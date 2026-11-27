현대차그룹 장재훈 부회장이 광저우 모터쇼에서 중국 현지 업체 대비 30%에 달하는 원가 격차를 3년 내 최소화하겠다는 목표를 공개했다. 중국 시장의 치열한 경쟁 구도 속에서 가격 경쟁력과 프리미엄 브랜드 가치를 동시에 확보하기 위한 구체적인 전략이 마련된 만큼, 관련 업계의 주목을 받고 있다. 특히 내년 상반기 중국 시장 출시를 앞둔 '아이오닉 M'을 비롯한 신형 전기차 라인업이 핵심 수단으로 작용할 전망이다.

현대차그룹 장재훈 부회장 이 중국 현지 자동차 업체와의 원가 경쟁력 격차를 3년 안에 최대한 줄이겠다는 구체적인 목표를 설정했다. 장 부회장은 27일 중국 광저우 모터쇼 현장 방문 중 취재진과 만나, 현재 중국 업체와 한국 업체 간 원가 차이가 실제로 약 30% 정도 되는 것으로 추정된다고 밝혔다. 이는 중국 시장의 극심한 가격 경쟁 상황을 반영한 수치로, 현대차그룹 이 향후 3년 이내에 이 간격을 해소하고자 한다는 의지를 명확히示한 것이다.

중국 업체 대비 30% 원가 격차 해소 전략

장재훈 부회장은 원가 절감을 위해 구체적인 목표를 수립했으며, 중국 현지 부품을 적극적으로 활용하는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌다. 다만 부품 조달 계획에 대해서는 즉답을 피하면서도, 원가 경쟁력 확보와 함께 브랜드 가치 및 판매·서비스망 경쟁력에서의 프리미엄 확보를 통해 양립 가능한 경쟁 우위를 만들어나갈 것이라고 설명한다. 이는 단순히 가격 인하를 통한 시장 점유율 확대를 넘어, 지속 가능한 수익 구조를 모색하는 전략으로 해석된다. 현대차는 중국을 이해하고 이를 활용한 경쟁력 강화에 3년 이상 걸려왔으며, 이번 목표는 장기적인 전략의 연장선상에 있음을 강조했다.

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차세대 전기차 라인업 및 개발 체계 전환

현대차그룹은 광저우 모터쇼에서 중국 시장 공략의 핵심 무기인 신형 전기차를 공개하며 기술적 대비도 완료했음을 드러냈다. 이날 공개된 '아이오닉 머큐리 콘셉트'는 중국 시장 전략형 소형 전기 스포츠유틸리티차(SUV)로, 세계 최초 공개되어 큰 관심을 모았다. 이 모델의 양산형인 '아이오닉 M'은 내년 상반기 중국 시장에 출시될 예정으로, 대중화를 목표로 하는 핵심 모델이다. 앞서 베이징 모터쇼에서 선보인 '아이오닉 V'가 디자인 혁신과 브랜드 가치 재정립에 중점을 뒀다면, 이번 콘셉트는 이를 대중이 접근하기 쉽게 만드는 데 주력하고 있다. 장재훈 부회장은 첨단운전자보조시스템(ADAS)을 중국 시장 경쟁 수준까지 끌어올렸으며, 기존 글로벌 모델에서의 기술 이전에는 시간이 필요해 여러 가지 방식의 변혁을 겪었다고 진술한다.

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중국 내 경쟁사 모니터링 및 R&D 전 부문 동원

현대차그룹은 중국 시장에서의 경쟁력 회복을 위해 상품 담당부터 연구개발(R&D)에 이르기까지 전 부서가 동원되어 고민해왔다고 밝혔다. 장재훈 부회장은 이날 메르세데스-벤츠, 베이징자동차(BAIC), 화웨이, 링컨, MG, 로위, 도요타, 폭스바겐, BYD, 지커, 샤오미 등 다양한 중국 및 글로벌 브랜드 부스를 방문하여 차량의 내외관 디자인, 가격 정책, 자율주행 기능, 성능 등을 세밀하게 살펴보았다. 이는 중국 현지 트렌드와 경쟁사의 강점을 직접 분석하여 제품 전략에 반영하겠다는 의지의 표현이다. 또한 장 부회장은 '아이오닉 어스'라는 또 다른 콘셉트 모델의 개발도 이미 착수했다고 언급하며, 제품 포트폴리오의 다각화를 통해 중국 소비자의 다양한 니즈를 충족시키겠다는 입장을 밝혔다.

수소 경제 생태계 및 정책적 뒷받침 평가

장재훈 부회장은 중국의 수소 산업 육성에 관한 질문에는 한국의 정책적 기반에 대해 긍정적으로 평가했다. 한국은 세계 최초로 수소경제법을 제정하고 관련 생태계를 구축하는 등 정부 지원이나 정책적 뒷받침에서 다른 국가에 뒤처지지 않았다고 지적한다. 이는 자동차 산업 전반의 미래 먹거리인 수소 분야에서도 한국이 선도적인 위치를 선점하고 있음을 강조하는 대목이다. 향후 중국 시장에서 내연기관부터 전기차, 그리고 수소 차량에 이르기까지 다각화된 파워트레인 기술을 바탕으로 한 경쟁력 강화가 이어질 전망이다. 현대차그룹은 이번 광저우 모터쇼를 통해 중국 시장의 변화를 직시하고, 이에 신속하게 대응하기 위한 조직적·기술적 준비를 완성해 나가고 있다.