호르무즈 해협 긴장 지속, UAE OPEC 탈퇴에도 유가 상승세 이어져

이란혁명수비대의 호르무즈 해협 나포 시도와 UAE의 OPEC 탈퇴 선언에도 불구하고 국제 유가가 상승세를 이어가고 있다. 미국과 이란 간 협상 교착과 중동 지역의 공급 불안이 지속되면서 유가 상승이 이어지고 있으며, 전문가들은 당분간 완만한 상승세가 이어질 것으로 전망하고 있다.

지난 21일 이란혁명수비대의 스피드보트가 호르무즈 해협 을 지나려는 화물선을 나포하려 하는 사건이 발생했다. 이 사건은 중동 지역의 긴장 고조와 국제 유가 상승 의 주요 요인으로 작용하고 있다.

특히 미국과 이란 간 협상이 교착 상태에 빠지면서, 호르무즈 해협을 통한 원유 공급 불안이 지속되고 있다. 이란의 해협 봉쇄 위협은 물리적 공급 차질을 우려하게 하며, 이는 국제 유가 상승의 주요 동력으로 작용하고 있다. 한편, 아랍에미리트(UAE)는 다음 달 1일부로 석유수출국기구(OPEC) 및 OPEC+에서 탈퇴하겠다고 선언했다. UAE는 산유량 기준 세 번째 규모의 회원국이지만, 이 탈퇴는 사우디아라비아 중심의 공급 조정 체제에 균열을 일으킬 수 있다는 관측이 나오고 있다.

통상적으로 OPEC 회원국의 탈퇴는 공급 확대 기대를 자극해 유가 하락 요인으로 작용하지만, 현재 시장에서는 중동 지역의 긴장과 공급 차질 우려로 인해 영향이 제한적이다. 전문가들은 호르무즈 해협 봉쇄와 핵 문제를 둘러싼 미국과 이란의 협상 교착이 유가 상승의 핵심 변수로 지목하고 있다. 특히 이란이 해협 재개방과 항만 봉쇄 해제를 맞바꾸는 ‘중간 합의’를 제안한 것으로 알려졌지만, 핵 문제를 후순위로 미루는 구조라 미국이 수용할 가능성은 낮다는 전망이 우세하다.

어게인 캐피털의 존 킬더프는 정상적인 상황이라면 UAE 탈퇴는 유가 하락 요인이지만, 현재는 공급이 이동하지 못하는 구조적 제약이 있어 당분간 완만한 상승세가 이어질 가능성이 크다고 평가했다. 세계은행도 에너지 가격 상승 전망을 내놨다. 올해 주요 공급 차질이 점차 완화된다는 가정에도 불구하고, 에너지 가격은 전년 대비 24% 상승해 2022년 이후 최고 수준에 이를 것으로 예상했다. 이란혁명수비대의 호르무즈 해협 나포 시도와 UAE의 OPEC 탈퇴 선언은 중동 지역의 지리정치적 불안정성과 에너지 시장의 복잡한 상호작용을 보여주는 사례다.

특히 이란의 해협 봉쇄 위협은 국제 유가 상승의 주요 동력으로 작용하고 있으며, 이는 글로벌 에너지 시장에 미치는 영향이 크다. 전문가들은 당분간 유가 상승세가 이어질 것으로 전망하고 있으며, 세계은행의 에너지 가격 전망도 이를 뒷받침하고 있다. 이 같은 상황은 에너지 소비국과 생산국 모두에게 큰 도전이 될 것으로 예상된다





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호르무즈 해협 유가 상승 OPEC 탈퇴 중동 긴장 에너지 시장

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