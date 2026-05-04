호르무즈 해협 긴장 고조: 미-이란 충돌 격화, 한국 작전 참여 촉구

미국과 이란 간의 호르무즈 해협 긴장이 고조되면서 한 달 가까이 이어져 온 휴전이 위협받고 있습니다. 미국은 '프로젝트 프리덤'을 통해 해협 통제권을 회복하려 하고 있으며, 이란은 이에 맞서 공격적인 행동을 보이고 있습니다. 트럼프 대통령은 한국 화물선 공격을 언급하며 한국의 작전 참여를 촉구했습니다.

이란과 미국 간의 호르무즈 해협 긴장이 고조되고 있습니다. 이란 혁명수비대가 호르무즈 해협 일대에서 미군 보호 선박을 공격하며 한 달 가까이 이어져 온 미-이란 휴전이 중대 고비를 맞았습니다. 미국은 ‘ 프로젝트 프리덤 ’을 개시하여 해협 통제권 회복에 나섰고, 이란은 이를 휴전 위반으로 규정하며 맞대응하고 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 한국 화물선을 포함한 제3국 선박까지 공격했다고 비판하며 한국의 작전 참여를 촉구했습니다. 미 중부사령부는 이란 혁명수비대가 순항미사일, 드론, 소형 고속정을 동원하여 미군 보호 선박을 공격했다고 밝혔으며, 미군은 아파치 공격 헬기와 시호크 헬기를 동원하여 이란 소형정 6척을 격침했다고 주장했습니다. 현재까지 미 해군 함정이나 미 국적 상선의 피해는 없는 것으로 확인되었습니다.

미국은 호르무즈 해협에 구축함과 항공기, 병력 1만 5천 명을 배치하여 ‘방어 우산’을 구축하고 있으며, 상선 한 척당 군함이 직접 호위하는 방식이 아닌 다층 방어망을 형성하고 있다고 설명했습니다. 또한, 미군은 사전 항로 정리를 통해 작전을 준비했으며, 오만 해역에서 이란 항구를 드나드는 상업 활동을 차단하는 해상 봉쇄와 호르무즈 해협 상업 선박의 자유로운 통항 지원을 위한 별도 작전을 수행 중입니다. 걸프 지역에서도 긴장이 확산되어 아랍에미리트 푸자이라 석유시설에서 드론 공격으로 화재가 발생하고 인도 국적자 3명이 부상했습니다.

이란은 미군의 소형정 격침 주장과 미국의 상선 통항 지원 발표를 부인하며, 호르무즈 해협 통과 선박은 이란군과 조율해야 한다고 경고했습니다. 이러한 상황으로 인해 국제 유가는 급등했으며, 한국을 포함한 관련 국가들의 우려가 커지고 있습니다. 트럼프 대통령은 이란이 한국 화물선을 공격했다며 한국의 작전 참여를 촉구했습니다. 미국과 이란은 휴전 종료 여부에 대해 명확한 입장을 밝히지 않고 있으며, 상황은 전면전 재개 직전까지 치닫을 수 있다는 분석이 나오고 있습니다





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