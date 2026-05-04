호르무즈 해협 긴장 고조: 트럼프, 한국 ‘프로젝트 프리덤’ 참여 촉구

트럼프 전 대통령, 이란의 한국 화물선 공격 주장하며 한국의 호르무즈 해협 작전 참여 촉구. 한국 선박 화재 발생, 고의 공격 여부 조사 중. 중동 지역 긴장 고조.

4일 현지시각 키프로스 니코시아에서 촬영된 사진에서 한 사람이 선박 추적 웹사이트를 통해 호르무즈 해협 의 선박 이동 상황을 보여주는 대형 화면 앞에 서 있습니다. 이 장면은 현재 중동 지역의 긴장된 상황을 시각적으로 보여줍니다.

도널드 트럼프 전 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 게시한 글에서 이란이 한국 화물선을 포함한 관련 없는 국가들의 선박을 공격했다고 주장하며, 한국의 ‘프로젝트 프리덤’ 참여를 촉구했습니다.

‘프로젝트 프리덤’은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 인해 수개월 동안 발이 묶인 각국 선박들을 미 해군이 호위하고 안전하게 안내하는 작전입니다. 트럼프 전 대통령은 이 작전을 전날 발표하며, 이란의 도발적인 행동에 대한 강력한 대응 의지를 밝혔습니다. 한국 정부에 따르면, 이날 한국 선박에서 폭발과 함께 화재가 발생했습니다. 다행히 선원 24명 전원(한국인 6명, 외국인 18명)의 안전이 확인되었지만, 한국 정부는 이 화재가 고의적인 공격인지 여부를 면밀히 조사하고 있습니다.

로이터 통신은 이란의 드론 공격으로 인해 아랍에미리트(UAE) 푸자이라 항구의 석유 시설에서도 화재가 발생했다고 보도했습니다. 또한 이란은 접근하는 미 군함에 경고 사격을 가했다고 주장하며, 상황의 심각성을 더하고 있습니다. 트럼프 전 대통령은 미군이 이란의 소형 고속정 7척을 격파했으며, 현재 호르무즈 해협의 상황을 미군이 완전히 통제하고 있다고 강조했습니다. 그는 한국 선박에서 발생한 피해를 제외하면 추가적인 큰 피해는 없다고 덧붙였지만, 전반적인 상황은 여전히 불안정합니다.

이러한 발언은 앞서 폭스뉴스 인터뷰에서 “미국 선박을 공격하면 이란을 지구상에서 날려버리겠다”고 경고한 데 이어 나온 것으로, 이란에 대한 강력한 군사적 압박과 동시에 동맹국의 적극적인 참여를 요구하는 메시지로 해석됩니다. 트럼프 전 대통령은 폭스뉴스 인터뷰에서 “우리는 이전보다 훨씬 높은 수준의 무기와 탄약을 보유하고 있다”고 밝히며, 미국의 군사적 준비 태세를 과시했습니다. 현지 상황은 빠르게 악화되고 있으며, 이란은 “해협에 진입하는 외국 군대는 공격 대상”이라고 경고하며 무력 충돌 가능성을 높이고 있습니다.

실제로 무력 충돌에 준하는 사건들이 잇따르고 있으며, 미국은 상선 보호 작전을 진행하며 미국 국적 상선 2척이 해협을 통과했다고 밝혔습니다. 그러나 이란 혁명수비대는 미국의 주장을 “전혀 사실무근”이라고 반박하며 양측의 주장이 엇갈리고 있습니다. 이러한 정보의 불일치는 상황의 혼란을 가중시키고 있습니다. 한편, 국내 정치적으로는 이 대통령이 여당에 조작기소 특검법을 ‘선거 이후 처리’하도록 요청하는 모양새를 보이며, 정치권의 긴장감 또한 높아지고 있습니다.

호르무즈 해협의 불안정한 상황과 국내 정치적 이슈가 맞물리면서, 한국은 복잡한 외교적, 정치적 도전에 직면하고 있습니다. 국제 사회의 우려가 커지고 있는 가운데, 한국 정부는 외교적 노력을 통해 상황을 안정시키고, 국민의 안전을 확보하기 위한 방안을 모색해야 할 것입니다. 특히, 한국 선박의 안전과 선원 보호를 최우선 과제로 삼고, 관련국과의 긴밀한 협력을 통해 위기를 극복해야 할 것입니다. 또한, 국내 정치적 갈등을 해소하고, 국론을 통합하여 대외적으로 단일한 목소리를 내는 것이 중요합니다





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