호르무즈해협 긴장 고조: 미국과 이란의 교전 지속, 휴전 종료 미선언

미국과 이란이 호르무즈해협에서 교전을 벌이고 있지만, 양측 모두 휴전 종료를 공식 선언하지 않고 있습니다. 미국은 방어 작전이라고 주장하며 해방 프로젝트를 진행 중이며, 이란은 미국의 개입을 비판하고 있습니다.

지난 2일(현지시각) 이란 이스나(ISNA) 통신에서 입수한 사진에 따르면, 이란 국적 컨테이너선 ‘하무나’가 이란 남부 반다르아바스 앞 호르무즈해협 에 정박해 있고, 그 옆을 소형 모터보트가 지나가고 있습니다.

AFP 연합뉴스는 이 장면을 포착했습니다. 호르무즈해협에서 미국과 이란이 약 4주 만에 교전을 벌였지만, 양측 모두 휴전 종료를 공식적으로 선언하지 않고 있는 상황입니다. 미국은 자국의 무력 사용을 민간 선박 통항 지원을 위한 ‘방어 작전’으로 규정했으며, 이란은 미국의 해협 개입을 비판하면서도 반격을 공식적으로 시인하지 않고 있습니다. 브래드 쿠퍼 미 중부사령관은 4일(현지시각) 기자들과의 전화 브리핑에서 호르무즈해협에 갇힌 선박이 빠져나올 수 있도록 미국이 지원하는 ‘해방 프로젝트’(프로젝트 프리덤)의 성격을 철저히 “방어”로 규정했습니다.

쿠퍼 사령관은 “상선 1척마다 군함이 붙는 전통적인 의미의 직접 호위는 아니다”라면서도 “구축함과 헬기, 전투기, 조기경보기, 전자전 전력 등이 여러 층의 방어망을 형성하는 방식”이라고 상세히 설명했습니다. 그는 이를 위해 탄도미사일 방어 능력을 갖춘 구축함과 100대 이상의 육상·해상 기반 항공기, 육해공 다영역 무인 플랫폼, 그리고 병력 1만 5000명을 동원하여 호르무즈해협 일대에 “방어 우산을 펼치고 있다”고 덧붙였습니다. 쿠퍼 사령관은 “이란이 공격적인 행동을 시작했고, 우리는 대통령의 지시에 따라 대응하고 있다”고 강조했습니다.

이번 교전으로 인해 휴전이 종료된 것이냐는 질문에 대해서는 “자세히 언급하지 않겠다”고 답변을 유보했습니다. 미 정부 고위 관계자들은 폭스뉴스 인터뷰를 통해 “전투 작전 재개 명령은 없었으며, 휴전의 일시 해제는 아니다”라고 밝혔습니다. 이란은 ‘해방 프로젝트’를 미국의 해협 개입으로 규정하고 명백한 ‘휴전 위반’이라고 강하게 선언했습니다. 그러나 정작 이란이 감행한 것으로 추정되는 반격에 대해서는 공식적인 시인을 회피하고 있습니다.

이란군은 공식 성명에서 “미국의 공격적인 행동이 현재 상황을 더욱 복잡하게 만들 것”이라고만 언급했습니다. 대신 이란은 익명의 소식통을 통해 주변국을 우회적으로 압박하고 있습니다. 한 군사 소식통은 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)와 연계된 타스님 통신에 “아랍에미리트가 이스라엘의 놀잇감이 되어 실수를 저지른다면 영원히 잊지 못할 교훈을 받게 될 것”이라고 경고했습니다. 아바스 아라그치 이란 외교장관은 소셜미디어 엑스(X)에 “해방 프로젝트는 교착 상태를 초래할 뿐”이라며 “호르무즈 사태는 군사적 해결책이 없다는 것을 보여준다”고 밝혔습니다.

그러면서 파키스탄 중재 협상이 진전되고 있다며 외교적 해결 가능성을 시사했습니다. 미국은 해방 프로젝트를 통해 호르무즈해협 봉쇄에 따른 유가 상승 압력을 낮추려는 기대를 내비쳤습니다. 스콧 베선트 미국 재무장관은 폭스뉴스 인터뷰에서 “이란전으로 인한 원유 공급 부족 규모가 하루 약 800만~1000만 배럴에 이른다”며 “호르무즈해협을 통과하는 유조선 1척이 약 200만 배럴을 실을 수 있어 하루 4~5척만 통과해도 공급 차질이 완화될 수 있다”고 설명했습니다.

베선트 장관은 이어 해협에 묶여 있던 선박 가운데 “150~200척이 나올 수 있을 것”이라며 “시장에 공급이 매우 원활해질 것”이라고 전망했습니다. 현재 상황은 매우 유동적이며, 외교적 해결 노력과 함께 군사적 긴장이 지속되고 있습니다





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