호날두, 국가대표 은퇴 선언…무단 이탈 파문 끝 23년 경력 종지부

포르투갈 축구 레전드 호날두가 23년 간의 국가대표 경력을 마감한다고 공식 선언했다. 무단 이탈 사건 이후 치열한 공방 끝에 내린 결정의 배경과 영향을 정리한다.

포르투갈 축구 레전드 크리스티아누 호날두 가 23년 만에 국가대표팀과의 인연을 정리했다. 알나스르 소속인 41세의 그는 5일(한국시간) 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 대표팀 은퇴를 공식 선언했다.

이번 결정은 지난달 말 발생한 대표팀 무단 이탈 사건과 무관하지 않다. 호날두는 11월 A매치를 앞두고 대표팀 사령탑의 지시를 따르지 않고 훈련 캠프를 빠져나가는 파행적 행보를 보여 축구계에 큰 충격과 논란을 불러일으킨 바 있다.

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23년 대표팀 경력의 기록과 의미

호날두의 대표팀 은퇴는 포르투갈 축구 역사에 새로운 페이지를 닫는 중대한 사건이다. 그는 2003년 18세의 나이로 A매치에 데뷔한 이후 23년 동안 국가대표로 활약하며 남자 선수 사상 최다 기록을 수립했다.

통계에 따르면 호날두는 통산 234경기에 출전해 146골을 기록했으며, 이는 출전 횟수와 득점 수 모두에서 남자 선수 역사상 최고 수치다. 이러한 압도적인 성과는 그의 축구계에 남은 유산을 결정짓는 핵심 요소다.

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무단 이탈 사건과 징계 과정의 흐름

사건의 직접적인 계기는 조르즈 제주스 감독과의 갈등이었다. 호날두는 지난 9월 25일 웨일스와의 UNL 1차전에서 선발 출전해 67분을 뛰었으나, 노르웨이와의 2차전에서는 벤치에 머물렀다.

이어 덴마크와의 3차전에서도 선발 제외 사실을 알리자, 그는 훈련 캠프를 무단으로 이탈했다. 이후 SNS에 올린 글에서 제주스 감독이 두 번이나 약속을 어겼다고 주장하며 동료들에게 사과했지만, 대표팀 은퇴는 아니라고 선을 그었다.

이에 포르투갈축구협회(FPF)는 지난달 20일(한국시간) 호날두에게 30일간의 출전 정지와 제재금 255유로(약 38만원)를 부과했다. 이 징계는 소급 적용되어 10월 말에야 해제되었으며, 제주스 감독 역시 호날두의 복귀 의지가 있다면 대표팀으로 돌아올 수 있다고 명시했다.

대표팀 공백과 차기전 대비 상황

호날두의 결장은 포르투갈 대표팀의 경기 운영에 영향을 미치지 않고 있다. 9월부터 10월까지 열린 유러피언 네이션스리그(UNL) 4경기에서 팀은 전승을 거두며 조별리그 8강 진출을 이미 확정지었다.

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현재 포르투갈은 오는 15일 덴마크와 18일 웨일스와의 나머지 조별리그 최종전을 앞두고 있다. 호날두의 결석에도 불구하고 팀은 안정적인 승률을 유지하며 다음 라운드 진출에 안착한 상태다.

2026 월드컵과 은퇴 선언의 연관성

호날두는 지난 7월 막을 내린 2026 북중미월드컵을 자신의 마지막 월드컵 무대로 명시한 바 있다. 하지만 당시 그는 대표팀 전체 은퇴 문제는 확답을 피해 왔으며, 월드컵 이후 부임한 제주스 감독의 부름에 따라 UNL 명단에도 이름을 올린 바 있다.

이번 공식 은퇴 선언으로 인해 그는 2016년 유럽축구선수권대회(유로2016) 우승과 두 차례의 네이션스리그 우승을 이끈 23년의 국가대표 여정을 완전히 마무리하게 되었다. 그의 마지막 월드컵에서의 활약은 이제 과거의 일이 되었다.