호르무즈 해협 게슘섬 미사일 2발 낙하, 트럼프 이란 대화 중

이란의 게슘섬에 미사일 2발이 낙하해 긴장이 고조된 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 대화를 지속 중이라고 밝혔다. 중동 정세와 미-이란 관계의 행방이 주목된다.

호르무즈 해협 인근 이란의 전략적 요충지인 게슘섬 에 미사일 2발이 떨어졌다는 보도가 나왔다. 이는 미국의 대이란 군사작전 재개 가능성이 거론되는 가운데 발생한 사안으로, 중동 지역의 긴장감이 다시 높아지고 있다. 이란 반관영 타스님 통신 은 7일(현지시간) 초기 보고를 인용해 이 같은 내용을 전했다.

게슘섬 미사일 낙하 정황과 피해 현황

이란 국영 IRNA 통신도 현지 목격자들을 인용해 게슘섬 상공에서 항공기 소리가 들린 뒤 섬 남부 수자 지역에 발사체 2발이 떨어졌다고 전했다. 이란 당국은 관련 상황을 확인하고 있으며, 추가 정보는 확인되는 대로 공개할 예정이라고 타스님 통신은 보도했다.

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다만 이번 공격으로 인한 인명 및 재산 피해 여부는 아직 확인되지 않았다. 앞서 지난달 13일(현지시간) 호르무즈 해협의 오만 해안 쪽에서 싱가포르 선적의 화물선 GFS 프라이드호가 발사체의 공격을 받고 침몰한 뒤 물에 뜬 컨테이너 주위로 소형 선박들이 몰려든 적 있다. 이처럼 최근 이 지역은 해상 안전 위협과 군사적 긴장이 동시에 고조되는 양상을 보이고 있다.

트럼프 대통령 이란 대화 재개 주장

미사일 피격 보도가 나온 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과 대화하고 있다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 6일 백악관에서 기자들과 만나 우리는 이란과 매우 잘하고 있다. 이란과 대화하고 있으며, 계속 대화해왔다라고 말했다. 로이터통신 등 외신은 이를 전했다.

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다만 대화 상대나 구체적인 논의 내용, 접촉 방식에 대해서는 설명하지 않았다. 트럼프 대통령은 이란에 대한 군사적 압박과 협상 사이에서 선택을 해야 하는 상황이다. 공화당이 지난 3일 중간선거에서 참패하면서 이란전에 대한 미국 내 반감이 드러난 만큼 공격을 재개할 경우 정치적 부담이 커질 수 있다.

미 군사작전 재개 논의와 정치적 한계

미국의 이란 공격 재개 가능성은 최근 다시 거론되고 있다. 폭스뉴스는 트럼프 대통령이 전날 국가안보팀과 이란에 대한 군사작전 재개 여부를 논의했다고 보도했다. 미 당국자들은 오는 9일 중동 지역에 초승달이 떠 달빛이 거의 없는 상황이 군사작전에 유리할 수 있다는 취지의 발언도 한 것으로 전해졌다.

미국이 실제 공격에 나서더라도 전면적인 확전보다는 단기간에 집중적인 군사작전을 벌일 가능성이 거론된다. 하지만 트럼프 대통령의 발언이示하듯 군사 행동보다는 외교적 경로를 우선시하는 태도로 읽힌다. 반대로 협상을 통해 전쟁을 끝내는 것 역시 쉽지 않다는 분석이 나온다. 중동 정세의 향방은 미-이란 간의 지속적 대화와 지역 내 군사적 움직임에 따라 빠르게 변화할 전망이다.