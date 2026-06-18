현직 감사원 과장 손모 씨, 허위 공문서 혐의 구속영장 기각…수사 확대 전망

윤석열 정부 대통령 관저 이전 비리 감사 과정에서 증거 조작 혐의를 받은 현직 감사원 과장 손모씨에 대한 구속영장이 법원이 기각되었다. 특검은 수사를 계속하며 감사원 수뇌부까지 확대할 가능성을 타진하고 있다.

윤석열 정부가 대통령 집무실과 관저 이전 과정에서 발생한 비리 의혹을 조사하던 중, 현직 감사원 과장 손모씨가 허위 공문서 를 작성하고 증거 서류를 조작한 혐의를 받고 구속영장이 청구되었다가 19일 서울중앙지법 영장전담 부장판사에 의해 기각되었다는 사실이 확인됐다.

손씨는 2023년 대통령 집무실·관저 이전 비리 감사를 담당하면서, 김건희 여사와 친분이 있는 인테리어 업체 '21그램'이 공사를 맡은 경위를 숨기고 '봐주기 감사'를 진행한 혐의를 받고 있다. 특검은 손씨가 조작한 증거가 감사 결과에 실질적인 영향을 미쳤을 가능성을 들어 조직적인 조작이 있었음을 지적했으며, 이에 따라 구속영장을 청구했지만, 부장판사는 증거 조작 정황은 인정하되 구속에 필요한 충분한 이유와 증거가 부족하다고 판단해 기각했다. 이 사건을 수사하고 있는 2차 종합특별검사 권창영 검사는 감사원 수뇌부가 감사 과정에 부당한 영향력을 행사했을 가능성을 의심하고 있다.

특히 당시 감사원 사무총장이자 유병호 감사위원이 증거 조작에 관여했을 가능성을 두고, 실무자 단계에서 신병 확보에 실패하면서 윗선까지 수사를 확대하려던 계획에 차질이 빚어질 전망이다. 특검은 이미 유 감사위원을 직권남용 및 권리행사방해 혐의로 입건하고, 그의 자택과 감사원 사무실을 압수수색한 바 있다. 현재 수사팀은 손씨에 대한 보강수사를 진행 중이며, 추가 구속영장 청구 여부를 결정하기 위해 영장 기각 사유를 면밀히 분석하고 있다. 손씨 사건은 대통령 관저 이전과 관련된 비리 의혹을 둘러싼 정치적 파장을 보여준다.

시민단체의 청구로 시작된 감사는 김건희 여사와 연계된 인테리어 업체 선정 과정에서 투명성 결여와 비리 가능성을 제기했으며, 이에 대한 특검의 수사는 행정 감시 체계와 사법적 견제 기능이 어떻게 작동하는지를 시험하고 있다. 구속 영장이 기각된 뒤에도 수사는 계속될 것이며, 향후 감사원 수뇌부에 대한 수사 확대 여부와 추가 구속 여부가 정치와 법조계의 관심사로 남아 있다





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대통령 관저 이전 감사원 허위 공문서 특별검사 구속 영장

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