호르무즈 해협 한국 선박 화재…선원 안전 확보 촉구

지난 4일 발생한 호르무즈 해협 한국 선박 화재 사고와 관련하여, 선원노련은 선원 안전 확보와 신속한 상황 관리를 정부에 촉구했다. 트럼프 대통령은 이란의 공격 가능성을 제기하며 한국의 참여를 언급했다.

지난달 11일 걸프만 호르무즈 해협 인근 해역에서 발생한 한국 선박 화재 사고와 관련하여, 김두영 전국해상선원노동조합연맹 위원장은 이산화탄소 진화 설비를 사용하여 화재를 진압했으며, 인명 피해는 없다고 밝혔다.

현재 해당 선박은 정비를 위해 카타르 쪽으로 이동 중이다. 사고는 지난 4일 오후 8시 40분경 한국시각으로 호르무즈 해역 내 움알쿠와인항 항계 밖 수역에서 발생했다. 정박 중이던 HMM의 중소형 화물선 나무(NAMU)호에서 갑작스러운 폭발음이 들린 후 화재로 번졌다. 이 사고와 관련하여 도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜미디어를 통해 이란이 ‘해방 프로젝트’와 관련된 선박 이동 문제와 관련하여 한국 화물선을 포함한 전쟁과 무관한 국가들을 공격했다고 주장했다.

한국 정부는 현재 관련 경위를 면밀히 파악하고 있다. 트럼프 대통령은 또한 한국이 호르무즈 해협에 발이 묶인 선박을 빼내는 작전에 참여할 때가 되었다고 언급하며 한국을 특정했다. 김 위원장은 선박 자체 결함이 아닌 외부 요인에 의한 사고 가능성을 제시하며, 선박 우현에 오일탱크가 있음에도 불구하고 폭발이 우현이 아닌 좌현 기관실 쪽에서 발생했다고 설명했다. 또한, 해당 선박은 신조선으로 화학 물질을 운송하고 있지는 않았다고 덧붙였다.

사고 발생 이후 주변 선박들은 호르무즈 입구 쪽으로 물러나고 있으며, 이란혁명수비대는 선박들을 향해 지속적으로 경고 방송을 송출하고 있다. 그러나 현재까지는 사고 선박을 포함한 이동하는 선박들에 대해 특별한 제재는 가해지지 않고 있는 것으로 확인되었다. 선원노련에 따르면, 사고 이후 선원들의 안전을 묻는 가족들의 문의는 아직 접수되지 않았다. 휴전 이후 해협 통과를 시도하는 선박들이 몰렸다가 회항하는 상황이 반복되면서 선원들의 불안과 피로가 누적된 가운데 이번 사고가 발생했다.

선원노련은 성명을 통해 두 달 넘게 긴장 속에 항해를 이어온 선원들이 침착하게 대응했지만, 유사한 사고가 재발할 수 있다는 불안감을 느끼고 있다고 강조했다. 또한, 정부에 재외국민 보호체계를 총동원하여 선원의 안전을 확보하고 신속하게 상황을 관리하며, 재발 방지 대책을 마련할 것을 촉구했다. 부산시장 후보인 전재수와 박형준 역시 선원들이 안전하게 귀국할 수 있도록 필요한 조치를 취할 것을 강조했다.

해양수산부 집계에 따르면 현재 호르무즈 해협에는 26척의 한국 선박에 123명의 한국인 선원이 승선하고 있으며, 외국 국적 선박에 탑승한 한국인 37명을 포함하면 총 160명의 한국인이 해협 내에 머물고 있다. 이번 사고는 호르무즈 해협의 불안정한 상황 속에서 한국 선박과 선원들의 안전에 대한 우려를 다시 한번 불러일으키고 있으며, 정부의 적극적인 대응과 국제적인 협력이 요구되는 상황이다. 특히, 트럼프 대통령의 언급처럼 한국의 역할과 참여에 대한 논의가 필요한 시점이며, 선원들의 심리적 안정과 안전 확보를 위한 다각적인 노력이 필요하다.

또한, 사고 원인에 대한 철저한 조사와 재발 방지 대책 마련을 통해 유사한 사고가 발생하지 않도록 예방하는 것이 중요하다. 선원노련의 요구처럼 정부는 재외국민 보호체계를 강화하고, 선원들의 안전을 최우선으로 고려하여 상황 관리에 만전을 기해야 할 것이다





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