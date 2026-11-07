현역老兵의 증언, 작전통제권 환수와 평화의 필요성

강원도 최전방 GOP에서 복무한 예비군 장교의 생생한 경험을 바탕으로 전시작전통제권 환수의 필요성을 설명한다. 안보 현실과 청년의 삶을 연결한 독자적 관점을 제시한다.

강원도 최전방 주둔지인 급박한 전초기지에서 군 복무를 마친 필자의 경험은 단순한 국방의 의무를 넘어 국가 안보의 근본적인 구조를 되짚게 한다. 매순간 철책 너머를 응시하며 수행한 초소 근무는 정전 상태下的 현실이 얼마나脆弱的인지 몸소 체득하는 과정이었다.

유엔사 관할권과 전쟁 통제 주권

비무장지대(DMZ)를 포함한 철책 너머의 영역은 대한민국의 주권적 통제를 받지 않고 유엔사령부가 직접 관할하는 특수 공간이다. 따라서 그 땅에 진입하기 위해서는 유엔사의 명시적인 승인이 필수적이며, 이는 우리 군이 자국 영토에 제한된 권한만 행사함을 의미한다. 실제 전쟁 발발 시 우리 군 전체의 작전을 통제하고 지휘하는 최종 권한은 현재까지도 미군 대장이 보유하고 있다.

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이러한 안보 구조에 대한 국민, 특히 젊은 세대의 인식은 과거와 단절된 양상을 보인다. 진보정책연구원이 에스티아이에 의뢰하여 10월에 실시한 설문조사 결과를 보면, 전시작전통제권의 조속한 환수에 찬성하는 답변은 50대가 54.1%, 30대가 29.4%, 18~29세가 24.8%로 나타났다.

반대로 미군이 계속 작전통제권을 유지해야 한다고 응답한 비율은 30대에서 40.0%로 모든 연령대 중 가장 높았다. 질문의 서두에 '자국 군대의 작전통제권을 다른 나라에 맡겨둔 나라는 대한민국이 유일하다'는 문장이 포함되어 있음에도 불구하고, 군대를 가장 최근에 다녀온 세대일수록 주권 회복에 대해 차가운 반응을 보였다.

이는 단순한 무지나 반미 감정이 아니라, 조선민주주의인민공화국의 지속적인 핵무기 증강과 뉴스 속 현실이 되는 전쟁 위협에 대한 합리적인 생존 전략으로 해석된다. 군대를 직접 경험한 세대일수록 우리 군 자체만으로는 안보를 담보하기 어렵다고 판단할 수 밖에 없는 냉혹한 현실 감각이 작용한 결과다.

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전략적 유연성과 막대한 안보 비용

필자는 장기적인 관점에서 미군이 한반도에서 완전히 철수해야 한다고 주장한다. 그 이유는 한국이 원치 않는 전쟁에 끌려갈 가능성이 높기 때문이다. 2006년 체결된 주한미군의 '전략적 유연성' 합의에 따르면, 필요할 경우 주한미군이 한반도 밖의 분쟁에 개입할 수 있는 법적 근거가 마련되었다.

현재 미국의 동아시아 전략이 중국 견제에 집중되어 있는 상황에서는, 대만 해협의 군사 충돌 발생 시 한반도에 주둔한 미군 기지가 그 전쟁의 후방 기지로 전락할 위험이 상존한다. 이때 동원되어 전쟁터로 갈 수밖에 없는 대상은 바로 현재 2030대에 속한 예비군 병력들이다.

작전통제권이나 미군의 군사행동에 대한 통제권이 없는 국가는 불필요한 전쟁을 거부할 수 있는 외교적, 군사적 수단을 보유하지 못한 것과 마찬가지다. 이러한 안보 의존은 결코 공짜가 아니며, 청구서는 반드시 우리에게 전달된다.

작전통제권 환수를 위한 조건으로 제시되는 군사능력 확충은 무한정에 가깝다. 지난해 열린 한미 정상회담 팩트시트에는 국방비를 국내총생산(GDP) 대비 3.5%로 증액하고, 미국산 군사장비를 250억 달러 규모로 도입하는 계획이 명시되어 있다. 실제 올해 편성된 국방비는 66조 원이며, 내년에는 73조 원으로 책정되었다.

