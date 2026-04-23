호르무즈 해협 긴장 고조: 이란, 화물선 나포…미국, 해상 통제 강화

이란 혁명수비대가 호르무즈 해협에서 상선을 나포하고, 미국이 이란 유조선에 대한 해상 통제를 강화하면서 미·이란 간 긴장이 고조되고 있습니다. 휴전 협상 전망은 불투명하며, 해상 충돌 확산 우려가 커지고 있습니다.

이란 혁명수비대는 22일(현지시간) 호르무즈 해협 에서 상선 3척에 발포하고 그중 2척을 나포했다고 밝혔습니다. 이란 국영방송은 이란군이 상선에 접근해 나포하는 장면을 공개했는데, 영상에는 고속정을 타고 화물선에 접근한 뒤 사다리를 이용해 갑판으로 올라가는 복면을 쓴 무장 군인들의 모습이 담겨 있었습니다.

이란은 해당 선박들이 허가 없이 운항하며 해양 안보를 위협했다고 주장하며, 이스라엘 소속 선박이라고 밝혔습니다. 이에 맞서 미국은 이란 국적 유조선에 대한 통제 범위를 확대하고 있으며, 최근 며칠간 아시아 해역에서 최소 3척의 이란 유조선을 차단했습니다. 미군은 이들 선박을 인도, 말레이시아, 스리랑카 인근 해역에서 우회시켜 다른 해역으로 유도했으며, 오만만과 인도·태평양 해역에서도 이란과 연계된 제재 선박을 나포하는 등 해상 통제를 강화하고 있습니다.

이란은 미국의 해상 봉쇄 해제 전까지는 협상이 불가능하다는 입장을 고수하고 있으며, 미국 또한 이란의 선박 나포가 휴전 협상에 미치는 영향은 제한적이라고 주장하고 있습니다. 전문가들은 불안정한 휴전 속에서 미·이란 간 해상 충돌이 확대될 가능성을 경고하며, 양측 모두 긴장을 완화하기보다는 강압의 한계를 시험하고 있다고 지적합니다. 호르무즈 해협 통행권 문제, 이스라엘의 레바논 헤즈볼라 공격, 이란 핵 프로그램 등 해결해야 할 과제가 산적해 있어, 종전 협상의 앞날은 불투명합니다. 특히, 트럼프 대통령의 전쟁권한 행사 시한이 다가오면서 긴장이 더욱 고조될 수 있다는 우려도 제기되고 있습니다.

하지만 전쟁권한법에 따라 미 의회 승인 없이 대통령이 전쟁을 할 수 있는 시한이 오는 5월 1일이라는 점을 고려할 때, 트럼프 대통령이 추가적인 대규모 군사작전을 강행하기는 어려울 것이라는 예측도 있습니다. 유럽과 걸프 국가의 일부 지도자들은 평화 협정이 신속하게 체결될 수 있을지 회의적인 시각을 보이고 있으며, 이란 핵 문제 등을 해결하는 데 수개월이 걸릴 것으로 예상하고 있습니다. 미·이란 간 해상 충돌은 호르무즈 해협을 넘어 전 세계 해상으로 확산될 조짐을 보이고 있으며, 양측의 선박 나포는 긴장을 더욱 고조시키고 있습니다





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