호르무즈 해협 봉쇄 장기화 우려 속 평화 메시지 공방

호르무즈 해협 봉쇄 해제 불투명과 정상화까지 장기화 우려가 제기되는 가운데, 이란은 미국의 봉쇄 조치를 비판하며 협상을 이어가고 있습니다. 한편, 교황은 트럼프 대통령과의 설교 관련 논란에 대해 평화 메시지의 본질을 강조하며 논란 확산을 경계했습니다.

호르무즈 해협 봉쇄 해제 시점은 여전히 불투명하며, 설령 재개방되더라도 정상 상태로 돌아가는 데는 수개월이 소요될 것이라는 우려가 제기되고 있습니다. 이란 협상단을 이끄는 모하마드 바게르 칼리바프 국회의장은 일부 진전이 있었으나 최종 합의까지는 아직 갈 길이 멀다고 밝혔습니다. 그는 협상에서 진전은 있었지만 여전히 많은 이견이 있고 몇 가지 근본적인 쟁점이 남아 있으며, 양측 간 입장 차이가 해소되지 않았음을 강조했습니다. 칼리바프 의장은 호르무즈 해협 상황에 대해 이란이 해협을 통과하는 모든 선박의 통행을 통제하고 있다고 언급하며 미국의 봉쇄 조치를 강하게 비판했습니다. 앞서 지난 17일 이란은 호르무즈 해협 의 일시 개방을 발표하고 10여 척의 유조선이 통과했지만, 다음날 이란 이슬람혁명수비대는 미국이 해상 봉쇄를 풀기 전까지는 통항을 허용하지 않겠다고 선언하며 재봉쇄했습니다.

미국과 이란은 파키스탄이 제안한 2주 휴전안을 수용했으며, 미국 동부 시간 기준 21일, 이란 시간 기준 22일을 시한으로 종전 방안에 대한 물밑 협의를 진행 중입니다. 국제해사기구(IMO)의 아르세니오 도밍게스 사무총장은 지난 17일 영국 런던 IMO 본부에서 취재진과 만나 호르무즈 해협 정상화에 상당한 시간이 걸릴 것으로 전망했습니다. 니혼게이자이신문은 오늘(19일) 이러한 전망을 보도했습니다. 정상화에 오랜 시간이 걸릴 것으로 예상하는 이유는 호르무즈 해협 내 기뢰 제거를 지원할 수 있는 국가들과 함께 제거 체계를 구축하고 실제 제거하는 데 상당한 시일이 소요될 것으로 보기 때문입니다. 도밍게스 총장은 법적 근거 없는 통행료가 도입될 경우 해운업계에 매우 나쁜 선례가 될 것이라며, 각국이 국제법에 반하는 통행료 징수에 가담하지 말라고 촉구했습니다. 한편, 아프리카 4개국 순방 중인 교황은 현지 시간 18일 카메룬을 떠나 세 번째 방문국인 앙골라로 가는 전용기 안에서 기자들과 만나, 자신의 설교가 도널드 트럼프 대통령을 겨냥한 것이 아니라 더 넓은 의미에서 복음이 전하는 평화 메시지를 반영한 것이라고 강조했습니다. 그는 며칠 전 평화 기도회에서의 설교는 트럼프 대통령이 자신과 자신이 홍보하는 평화 메시지에 대해 언급하기 훨씬 전인 2주 전에 준비되었다고 덧붙였습니다. 앞서 트럼프 대통령은 현지 시간 12일 밤 소셜미디어에 이란의 핵무기 보유를 괜찮다고 생각하는 교황은 원치 않으며, 자신이 백악관에 없었다면 프란치스코 교황은 바티칸에 있지 않았을 것이고, 교황은 교황 본분에 충실해 상식적으로 활동해야 한다고 적었습니다





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