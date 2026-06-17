호날두, 휴스턴 월드컵 첫 경기서 득점 기회 놓쳐 포르투갈 1-1 무승부

2026 북중미 월드컵 조별리그 K조 첫 경기에서 호날두는 두 차례 골 찬스를 놓치고 팀은 콩고와 1-1 무승부를 기록했다. 국제 언론은 그의 부진을 비판하며 포르투갈의 향후 경기 전략 변화를 촉구했다.

2026년 북중미 월드컵이 본격적으로 개막된 가운데, 포르투갈 대표팀은 텍사스주 휴스턴의 메모리얼 스타디움에서 콩고민주공화국 과 조별리그 K조 1차 경기를 치렀다. 경기 초반, 파리 생제르맹 소속 주앙 네베스가 6분 만에 선제골을 넣으며 포르투갈 을 앞서게 만들었다.

그러나 팀의 에이스인 크리스티아누 호날두는 기대에 못 미치는 모습을 보였다. 전반 내내 적절한 골 찬스를 만들기 위해 끊임없이 움직였지만, 결정적인 순간마다 골대 오른쪽을 빗뱅이거나 타이밍을 놓치는 등 득점으로 연결되지 못했다. 전반이 끝날 무렵, 콩고의 요안 위사가 추가골을 성공시키면서 양팀은 1-1 동점으로 마무리되었다. 후반전에도 호날두는 교체 없이 풀타임을 소화하며 공격에 앞장섰다. 23분이 흐른 뒤, 유벤투스에서 교체 투입된 프란시스코 콘세이상이 페널티 박스 안으로 침투한 후 호날두에게 정교한 컷백을 전달했다.

그러나 호날두는 슈팅 타이밍을 놓쳐 오른쪽 골대를 맞고 빗나갔다. 6분 뒤 다시 한 번 같은 패턴의 찬스가 찾아왔지만, 이번에도 골문을 빗돌리며 득점에 실패했다. 경기 종료까지도 호날두는 추가적인 득점 기회를 만들지 못했으며, 포르투갈은 결국 1-1 무승부에 머물렀다. 이번 경기에서 호날두는 통산 여섯 번째 월드컵 본선에 출전했지만, 전날 알제리와 조별리그 J조 1차전에서 해트트릭을 기록한 리오넬 메시에 비해 눈에 띄는 활약을 보여주지 못했다. 국제 언론 역시 비판적인 시각을 보였다.

로이터는 "포르투갈과 호날두는 큰 좌절감을 안고 경기장을 떠났다"며 "두 차례 골문 근처에서 시도한 슈팅이 모두 빗나가며 침묵을 남겼다"고 평했다. 영국 가디언은 "팬들은 호날두를 보기 위해 경기장을 찾았지만, 그보다 더 큰 박수를 받을 자격이 있는 선수는 최소 16명 정도 있었다"는 비판을 제기했다. 이번 무승부는 포르투갈에게는 고된 시작을 의미하며, 남은 조별리그 경기에서 승점 확보를 위한 전략적인 변화가 요구된다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

크리스티아누 호날두 포르투갈 2026 월드컵 휴스턴 경기 콩고민주공화국

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

저무는 벨기에 황금세대 불안한 출발… 이집트와 1-1 무승부벨기에는 16일(한국시간) 미국 시애틀 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 G조 1차전에서 이집트와 1-1 무승부를 기록했다. 모하메드 살라(리버풀)가 오른쪽에서 중앙의 에맘 아슈르(알 아흘리)에게 패스를 넘겨줬고, 아슈르는 돌아서면서 강력한 오른발 슈팅을 날렸다. 제레미 도쿠(맨체스터 시티)가 활발하게 움직이며 공격을 주도했으나 모하메드 하니(알 아흘리)와 야세르 이브라힘(알 아흘리)가 철통같이 막아섰다.

Read more »

벨기에 로멜루 루카쿠, 26초 만에 자책골 유도... 이집트와 승점 1점씩2026 FIFA 월드컵 G조 첫 경기에서 벨기에와 이집트가 1-1로 비겼다. 34살 생일을 맞은 모하메드 살라의 어시스트로 이집트가 19분 선제골을 넣었고, 벨기에는 후반 65분 교체 투입된 로멜루 루카쿠가 26초 만에 상대 수비수의 자책골을 유도하며 동점을 만들었다. 케빈 데 브라위너의 프리킥은 골대를 맞았고, 83분 메쉘레...

Read more »

아시아 축구 ‘무패 질주’ 어디까지?···사우디 ‘남미 강호’ 우루과이와 1 대 1 무승부아시아의 무패 질주는 계속됐다. 사우디아라비아가 2026 북중미 월드컵 조별리그 첫 경기에서 우루과이와 1골씩 주고받고 무승부를 거뒀다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 61위인 사우디아라비아는 16일 미국 플로리다주 마이애미 가든스의 마이애미 스타디움에서 열린 우루과이(랭킹 16위)와 북중미 월드컵 조별리그 H조 1차전에서 1-1로 비겼다. 2022년 ...

Read more »

'사우디-이란도 해냈다'... 북중미월드컵 흔드는 아시아 돌풍2026 북중미 월드컵 조별리그 1라운드에서 아시아 축구가 돌풍을 일으키고 있다. 사우디아라비아가 우루과이와 1-1 무승부를, 이란이 뉴질랜드와 2-2 무승부를 기록하며 아시아 국가들의 무패행진에 합류했다. 한국·카타르·호주·일본에 이어 사우디와 이란까지 가세하면서 AFC 소속 국가들은 현재 2승 3무 무패를 달리고...

Read more »