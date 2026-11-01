형사소송법 개정 한 달, 경찰 보완수사 60% 급증에 업무 과부하

개정 형사소송법 시행 한 달 만에 경찰의 보완수사 요구가 60% 급증하며 수사 부담이 가중되고 있다. 경찰은 인력 부족과 구조적 한계를 호소하며 제도 개선이 시급하다고 강조했다.

개정 형사소송법 시행으로 인한 대한민국의 새로운 형사사법 체계가 출범한 지 한 달이 지났습니다. 경찰 내부에서는 수사 권한과 책임이 강화된 것에 대한 부담을 호소하는 목소리가 높아지고 있습니다.

특히 공소청의 보완수사 요구가 60% 이상 증가한 상황에서 현장 인력 보강이 충분치 않다며 제도적 개선이 절실하다는 지적이 나오고 있습니다.

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검찰의 수사권 폐지를 주요 내용으로 하는 개정 형사소송법이 시행된 지난 2월부터 지난달 26일까지입니다. 이 기간 중 검사의 보완수사 요구 건수는 총 8995건으로 집계되었습니다.

이는 지난해 같은 기간보다 무려 60% 늘어난 수치로, 일선 경찰서의 수사 실무를 책임진 경찰관들은 업무 부담이 크게 증가했다고 입을 모았습니다.

공소청 보완수사 요구 급증

과거 검사에게 있었다던 보완수사 책임이 경찰로 넘어오면서 업무량이 급격히 증가한 것이 1차적인 원인으로 꼽힙니다.

서울의 한 일선 경찰서에 근무하는 A 경감은 수사권이 없어진 공소청이 사건을 직접 처리할 수 없다는 명분으로 보완수사 요구를 대거 내려보내 업무 과중을 겪고 있다고 밝혔습니다.

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수사 경험이丰富的 B 경정은 과거 검찰이 2년 동안 처리하지 않고 묵혀두다가 내려보내는 사건들도 있어 부담이 크다고 토로했습니다.

최근 송파구 살인 납치 사건을 비롯해 주요 경찰 수사에 대한 검사의 보완수사 요구가 일상화되는 양상입니다.

늘어난 규모로 몰려드는 사건을 감당하기에는 현재 수사 인력으로는 한계가 있다는 것이 현장 경찰관들의 공통된 평가입니다.

인력 보충에도 구조적 한계

경찰 지휘부는 올해 상반기까지 수사 부서에 1907명을 보강하고 하반기 중 2100명을 추가 배치하겠다고 발표했습니다.

그러나 여전히 부족하다는 평가가 dominate하고 있습니다. 서울의 한 일선 서에 근무하는 C 경정은 인력이 몇 명 더 왔다고 해서 당장 수사관 한 사람당 쥐고 있는 수십 건의 사건 부담과 까다로운 절차가 줄어드는 것이 아니라고 말했습니다.

A 경감은 전국적으로 수사 인력을 1000명 늘렸다고 해도 일선 경찰서로 나누면 많아야 3명 수준이라고 지적했습니다.

바뀐 절차나 업무 지침이 본청에서 하루에 서너 건씩 내려오는데, 당장 늘어난 업무량에 이를 처리하는 것만으로도 빠듯하다는 현실을 호소했습니다.

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수사 인력이 늘어도 수사 역량을 키우는 데에 구조적 한계가 있다는 지적도 나왔습니다. B 경정은 경제 범죄나 지능 범죄 등 복잡한 사건은 베테랑이 매달려도 몇 달씩 걸리는데, 무분별한 고소 고발 때문에 소소한 사건까지 수사해야 한다고 설명했습니다.

하루에도 사건이 수건씩 배당되는 살인적인 업무량 아래에서 신임 수사관들이 체계적인 교육을 받고 제대로 성장할 여력이 부족하다는 것입니다.

향후 전망과 제도 개선 요구

공소청 검사가 맡아온 사건을 직접 수사할 수 있는 기간이 종료된 이후 경찰의 수사 부담은 더 커질 것으로 전망됩니다.

개정 형사소송법은 공소청이 기존 검찰의 수사 사건을 올해 12월 30일까지 직접 맡아 마무리할 수 있도록 유예기간을 두었습니다.

서울의 한 일선 서에 근무하는 D 경정은 유예기간이 끝나봐야 개정 형사소송법의 실제 영향을 알 수 있을 것이라고 내다봤습니다.

경찰관들은 일선 수사 환경과 관련한 제도적 개선이 반드시 이뤄져야 한다고 주장했습니다. B 경정은 단순 인력 충원을 넘어 수사 전문성을 쌓을 수 있는 교육 여건이 마련돼야 한다고 강조했습니다.

사소한 고소 고발을 걸러낼 수 있는 각하 요건 완화나 특별 사법 경찰의 역할 분담, 과중한 업무에 상응하는 정당한 보상 체계 등이 설계되어야 제도가 안착할 수 있을 것이라고 제안했습니다.

경찰청 김종철 직무대행과 홍석기 국가수사본부장 등 전국 경찰 지휘관들도 지난달 1일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 전국 경찰 수사 지휘관 회의에서 이러한 현안을 논의하며 국경에 경례하는 모습으로 단단한 각오를 다지기도 했습니다.