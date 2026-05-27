호르무즈 해협 한국 선박 피격, 이란산 미사일 가능성 높아

외교부 조사 결과, HMM 나무호 타격한 비행체는 이란 개발 '누르' 계열 대함미사일로 결론...

호르무즈 해협 에서 피격된 한국 선박 HMM 나무호 에 대한 정부 조사 결과, 공격에 사용된 비행체는 이란에서 개발된 '누르' 계열 대함미사일 일 가능성이 높은 것으로 나타났다. 박윤주 외교부 1차관은 27일 정부서울청사에서 브리핑을 열고 기술분석 결과를 발표하며 이같이 결론 내렸다.

박 차관은 "탄두의 형태, 기체 잔해물 색상 등을 토대로 분석한 결과 이란에서 개발된 '누르' 계열 대함미사일일 가능성이 높다"고 말했다. 조사에 따르면 나무호는 두 차례 비행체 공격을 받았으며, 첫 번째 탄두는 불발되었지만 두 번째 탄두는 기폭되었다. 불발된 첫 번째 탄두에서도 고폭화약 물질이 확인되었고, 엔진은 이란산 터보제트 엔진인 '톨루에 4'와 유사한 특징을 보였다. 국방과학연구소의 엔진 분석 결과, 톨루에 4 엔진의 특성이 확인되었으며, 회로기판 잔해물은 20~30년 전 생산된 것으로 추정돼 신형인 '카데르'보다는 구형인 '누르'일 가능성이 높다고 판단됐다.

박 차관은 공격 주체를 이란이라고 직접 특정하지는 않았지만, "여러 증거가 이란으로 향하고 있다"며 주한이란대사를 초치해 조사 결과를 설명하고 재발 방지와 사과를 요구할 계획이라고 밝혔다





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호르무즈 해협 이란 대함미사일 HMM 나무호 외교부

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