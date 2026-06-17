호르무즈 해협 정상화, 갈 길 멀다… 기뢰·보험·통행료 복잡

미국과 이란의 종전 합의에도 호르무즈 해협 통항 정상화는 기뢰 위험, 보험 문제, 이란의 통행료 요구 등으로 난항을 겪고 있다. 선박 통과는 7척에 불과하며, 해운업계는 안전 불확실성에 눈치싸움 중이다.

미국과 이란의 종전 합의에도 불구하고 호르무즈 해협 의 통항 정상화는 여전히 요원한 상황이다. 해협을 통과하려는 선박들은 기뢰 위험, 보험 문제, 그리고 이란의 통행료 부과 가능성 등 여러 복잡한 문제에 직면해 있다.

이란은 해협 통제권을 전략적 무기로 활용할 수 있다는 인식을 심어주었으며, 이는 해운업계의 불확실성을 더욱 키우고 있다. 16일(현지시간) 오만에서 바라본 호르무즈 해협 일대에는 선박들이 정체된 모습이 목격되었다. BBC는 선박 추적 서비스 업체 마린트래픽의 자료를 인용해, 종전 합의 발표 후 실제로 해협을 통과한 선박은 단 7척에 불과하다고 보도했다. 반면, 걸프만 일대에는 최대 580척의 선박이 대기 중인 것으로 추산되며, 위치정보시스템을 끈 채 이동하는 선박들도 많아 실제 대기 규모는 더 클 것으로 보인다. 선사들이 통항을 주저하는 가장 큰 이유는 안전 문제다.

종전 합의로 해협이 열렸다고는 하지만, 기뢰의 존재와 보험 조건 등에 대한 확신이 부족하기 때문이다. 해운업계에서는 '누가 먼저 위험을 감수할 것인가'를 두고 눈치싸움이 벌어지고 있다. 위기관리업체 EOS 리스크그룹의 마틴 켈리는 BBC에 '현재 호르무즈 해협을 통과하려면 상당한 용기가 필요하다'고 말했다. 특히 기뢰는 가장 큰 변수로 꼽힌다.

이란은 분쟁 초기 해협에 기뢰를 설치할 수 있다고 경고했고, 미국과 국제 해상기구들은 일부 구역에 기뢰가 실제로 매설되었을 가능성을 제기했다. 아르세니오 도밍게스 국제해사기구(IMO) 사무총장은 '전쟁 이전 수준의 해상 교통을 회복하려면 기뢰 제거가 필수적'이라고 강조했다. 지난 4월 미 국방부의 의회 보고서에 따르면 완전한 기뢰 제거에는 최대 6개월이 걸릴 수 있다. 비용 문제도 걸림돌이다.

이란은 향후 합의에서 호르무즈 통행료를 요구할 권리를 주장하지만, 미국은 무료 통행을 고수하고 있다. 통행료 문제가 정리되지 않은 상황에서 선사들은 더욱 신중할 수밖에 없다. 전쟁 이후 보험료도 급등해, 선사와 보험사 간 보험 조건 조율이 통항 정상화를 더디게 만들고 있다. 미 정보당국은 이란이 원할 때마다 해협 접근을 사실상 차단할 수 있다고 평가했다.

CNN은 소식통을 인용해 '미국이 해협에 대한 사실상 통제권을 이란에 넘겨준 셈'이라며 '이는 핵무기보다 강력한 무기'라고 전했다. 그러나 이란이 실제로 재봉쇄에 나서기는 쉽지 않다는 분석도 나온다. 호르무즈 해협은 이란뿐 아니라 중국, 사우디아라비아, UAE, 카타르 등 주요국의 에너지 수출입 통로이기 때문이다. 이란이 다시 해협을 막으면 우방인 중국과 주변국의 반발을 살 수 있다.

결과적으로 실제 봉쇄가 없더라도 이란이 해협을 협상 지렛대로 활용할 수 있다는 인식이 남아 있는 한, 선사와 보험사는 통항 재개를 서두르기 어렵다. 해협 정상화는 단계적으로 진행될 것으로 보인다. 일부 선박이 제한적으로 통과하며 안전성을 확인한 후, 기뢰 제거 상황과 보험 조건, 이란의 통항 절차 등을 고려해 통항량이 서서히 늘어날 전망이다. 무역분석업체 클레퍼의 디미트리스 암파치디스 연구원은 BBC에 '정치·군사적 차원에서는 해협이 빠르게 재개방될 수 있지만, 상업적 해운 시스템이 정상화되는 과정은 훨씬 더 오래 걸릴 것'이라고 말했다





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