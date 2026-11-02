현직 판사 탄핵 논박, 여권 권한남용 경고

정욱 부장판사가 여권의 대법원장 탄핵 논의와 국정조사 추진 배경을 분석하며 헌법상 권한남용 가능성을 경고했다. 사법독립 침해 논란.

현직 서울북부지법 부장판사 정욱은 2일 법원 내부망인 코트넷에 게시된 글에서, 여권의 대법원장 탄핵 논의 및 국정조사 추진 배경을 분석하며 여권의 행태를 강도 높게 비판했다. 그는 사법부 와 정치권 간의 갈등이 극에 달한 현재 상황에서 헌법적 권한 남용 가능성을 경고했다.

사법부 정치화 배경과 이재명 후보 판결

정욱 판사는 여권과 조희대 대법원장 간의 갈등이 본격화된 시기로 지난해 5월 이재명 대통령의 공직선거법 파기환송심 판결을 꼽았다. 그는 당시 이재명 후보가 대법원 판결로 인해 공직 후보자 자격을 상실할 위험에 처했다고 평가했다. 이에 따라 정치권은 대법원이 사법적 권력을 정치판에 개입시킨 것으로 인식하게 되었다는 것이다.

Also read 공공이 보증금 직접 관리하는 ‘안심신탁’... 세입자 안전망 될까

정 판사는 정치권이 대법원을 적대시하며 언제든 선을 넘는 행위를 저지를 수 있다고 믿게 되었을 것이라고 분석했다. 대법원의 힘을 약화시키고 새로 임명된 대법관들로 기구를 거의 채우며, 그 판단에 상위 판결이라는 족쇄를 채워야만 안도했을 것이라고 그는 덧붙였다.

사법개혁 3법과 대법관 임명권 문제

정욱 판사는 대법관 증원 및 재판소원 제도를 포함하는 사법개혁 3법에 대한 여권의 접근 방식에도 문제 제기를 했다. 그는 비록 도입 과정이 마땅찮았지만, 운영만 잘된다면 나쁘지 않을 수 있다고 여당이 생각했을 것이라고 추론했다. 여당이 여당과 사법부 사이의 긴장이 이 정도에서 해소되기를 바라고 있었으리라고 본 것이다.

Advertisement

그러나 대법관 재제청 갈등 국면에서도 여권이 조 대법원장에게 무리한 요구를 하고 있다고 지적한다. 새로운 대법관들을 모두 마음에 드는 인물로만 선발해야만 안심할 것 같은데, 이는 임명권의 성격을 왜곡하는 행위라는 것이다. 임명권은 대법원장에게 특정인의 제청을 거절할 수 있는 소극적 권한이어야 하는데, 이를 특정인의 임명을 강제하는 적극적 권한으로 변질시키려 한다는 비판이다.

탄핵과 국정조사, 권한 남용의 우려

정욱 판사는 이러한 시도들에 대한 대법원장의 거부를 빌미로 과거의 감정을 실어 대법원장을 물러나게 하려 시작한 것이 탄핵 논의이며, 이번 국정조사가 아니냐고 반문했다. 그는 사법부가 잘못한 것이 없다고 단언하며, 흠결 있는 절차로 불신을 자초했고 제대로 책임을 다한 사람도 없다고 짚었다.

그는 이 사건 이후 조 대법원장이 사퇴하는 것이 모두에게 좋았을 것이라면서도, 본인이 자리를 지키기로 결정했으므로 제3자가 사퇴를 강제하는 것은 불가능하다고 설명했다. 불가능한 일을 억지로 밀어붙이면 무리가 따르고 곧바로 권한남용으로 이어진다는 논리다.

정욱 판사는 현실적이지 않은 내란 세력 복귀 가능성을 핑계로 그 진압을 명분 삼아 헌법상 권한을 남용한다면, 있지도 않은 반국가세력을 핑계로 계엄을 선포한 내란 우두머리와 다를 바가 없다고 강하게 질타했다. 이는 헌법 수호의 명분으로 인한 치명적 비판으로 해석된다.

Advertisement

사법독립 침해 경고와 법계 반응

정욱 판사는 개별 재판에 대한 불만이나 영향 시도를 실질적인 사유 삼아 사법부를 몰아붙이는 것은 명백히 사법독립에 대한 침해라고 규정했다. 그는 법관으로서 이러한 행위를 결코 묵과할 수 없다며, 정치적 세력이 이성을 찾고 그쯤에서 멈추기를 바란다며 글을 마무리했다.

앞서 성찬용 인천지법 부천지원 판사도 지난달 30일 코트넷에 소설 동물농장에 비유한 글에서 사법제도 개편의 문제점을 지적했다. 성 판사는 대법관 증원 등을 부적절한 공격으로 보고 당당하게 맞서야 한다고 주장한 바 있다.

법관들 사이에서는 정욱 판사의 글에 공감하는 반응과 함께, 사법부가 국민 신뢰를 잃은 과정을 먼저 성찰해야 한다는 상반된 의견이 제시되고 있다. 이는 사법부의 내적 갈등과 외부 정치적 압력이 공존하는 복잡한 현상을 보여준다.