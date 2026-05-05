호르무즈 해협 긴장 고조: 이란, 미국 ‘해방 프로젝트’ 비판하며 강경 대응

이란과 미국의 호르무즈 해협 긴장이 고조되고 있습니다. 이란은 미국의 ‘해방 프로젝트’를 비판하며, 협상을 통해 문제를 해결해야 한다고 주장했습니다. 아랍에미리트와의 갈등 또한 심화되고 있으며, 호르무즈 해협에서 선박 공격 사례가 발생하고 있습니다.

이란과 미국 간의 호르무즈 해협 긴장이 고조되고 있습니다. 4일 현지시각 이란 국적의 예인선 바심호가 호르무즈 해협 에서 활동하는 모습이 포착되었으며, 이는 이란의 해상 활동 강화 의지를 보여주는 것으로 해석됩니다.

아바스 아라그치 이란 외교장관은 미국의 ‘해방 프로젝트’를 강하게 비판하며, 호르무즈 해협 사태는 군사적 해결책이 아닌 정치적 해결을 통해 풀어나가야 한다고 강조했습니다. 그는 협상을 통해서만 문제를 해결할 수 있다는 입장을 분명히 밝혔으며, 미국과 아랍에미리트(UAE)가 악의적인 세력에 의해 다시 수렁에 빠지지 않도록 경계해야 한다고 주장했습니다. 특히 아라그치 장관은 아랍에미리트 푸자이라 석유산업단지 화재 사건을 언급하며, 이란이 관련되어 있다는 아랍에미리트의 주장에 대해 간접적으로 반박했습니다.

아랍에미리트 외무부는 이란의 미사일 및 드론 공격을 강력히 규탄하며, 자국 기반 시설을 보호하기 위한 완전하고 정당한 권리를 보유하고 있다고 밝혔습니다. 푸자이라 산업단지는 호르무즈 해협을 우회하는 원유 터미널을 갖추고 있어, 미국의 해협 탈출 프로젝트에 대한 이란의 대응으로 해석될 수 있습니다. 실제로 이란 혁명수비대는 호르무즈 해협 통제 구역을 푸자이라 인근까지 확장했다고 보도되었으며, 이란 국영방송은 푸자이라 항만 석유 시설 화재가 미국의 ‘프로젝트 프리덤’으로 인해 발생했다고 주장했습니다.

또한 이란 군사 소식통은 아랍에미리트가 이스라엘의 영향력 아래 실수한다면 심각한 결과를 초래할 것이라고 경고했습니다. 이러한 일련의 상황은 이란과 아랍에미리트 간의 갈등이 심화되고 있음을 시사합니다. 미국의 ‘해방 프로젝트’ 개시 이후 호르무즈 해협에서는 한국 선박을 포함한 여러 선박에 대한 공격 사례가 발생했습니다. 한국 HMM 소유의 화물선에서 폭발과 화재가 발생했으며, 아부다비 석유공사(ADNOC)의 유조선도 피격되었습니다.

이란은 이러한 공격에 대한 구체적인 언급을 회피하고 있지만, 상황은 점점 더 불안정하게 전개되고 있습니다. 이란의 해상 활동 강화, 아랍에미리트와의 갈등 심화, 선박 공격 발생 등은 호르무즈 해협의 안정을 위협하는 요인으로 작용하고 있습니다. 국제 사회는 이 지역의 긴장 완화를 위해 외교적 노력을 강화하고, 모든 당사국이 자제력을 발휘하도록 촉구해야 할 것입니다. 특히 미국의 ‘해방 프로젝트’와 이란의 대응은 더욱 신중하게 이루어져야 하며, 오판이나 우발적인 충돌을 방지하기 위한 노력이 필요합니다.

호르무즈 해협은 세계 에너지 공급의 중요한 통로이기 때문에, 이 지역의 불안정은 전 세계 경제에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다





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