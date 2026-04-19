호다 니쿠, 외교부 설명 듣고 이란 지원 결정 번복… "오해 풀렸다"

이란 출신 모델 호다 니쿠가 한국 정부의 이란 인도적 지원 결정에 대해 처음에는 비판적인 입장을 표명했으나, 외교부 당국자의 적극적인 소통으로 오해를 풀고 입장을 번복하는 이례적인 일이 발생했다. 외교부 개발협력국장이 직접 니쿠와 통화하여 지원 방식의 투명성을 설명했고, 니쿠는 이에 감사하며 오해가 있었음을 인정했다.

이란 출신 모델 호다 니쿠 가 한국 정부의 이란 인도적 지원 결정에 대해 처음에는 비판적인 입장을 표명했으나, 외교부 당국자의 적극적인 소통으로 오해를 풀고 입장을 번복하는 이례적인 일이 발생했다. 이 사건은 인도적 지원 의 투명성과 효과성에 대한 대중의 관심을 다시 한번 불러일으켰다. 사건의 발단은 지난 15일, 한국에서 활발하게 활동하고 있는 모델이자 인플루언서인 호다 니쿠 가 자신의 인스타그램에 올린 게시물이었다. 한국 정부가 국제적십자위원회 (ICRC)를 통해 이란에 50만 달러 규모의 구호 기금을 지원하기로 결정한 것에 대해, 니쿠는 해당 자금이 이란의 독재 정권에 의해 테러 목적으로 사용될 수 있다고 강하게 비판했다. 그녀의 이러한 비판은 온라인 커뮤니티와 유튜브 등 다양한 플랫폼으로 빠르게 확산되었고, 많은 사람들의 주목을 받았다.

일부 누리꾼들은 니쿠의 주장에 공감하며 정부의 지원 결정에 의문을 제기하기도 했지만, 다른 한편에서는 인도적 지원의 본질을 흐리는 발언이라는 비판도 제기되었다. 온라인상의 갑론을박이 격화되자, 니쿠는 다음 날인 16일 문제의 게시물을 삭제했다. 그러나 SNS상의 논란은 쉽게 사그라들지 않았다. 외교부는 16일 저녁 공식 입장을 통해 한국 정부의 인도적 지원은 순수한 취지로 이루어지며, 특정 정권에 의해 오용될 가능성은 낮다고 해명했다. 하지만 정부 보도자료 배포만으로는 확산된 오해와 불신을 완전히 해소하는 데 한계가 있다고 판단되었다. 이러한 상황에서 외교부 개발협력국장인 이규호 국장이 직접 문제 해결에 나섰다. 이 국장은 16일 밤, 니쿠에게 직접 다이렉트 메시지(DM)를 보내 자신의 신분을 밝히고 연락을 요청했다. 그는 니쿠에게 지원 방식에 대한 충분한 설명을 제공하겠다는 의사를 전달했다. 다음 날인 17일 오전, 니쿠는 이 국장에게 전화를 걸어왔고, 이 국장은 지원금이 현금으로 직접 송금되는 방식이 아니라는 점을 명확히 설명했다. 그는 지원금이 중립적인 국제기구인 ICRC를 통해 전달되며, 물품 형태로 배분되고 중간 점검 과정을 거친다는 사실을 상세히 설명했다. 또한, 지원이 현지 피해자들에게 직접적으로 이루어지도록 철저히 점검하기 때문에 이란 정부를 거치지 않는다는 점을 강조했다. 이 국장의 차분하고 상세한 설명을 들은 니쿠는 자신의 오해가 있었음을 인지하고 입장을 바꾼 것으로 전해졌다. 오후 17일, 니쿠는 자신의 SNS에 새로운 게시물을 올렸다. 그녀는 외교부의 설명을 듣고 한국 정부의 인도적 지원에 대해 정확히 이해하게 되었다며 감사의 뜻을 표했다. 그녀는 의약품과 식량 등이 국제적십자회를 통해 전달되고, 필요한 사람들에게 잘 전달될 수 있도록 지속적인 관리가 이루어진다는 설명을 들었다고 밝혔다. 또한, 본인이 오해하고 있던 부분도 있었다고 솔직하게 인정하며, 이번 사건을 통해 인도적 지원의 중요성과 올바른 전달 과정에 대한 인식을 높이는 계기가 되었다고 덧붙였다. 한편, 54만여 명의 팔로워를 보유한 유명 인플루언서인 니쿠는 이전부터 이란 내 반정부 시위와 이에 대한 하메네이 정권의 강경 진압으로 인한 민간인 희생자 발생 상황을 지속적으로 비판해왔다. 이번 사건은 그녀의 팔로워들에게 한국 정부의 인도적 지원에 대한 긍정적인 인식을 심어주는 데 기여했다. 이번 사안은 투명한 소통과 적극적인 해명이 어떻게 오해를 불식시키고 신뢰를 구축할 수 있는지 보여주는 사례로 남을 것이다





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