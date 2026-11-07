호날두 대표팀 은퇴, 제주스 감독 '책임 없다' 공식 입장

포르투갈 축구대표팀의 크리스티아누 호날두 은퇴와 관련해 조르즈 제주스 감독이 은퇴에 대한 책임을 부인하며 공식 입장을 밝혔다.

포르투갈 축구 대표팀 의 조르즈 제주스 감독이 크리스티아누 호날두 의 국가대표 은퇴와 관련해 자신의 역할과 책임을 명확히 부인했다. 제주스 감독은 6일(현지시간) 포르투갈 대표팀 의 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 경기를 앞두고 열린 선수 명단 발표 기자회견에서 호날두 의 은퇴 질문을 받고 이같이 밝혔다.

제우스 감독의 공식 입장 및 복귀 예상

조르즈 제주스 감독은 호날두가 현재까지도 대표팀으로 복귀할 것으로 예상했으며, 이번 소집 명단에도 그를 포함할 계획이었다고 명시적으로 밝혔다. 그는 호날두가 자신이 떠날 적기라고 판단했고, 이에 따라 내린 결정은 존중받아야 한다고 강조했다. 제주스 감독은 자신이 상황을 앞당겼을 가능성은 인정하면서도, 호날두의 은퇴가 자신의 결정 때문에 이루어진 것은 아니라고 일축했다.

Also read [단독] 은행, 반도체·배터리 기업 재무평가 우대한다

그는 특히 호날두가 포르투갈 국가대표팀에 기여한 점과 후배 선수들에게 갖는 상징성을 결코 잊어서는 안 된다고 강조했다. 아일랜드 공영방송 RTE 보도에 따르면, 제주스 감독은 자신의 선택 때문에 호날두가 대표팀을 떠났다는 죄책감을 느끼지 않는다고 덧붙였다.

호날두의 공식 발표 및 갈등 배경

호날두는 앞서 5일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 영상을 통해 23년 동안 대표팀의 7번 유니폼을 입고 전 세계 경기장에 가져갈 수 있는 특권과 책임을 누렸다고 밝혔다. 그는 이제 이 유니폼을 미래 세대에 넘겨줄 때가 되었다며 공식 은퇴를 선언했다.

Advertisement

이번 은퇴 발표는 2003년 8월 시작된 그의 대표팀 생활을 마무리하겠다는 뜻으로 해석된다. 이 같은 움직임은 조르즈 제주스 감독과의 갈등이 불거진 지 한 달여 만에 나왔다는 점이 주목된다. 호날두와 제주스 감독 사이의 마찰은 덴마크와의 네이션스리그 경기를 앞두고 대표팀 훈련 캠프를 허가 없이 떠난 사건에서 비롯됐다.

호날두는 노르웨이전 출전 못지않게 덴마크전에서도 선발로 나서지 못할 것이라는 감독의 방침에 반발했다. 그는 이후 감독이 약속을 지키지 않았다고 주장하며 갈등을 고조시켰다. 이에 포르투갈축구협회는 30일 호날두에게 출전 정지와 255유로의 벌금을 부과하는 처분을 내렸다.

레코드 경력과 축구사적 의미

호날두는 남자 축구 국가대표팀 역사에 전례 없는 기록을 남긴 선수로 평가받는다. 그는 포르투갈 대표팀에서 통산 234경기에 출전해 146골을 넣었으며, 이 두 부문 모두 남자 축구 국가대표팀 역대 최다 기록이다.

또한 세계 최고 축구 선수에게 수여되는 개인상인 발롱도르를 다섯 차례 수상한 바 있다. 그는 2006년부터 2026년까지 여섯 차례 월드컵에 출전해, 역대 최초로 월드컵 6개 대회에서 득점한 선수라는 위상을 구축했다.

Advertisement

호날두는 포르투갈의 유로 2016 우승과 2019년 및 2025년 네이션스리그 우승에도 크게 기여했다. 로이터통신은 호날두가 대표팀에서 23년간 활약하며 포르투갈의 첫 메이저 대회 우승을 이끌고 국가를 대표하는 상징적인 인물로 자리 잡았다고 전했다.

협회의 반응과 향후 전망

호날두의 은퇴 발표 이후 포르투갈축구협회도 그를 대표팀의 상징이자 영감을 주는 리더로 평가하며 공로에 감사를 표했다. 다만 조르즈 제주스 감독은 호날두의 은퇴 발표를 미리 알고 있지 않았다고 밝혔다.

AP통신은 감독이 은퇴 발표 전까지 호날두의 대표팀 복귀를 예상했으며, 호날두가 이번 달 예정된 덴마크전과 웨일스전에도 출전할 선수 명단에 포함될 예정이었다고 전했다. 이에 따라 포르투갈 대표팀은 새로운 시대로 넘어가는 과정에서 전설적인 리더와의 작별을 공식화하게 되었다.