했으며, 외교부는 김진아 2차관 주재로 중동 지역 7개 공관 및 해양수산부 관계자가 참석한 재외국민보호대책본부 회의를 열었습니다.

정부는 사고 원인 규명 후, 프로젝트 프리덤 참여 여부를 포함한 후속 대응 방안을 검토할 예정입니다. 청와대는 프로젝트 프리덤 작전에 대해 국제 해상교통로의 안전과 항행의 자유가 모든 국가의 공동 이익이며 국제법상 보호되어야 할 원칙이라는 입장을 강조했습니다. 또한, 트럼프 대통령의 언급을 주시하며 미국 측의 제안을 검토하고 있으며, 한·미 간에는 호르무즈 해협을 포함한 주요 해상교통로의 안정적 이용 문제에 대해 지속적인 소통을 유지하고 있다고 밝혔습니다. 국방부와 외교부 역시 프로젝트 프리덤 작전 참여 여부에 대해 신중한 태도를 보이며 검토 중이라고 밝혔습니다.

만약 선체 폭발 원인이 이란의 공격으로 특정될 경우, 외교부는 항의성 메시지를 전달할 가능성이 있지만, 미국이 제안한 협의체 가입으로 이어질지는 불확실합니다. 이란과의 선박 통항 문제, 미국과의 통상·안보 현안 등을 고려할 때 정부는 신중하게 접근할 수밖에 없는 상황입니다. 호르무즈 해협에 묶인 한국 선박을 안전하게 회수할 방안이 마땅치 않은 점 또한 정부에게 부담으로 작용하고 있습니다. 이란은 통항료 부과 가능성을 시사하며 항행 여건을 악화시키고 있으며, 국제협력 체계 역시 유럽 중심 연합과 미국 주도 MFC로 분산되어 구심점이 부족합니다.

청해부대를 비롯한 군 전력 투입 역시 국회 동의와 준비 기간이 필요하며, 현지 위험성을 고려하면 쉽지 않은 결정입니다. 정부는 과거 호르무즈 연합체 참여 시 이란전 종전 이후에만 군을 투입할 수 있다는 입장을 유지해왔습니다. 이러한 상황을 고려하여 정부는 원인 규명 전까지 협의체 참여 여부에 대한 추가 논의를 서두르지 않고 있습니다. 피격 가능성이 제기될 경우 후속 대응이 복잡해질 수 있으므로, 상황을 면밀히 주시하며 신중하게 접근하려는 의도로 풀이됩니다.

정부 관계자는 미국 측의 제안에 대한 참여 여부는 사고 원인과 타국의 움직임 등을 종합적으로 고려하여 결정할 것이라고 밝혔습니다. 한국국방연구원 유지훈 연구위원은 군사작전 참여가 이란과의 관계 악화, 한국 선박 및 국민에 대한 추가 위협, 국내 정치적 논란을 초래할 수 있으므로 신중한 접근이 필요하다고 강조했습니다. 또한, 명확한 사실관계 규명 전에 미국으로부터 군사적 대응을 요구받을 경우 한국이 위기 판단의 주도권을 잃고 미국의 정치적·전략적 프레임에 갇힐 수 있다고 경고했습니다





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