미군 사령관의 인정과 12·3 계엄의 교훈

우리는 이미 미군에 의존하지 않고도 전쟁을 지휘할 능력을 충분히 갖추고 있다. 2006년 당시 버웰 벨 주한미군사령관은 한국군이 주도한 군사 연습을 지켜본 후, 한국군은 그 즉시 전구급 전쟁을 지휘할 능력이 있다고 미 국방장관에게 보고한 바 있다. 이는 당시 진보 진영이 아닌, 현역 미군 사령관이 내린 객관적 평가다.

그러나 미군 철수 시 억제력이 약화된다는 우려도 존재한다. 이에 대한 필자의 답은 지난 12·3 계엄 선포 당시의 체험에서 찾을 수 있다. 필자는 계엄이 선포되었을 당시에도 여전히 군에 복무 중이었고, 영하의 추위 속에서 중대장의 명령에 따라 초소에 배치되어 경계를 서야 했다.

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그날 국회로의 출동 임무를 받은 부대는 별도로 존재했지만, 필자가 속한 부대는 그 명령을 수행했다. 계엄이 장기간 이어질 경우 필자가 어디에 서게 될지는 아무도 알 수 없었다. 라디오로 전달되는 상황 보고에도 불구하고, 병사가 내린 명령의 정당성을 판단할 수는 없었고, 단지 무조건적으로 따를 수밖에 없었다.

필자가 그 밤에 체득한 핵심 교훈은 군대를 움직이는 명령의 책임 소재가 누구의 통제 아래에 있어야 하는가 하는 점이다. 그 답은 외국군 사령관이 아니라 우리 국민들이어야 한다. 작전통제권을 환수한다는 것은 그 중요한 정치적, 군사적 책임을 우리 민주주의 체계 내부로 다시 가져오는 의미를 지닌다.

평화 설계와 청년 세대의 안목

작전통제권 환수가 내일 당장 이루어져야 한다는 급진적 주장은 아니다. 먼저 작전통제권을 온전히 회수한 후, 한미 양국이 각자 자국군을 독립적으로 지휘하면서 협력하는 체제로 전환해야 한다. 이후 평화체제를 구축해 가면서 단계적으로 군대를 축소해 나가는 것이 순리적이다.

억제력 공백에 대한 불안은 근거 없는 공포가 아니며, 필자의 세대인 전역병들에게도 비슷한 고민이 존재했다. 초소에서 나누던 대화의 대부분은 전쟁의 공포가 아니라 전역 뒤의 일상, 즉 대학 진학, 스펙 쌓기, 취업, 결혼 같은 사회적 정상 경로 밖의 삶에 관한 것이었다.

각자도생이 당연시되는 현대 사회에서, 청년들이 진짜로 하고 싶은 일이 무엇인지, 이 사회의 어떤 구조가 잘못된 것인지 질문하는 것은 사치처럼 느껴졌다. 작전통제권을 돌려받는다는 것은 이러한 청년들의 삶을 되찾고, 군대가 적대적 분쟁이 아닌 안보와 평화를 가르치는 기관으로 재창조될 수 있게 되는 것이다.

필자는 18개월이라는 버티는 시간이 아니라, 자기 삶과 사회를 다시 생각하는 계기가 되는 모병제 사회를 상상해야 한다고 본다. 철책을 처음 치던 외세의 역사적 분노보다, 그 철책 앞에서 느낀 현실의 무게가 더 컸다. 해마다 수많은 청년이 18개월을 바치고 국가는 국방비를 늘리며 오물풍선 하나에도 긴장해야 하는 구조를 끝내야 한다.

철책 너머의 땅을 수호하기 위해 우리가 선택할 수 있는 가장 현실적인 대안은 평화의 설계자 되는 것이다. 작전통제권 환수는 그 평화를 우리 손으로 디자인하기 위한 필수적인 첫걸음이다. 과거의 영광이 아닌 현실의 무게를 견뎌낸 초소병들의 세대로서, 그 평화의 주인이 되기를 바란다.