영국 런던에서 열린 호르무즈 해협 다국적 공동 계획 회의에서 44개국 군 관계자가 참여하여 해협 통항 지원을 위한 구체적인 실행 방안을 논의했습니다. 한국도 참여했으며, 영국은 타이푼 전투기 부대 배치 및 기뢰 탐지 장비 투입을 제안했습니다.

23일(현지시각) 영국 런던 북부 노스우드 영국군 상설합동본부에서 개최된 호르무즈 해협 다국적 공동 계획 회의는 걸프 지역의 안정을 위한 국제적인 노력의 중요한 이정표가 되었습니다. 존 힐리 영국 국방장관을 비롯한 걸프 지역 군 관계자들의 참여는 이번 회의가 단순한 논의를 넘어 실질적인 협력과 실행을 목표로 하고 있음을 보여줍니다.

회의는 호르무즈 해협의 통항 지원을 위한 다국적 임무의 구체적인 실행 방안을 논의하는 데 집중되었으며, 44개국 군 관계자가 참여하여 그 중요성을 더했습니다. 특히 한국을 포함한 아시아 국가들의 참여는 호르무즈 해협의 안정이 전 세계적인 관심사임을 반영합니다. 존 힐리 영국 국방장관은 회의 참석자들에게 ‘방어적 성격의 다국적 임무’를 구성하는 것이 목표임을 강조했습니다. 이는 적대 행위가 종료된 이후 상업 선박의 신뢰를 강화하고, 필요할 경우 기뢰를 제거하며 선박을 보호하는 것을 의미합니다.

그는 또한 모든 국가의 국제 통상, 에너지, 경제적 안정은 호르무즈 해협에서 누리는 항행의 자유에 달려 있다고 지적하며, 이번 회의의 성공적인 결과에 대한 기대를 표명했습니다. 수백만 명의 사람들이 이 해협의 안전한 통항에 의존하고 있으며, 그들의 기대를 저버릴 수 없다는 그의 발언은 이번 임무의 중요성을 강조합니다. 회의에서는 실질적인 군사 계획 마련의 필요성도 제기되었으며, 영국은 호르무즈 해협 상공 순찰을 위한 공군 타이푼 전투기 부대 배치, 기뢰 탐지 무인기 및 잠수사 투입 등의 구체적인 제안을 제시했습니다.

현재 카타르에 배치된 영국 공군의 타이푼 전투기 8대 중 일부는 이미 중동 협력국 방공에 투입되고 있으며, HMS 드래곤함 등 다른 군함 투입 여부는 아직 결정되지 않았습니다. 이번 회의는 지난 17일 파리에서 키어 스타머 영국 총리와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 주재한 정상회의의 연장선상에서 열렸습니다. 당시 영국과 프랑스를 포함한 12개국 이상이 호르무즈 해협 항행의 자유를 위해 자산을 제공할 의향을 밝힌 바 있으며, 이번 회의는 그 약속을 이행하기 위한 구체적인 단계입니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 동맹국과 유럽연합에 호르무즈 해협 개방을 위한 군함 파견을 요구했지만, 호응을 얻지 못해 공개적으로 불만을 표명해 왔습니다. 이러한 상황 속에서 영국과 프랑스가 주도하는 국제 연대는 종전이나 휴전 이후에만 상선 보호를 위한 ‘엄격히 방어적 성격’의 임무를 운영하겠다는 기조를 유지하고 있습니다. 이번 회의를 통해 국제 사회는 호르무즈 해협의 안정을 위한 공동의 의지를 확인하고, 실질적인 협력 방안을 모색하는 중요한 계기를 마련했습니다.

마지막으로, 같은 날 어머니 또한 장기기증의 뜻을 밝히며 생전 아들과의 약속을 지키려는 감동적인 이야기가 전해져, 국제적인 협력과 더불어 인간적인 따뜻함 또한 느낄 수 있었습니다





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