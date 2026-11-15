호르무즈해협 유조선 기뢰 공격, 미 이란 종전 협상 결렬의 단초가 되다

이란의 호르무즈해협 유조선 기뢰 공격과 바레인 미군 기지 드론 공격 등 군사적 도발이 잇따르고 있다. 미국 내 강경파의 영향력이 커지면서 이란과의 종전 협상 재개는 어려운 상황이다.

이란이 미국의 외교적 협상 시도를 무시하고 호르무즈해협 에서 유조선에 대한 기뢰 공격과 바레인 미군 기지 드론 사격을 잇따라 감행하며 중동 긴장이 고조되고 있다. 미국이 이란에 대한 봉쇄 강화 기조를 유지하자 이란이 군사적 보복 카드를 꺼내든 것으로 보인다. 이로 인해 미·이란 간 종전 협상은 사실상 교착 상태에 빠졌다.

호르무즈해협 선박 공격과 이란의 통항 통제 시도

이란 국영 이르나 통신은 이슬람혁명수비대 해군을 인용해 현지 시간 14일 하루 동안 호르무즈해협에서 유조선 3척이 기뢰에 부딪혀 화재가 발생했다고 보도했다. 이란 해군은 해당 선박들이 호르무즈해협의 통항 금지 항로를 몰래 통과하려다 기뢰에 부딪혀 폭발했다고 주장했다. 이어 다른 유조선 2척도 경고를 무시하려다 페르시아만 해역으로 돌아갔다고 덧붙였다.

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이란은 상선들이 이란이 허용한 항로로만 운항할 것을 요구하고 있으며, 위성항법장치 등을 끈 채 불법 통항하는 선박을 공격하거나 기뢰를 깔아 통항을 방해해 왔다. 영국 해운 전문 매체 로이드 리스트에 따르면 지난달 호르무즈해협에서의 선박 공격은 37건으로, 2월 말 이란 전쟁 발발 이후 월간 기준으로 최대치를 기록했다.

이 같은 정세 속에서 이달 1일부터 13일까지 확인된 공격만 최소 14건에 달한다. 이는 이란이 경제적 압박과 봉쇄 강화에 맞서 군사적 저항 수위를 크게 높였음을 보여주는 데이터다. 이란의 이러한 행보는 단순한 해적 행위가 아닌, 국가 차원의 통항 통제 시도임을 시사한다.

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바레인 미군 기지 드론 공격과 모사드의 경보

이란은 바레인에 있는 미군 레이더 시설을 겨냥해 드론 2대를 발사하며 군사적 도발 범위를 해상에서 육상 기지로 확대했다. 혁명수비대 항공우주군은 이 같은 공격이 미군이 이란 호르모즈간주의 통신탑을 공습한 데 대한 보복이라면서 미군 조기경보레이더가 파괴됐다고 주장했다. 반면 미군 중부사령부는 미군이 드론들을 모두 요격했다고 반박했다.

미 싱크탱크 전쟁연구소는 이날 보고서에서 이 공격이 혁명수비대가 9월 초 이후 지상에 있는 미군 자산을 공격했다고 주장한 첫 사례라고 지적했다. 이는 이란이 미군 기지에 대한 직접적인 공격을 공식화하기 시작한 중요한 전환점이다.

더 나아가 이스라엘 정보기관 모사드는 이란이 미국 행정부 수뇌부를 겨냥한 드론 공격 계획을 세웠다는 첩보를 미 중앙정보국에 전달했다. 이에 따라 미국의 주요 정치인들은 테러 공격을 우려해 보안이 강화된 시설로 대피하거나 경호를 강화하는 조치를 취했다.

트럼프의 협상 단념과 강경파의 영향력 확대

도널드 트럼프 미국 대통령은 최근 이란과의 외교적 합의에 대한 기대를 접고 경제적 압박 수위를 높이겠다는 방침을 밝혔다. 그는 지난 12일 소셜미디어 트루스소셜에 이란과의 합의가 필요 없으며 그 시기는 오래전에 지났다고 작성했다. 또한 제이디 밴스 부통령에게 이란 문제가 아닌 미국 내 부패와 범죄 문제에 집중할 것을 요구했다.

제이디 밴스 부통령은 미국 행정부 내에서 이란과의 외교적 담판을 통해 전쟁을 끝내야 한다고 주장해 온 인사다. 그는 지난 6월 미국과 이란이 종전 양해각서 체결 당시 미국 쪽 수석 협상가로 나섰으며, 협상 결렬 이후에도 이란 최고국가안보회의 사무총장에게 서한을 보내 회담을 요청한 바 있다.

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그러나 트럼프 대통령이 이란 문제에서 손을 떼게 되면서 마코 루비오 국무장관과 스콧 배선트 재무장관 등 강경파의 영향력이 커질 전망이다. 이들은 이란과의 대화에 열려있지 않음을 명확히 하고 있으며, 대통령의 발언은 이란 외교의 문을 완전히 닫았음을 의미한다.

封鎖 강화 작전과 이란 경제 압박의 심화 전망

월스트리트저널 등 미 언론들은 지난 11일까지만 해도 트럼프 대통령이 밴스 부통령에게 이란과의 협상 권한을 주려 했다고 보도한 바 있다. 하지만 현재 상황은 봉쇄 강화 기조가 우세해져 이란의 협상 여력이 사라지는 방향으로 흘러가고 있다. 마코 루비오 장관은 8월 시작된 고강도 무역 제재인 '경제적 고립 작전'을 주도해 왔다.

루비오 장관은 이달 7일 시작된 지상 교역로 봉쇄인 '아이언 게이트 작전'도 함께 추진 중이다. 그는 이란의 돈줄을 말리고 경제 위기를 가중시켜 이란이 향후 협상에서 핵프로그램 포기 등을 수용하게 만들어야 한다는 입장이다. 이러한 정책들이 실제 효과를 거두기 위해서는 이란의 반발이 더욱 격화될 가능성이 높다.

트럼프 대통령은 해외 공개 일정을 줄이고 드론 무력화 장비 등이 동반된 특별 경호를 받으며 안전한 군사시설 내에 머무르고 있다. 이는 이란의 군사적 도발이 단순한 경고 수위가 아니라 실질적인 타격을 가하려는 의도임을 시사한다. 미국의 강경한 대응과 이란의 반격이 교착 상태에 빠지면서 중동 지역의 불안정성은 한층 깊어지고 있다.