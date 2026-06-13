호날두, 체력 우려 일축…마지막 월드컵서 포르투갈 첫 우승 도전

포르투갈 축구대표팀 주장 크리스티아누 호날두가 2026 북중미 월드컵을 앞두고 제기된 체력 저하 우려를 부인하며 팀의 준비 상황에 만족감을 표했다. 호날두는 이번 대회에서 역대 최다 타이인 6회 월드컵 출전과 6개 대회 연속 골 기록에 도전하며 사실상 선수 생활 마지막 월드컵에서 포르투갈의 사상 첫 우승을 노린다.

포르투갈 축구대표팀 주장 크리스티아누 호날두 (41·알나스르)가 2026 북중미 월드컵 을 앞두고 제기된 체력 저하 우려를 일축했다. 미국 스포츠 전문 매체 ESPN 등에 따르면 호날두 는 12일(현지시간) 대표팀과 함께 미국 팜비치 훈련캠프로 향하기 전 취재진과 만나 자신의 '노쇠화' 논란에 대해 체력적으로 나는 매우 괜찮다고 말하며 내 경기들을 보지 못했나라고 반문했다. 1985년 2월생인 호날두 는 이번 대회 출전으로 역대 최다 타이인 월드컵 6회 출전 기록 달성을 눈앞에 두고 있다.

또 이번 대회에서 골을 넣으면 6개 대회 연속 득점이라는 새 역사도 쓰게 된다. 호날두는 오는 17일 열리는 콩고민주공화국과의 조별리그 K조 1차전을 앞두고 대표팀의 준비 상황에 만족감을 드러냈다. 그는 우리가 강도 높게 훈련했기 때문에 피곤하긴 하지만 훌륭한 준비 과정이었다고 말했다. 호날두는 또 평가전에서는 우리가 주도권을 쥐고 우위를 점했지만 가장 중요한 것은 월드컵 본선 첫 경기에서 진짜 공이 구르기 시작할 때라며 압박감이 진정으로 고조될 때 그때 비로소 누가 진정한 챔피언인지 보게 될 것이라고 강조했다.

호날두는 이번 대회에서 사실상 선수 생활 마지막 월드컵 무대에 오른다. 그의 목표는 아직 이루지 못한 월드컵 우승이다. 하지만 대회 전 치른 칠레 나이지리아와의 평가전에서는 득점에 실패하며 일부의 우려를 샀다. 세계적인 축구 강호로 평가받는 포르투갈 역시 아직 남자 월드컵 우승 경험이 없다.

호날두와 포르투갈은 이번 북중미 월드컵에서 사상 첫 우승에 도전한다. 두 차례 평가전에서 공격의 핵심으로 나섰지만 골맛을 보지 못한 호날두는 조별리그 첫 경기에서의 활약이 더욱 중요해졌다. 나이지シャ와의 평가전에서는 아쉬운 표정을 짓기도 했으나 훈련 캠프에서는 자신감을 내비쳤다. 포르투갈은 조별리그 K조에서 콩고민주공화국 스위스 슬로베니아와 맞붙는다.

호날두는 이번 대회에서 통산 6번째 월드컵 출전이자 6개 대회 연속 골 기록에 도전한다. 이는 국제 축구 역사상 전무후무한 업적이 될 수 있다. 동시에 그의 마지막이 될 가능성이 큰 월드컵에서 우승 트로피를 들어올린다는 것은 선수 생활의 완벽한 마침표가 될 것이다. 포르투갈 축구협회는 호날두의 경험과 리더십이 젊은 선수들에게 큰 자산이 될 것으로 기대하고 있다.

호날두 역시 팀 동료들을 독려하며 자신의 역할에 최선을 다할 것을 다짐했다. 전 세계 축구 팬들은 41세의 노장이 마지막 무대에서 어떻게 활약할지에 주목하고 있다





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