호르무즈해협 한국 선박 폭발·화재…트럼프 ‘이란 공격’ 지목

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈해협에서 발생한 한국 선박 폭발·화재의 원인을 이란의 공격으로 지목하며, 사고 원인에 대한 관심이 집중되고 있습니다. 에이치엠엠 나무호는 현재 두바이로 예인될 예정이며, 정확한 화재 원인 조사가 진행될 것입니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈해협 에 정박 중이던 한국 선사 소속 선박의 폭발 및 화재 원인을 이란의 공격으로 지목하면서 사고 당시 상황과 정확한 원인 규명에 대한 관심이 집중되고 있다. 지난 4일 저녁 8시 40분(한국 시간 기준) 호르무즈해협 내부, 아랍에미리트(UAE) 인근 움알쿠와인항에 정박하고 있던 에이치엠엠 나무(HMM NAMU)호에서 좌현 기관실 쪽에서 폭발과 함께 화재가 발생했다.

에이치엠엠 나무호는 한국의 대표적인 해운사 에이치엠엠이 운영하는 다목적 화물선으로, 미국과 이스라엘-이란 간의 갈등이 격화되기 전 호르무즈해협 내 사우디아라비아 해역에 위치해 있다가 약 2~3주 전에 아랍에미리트 인근 해역으로 이동한 것으로 알려졌다. 그러나 이번 에이치엠엠 나무호의 폭발 및 화재 사고 발생 이후, 에이치엠엠이 운영하는 다른 4척의 선박은 선원들의 안전을 최우선으로 고려하여 카타르 인근 해역으로 이동 조치를 취했다.

다행히 사고 당시 에이치엠엠 나무호에는 화물이 적재되어 있지 않았으며, 선원들은 선박 내부에 설치된 이산화탄소 소화 설비를 작동시켜 산소 농도를 낮추는 방식으로 화재 진압에 적극적으로 나섰다. 선원들은 화재 발생 약 4시간 후인 자정 무렵 폐쇄회로텔레비전(CCTV)을 통해 불이 꺼진 것을 확인했지만, 기관실 내부에는 여전히 이산화탄소가 잔류하고 있어, 추후 선원들이 기관실 내부로 진입하여 잔불 처리 및 최종적인 진화 여부를 면밀히 확인할 예정이다.

에이치엠엠 관계자는 5일 언론과의 인터뷰에서 “전날 발생한 기관실 화재는 현재 진압된 상태”라고 밝히면서, “선박을 예인하여 두바이로 이동시킨 후 선박의 정확한 상태와 화재 발생 원인 등을 정밀하게 조사할 계획”이라고 설명했다. 이번 화재로 인해 인명 피해나 선박 침수와 같은 심각한 피해는 발생하지 않았지만, 현재 선박은 자체적인 동력으로 정상적인 운항이 어려운 상황으로 파악되고 있다. 에이치엠엠은 가능한 한 빨리 예인선을 확보하여 에이치엠엠 나무호를 두바이항으로 예인할 계획이지만, 현재 불안정한 현지 정세로 인해 예인선 확보 및 항구까지의 이동에는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상된다.

이번 화재와 관련하여 가장 큰 관심사는 화재와 폭발이 고의적인 공격에 의한 것인지 여부이다. 도널드 트럼프 대통령은 소셜미디어를 통해 “이란이 한국 화물선을 포함하여 관련 없는 국가들의 선박을 공격했다”고 주장하며, 폭발 원인에 대한 철저한 조사를 지시했다. 조너선 칼 에이비시(ABC) 뉴스 기자가 4일 소셜미디어 엑스(X)에 공개한 트럼프 대통령과의 전화 인터뷰 내용에 따르면, 트럼프 대통령은 ‘한국 선박을 겨냥한 이란의 공격’에 대한 질문에 “우리는 그 점을 조사할 것”이라고 답변하면서, “해당 한국 선박은 단독으로 운항 중이었으며, 미군의 호위를 받지 않았다”고 덧붙였다.

이는 이란의 공격을 기정사실화하는 듯한 발언에서 한 발 물러선 듯한 태도를 보인 것으로 해석된다. 한편, 이란 측은 자신들의 공격 여부에 대해 공식적인 입장을 밝히지 않고 있다. 그러나 이란이 에이치엠엠 나무호 화재가 발생한 4일, 아랍에미리트 푸자이라항 등을 무인기(드론)로 공격한 사실을 고려할 때, 푸자이라항에서 약 90km 떨어진 움알쿠와인항 인근에 정박 중이던 한국 선박에 발생한 폭발과 무관하지 않을 가능성이 제기되고 있다. 트럼프 대통령은 이란의 드론 공격에 대한 반격으로 이란의 고속정 7척을 격침했다고 발표하기도 했다.

전국해상선원노동조합연맹(선원노련)은 이날 성명을 발표하고 “두 달 넘게 긴장된 상황 속에서 항해를 이어온 선원들은 침착하게 대응했지만, 언제 또다시 유사한 상황이 발생할지 모르는 현실 속에서 불안감을 느끼고 있다”고 강조하면서, “정부는 해양수산부를 비롯한 관계 부처, 외교부와 재외공관을 중심으로 하는 재외국민 보호체계를 총동원하여 선원들의 안전을 확보하고 신속하게 상황을 관리하는 데 최선을 다해야 한다”고 촉구했다. 사고 해역의 지정학적 중요성과 주변국의 복잡한 이해관계가 얽혀 있어, 이번 사고는 국제적인 파장을 불러일으킬 수 있다는 우려가 커지고 있다.

호르무즈해협은 전 세계 석유 수송량의 약 20%가 통과하는 전략적 요충지로, 중동 지역의 불안정성이 고조될 때마다 해상 안전에 대한 우려가 끊이지 않고 있다. 특히 최근 미국과 이란 간의 갈등이 심화되면서, 호르무즈해협을 중심으로 한 해상에서의 긴장이 더욱 고조되고 있는 상황이다. 이번 에이치엠엠 나무호 사고는 이러한 긴장된 상황 속에서 발생한 만큼, 단순한 사고를 넘어 국제 정치적인 문제로 비화될 가능성도 배제할 수 없다. 따라서 정확한 사고 원인 규명과 함께, 관련국 간의 긴장 완화를 위한 외교적 노력이 시급한 상황이다.

한국 정부는 이번 사고와 관련하여 외교부와 해양수산부를 중심으로 긴밀한 협력 체계를 구축하고, 국제 사회와의 공조를 통해 사고 원인 규명에 적극적으로 나설 것으로 예상된다. 또한, 선원들의 안전 확보와 신속한 상황 관리를 위해 모든 가능한 자원을 동원할 계획이다. 이번 사고를 계기로, 한국 선박의 안전 운항을 위한 해상 보안 강화와 함께, 중동 지역의 안정화를 위한 국제적인 노력이 더욱 중요해질 것으로 전망된다





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