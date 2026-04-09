호르무즈 해협 선박 운항 제한 지속…이스라엘·레바논 긴장 고조

미국-이란 휴전에도 호르무즈 해협 선박 운항은 제한적, 이스라엘과 레바논의 긴장 고조. 이스라엘의 레바논 공습과 헤즈볼라의 반격으로 중동 정세 불안 심화. 이란 내 휴전 반대 시위 격화, 영공 재개방 노력.

미국과 이란의 2주 휴전 합의에도 불구하고 호르무즈 해협 을 지나는 선박 운항이 여전히 제한적인 상황입니다. 전쟁의 그림자가 드리워진 가운데, 레바논 은 이스라엘 측에 직접적인 대화를 제안하며 긴장 완화를 모색하고 있습니다. 현지 특파원의 보도에 따르면, 호르무즈 해협 은 여전히 개방되지 않아 석유 제품 운반선 등 일부 선박만 통과하는 등 심각한 상황이 이어지고 있습니다. 이스라엘 군은 헤즈볼라 사무총장의 개인 비서를 제거했다고 발표하며, 레바논 에 대한 공습을 감행했습니다. 이스라엘 의 공습으로 인해 막대한 인명 피해가 발생했고, 레바논 은 이에 대한 대응으로 이스라엘 과의 대화를 추진하고 있습니다. 이러한 상황은 중동 지역의 불안정성을 더욱 심화시키고 있으며, 휴전 합의가 얼마나 지속될 수 있을지 불확실성을 더하고 있습니다.

호르무즈 해협의 상황을 살펴보면, 휴전 발표 직후에도 대형 유조선의 운항이 눈에 띄지 않았으며, 로이터 통신의 보도에 따르면 24시간 동안 석유 제품 운반선 1척과 건화물 운반선 5척만이 해협을 통과했습니다. 이는 전쟁 발발 전 하루 평균 135척이 통과했던 것과 비교하면 매우 극적인 감소입니다. 또한, 유조선 '오로라'호가 해협 출구를 향하다가 방향을 바꿔 페르시아만으로 회항하는 등 선박 운항에 대한 불확실성이 엿보입니다. 이란 측은 휴전 협정의 일환으로 호르무즈 해협을 통과하는 선박 수를 제한할 것이라고 밝혔지만, 이스라엘의 레바논 공습으로 인해 상황은 더욱 악화되었습니다. 레바논 정부는 수도 베이루트에서 무기 소지 및 운용 권한을 국가 공공기관으로 제한하며 헤즈볼라 무력화를 시도하는 등, 이스라엘과의 관계 개선을 위한 노력을 기울이고 있습니다. 이스라엘의 공습으로 인한 피해는 심각하며, 레바논 보건부에 따르면 200명 이상이 사망하고 천 명 이상이 부상당했습니다. 레바논군은 사망자 가운데 레바논 군인도 포함되어 있다고 발표했습니다. 헤즈볼라는 휴전 발효 후 이스라엘에 대한 반격을 감행하며 긴장이 고조되고 있습니다. 이러한 상황은 중동 지역의 불안정성을 더욱 심화시키고 있으며, 휴전 합의가 얼마나 지속될 수 있을지 불확실성을 더하고 있습니다. 이란 내부에서는 휴전 협정에 대한 비판적인 목소리가 나오고 있습니다. 아야톨라 알리 하메네이 전 이란 최고지도자의 사망 40일째를 맞아, 반미 및 반이스라엘 시위가 격렬하게 진행되었고, 강경파들은 전쟁을 지속해야 한다고 주장했습니다. 이러한 내부 갈등은 휴전의 지속 가능성을 위협하며, 중동 지역의 안정을 더욱 어렵게 만들고 있습니다. 이와는 별개로, 중동 각국은 영공을 재개방하며 항공 운항 정상화를 시도하고 있습니다. 이스라엘, 시리아, 이라크, 바레인 등 중동 국가들이 하늘길을 열었지만, 완전한 정상화까지는 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다. 유럽항공안전기구는 중동 및 걸프 지역 영공 진입 자제를 권고하고 있으며, 이스라엘 교통부 역시 안보 상황에 따라 공항 운영 지침이 변경될 수 있다고 밝혔습니다. 이처럼 중동 지역은 휴전 합의에도 불구하고 여전히 불안정한 상황에 놓여 있으며, 앞으로의 전개에 대한 불확실성이 높은 상황입니다





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