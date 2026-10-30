현대차그룹, 새만금 AI 데이터센터 건설 본격 시작

현대차그룹이 새만금 지역에 약 9조 원 규모의 투자로 AI 데이터센터를 포함한 다양한 인프라를 구축하며 자율주행과 AI 기술의 선도적 역할을 목표로 한다.

서울 강남구 양재동 현대차 사옥에서 현대차그룹 은 새만금 지역에 약 9조 원 규모의 투자로 인공지능 데이터센터를 건립하기 위해 본격적으로 착수하고 있다. 이번 투자에 따라 현대차·기아·현대모비스·현대건설·현대오토에버 등 그룹 계열사들이 하나의 시너지 효과를 발휘하도록 총축하고 있다. 30일에 이러한 투자 참여가 최종 결정되었으며, 하이퍼스케일 데이터센터 건축과 인프라 구축을 담당할 '데이터센터 특수목적법인', 고성능 그래픽처리장치 확보 및 서비스 제공을 위한 'GPU 서비스 특수목적법인' 등 두 개의 특수법인을 설립하기로 했다.

이처럼 인프라 시공과 연산 자원, 소프트웨어 운영을 분리해 전문성과 실행 속도를 높이는 전략을 채택했다. 2027년 3월에 착공을 목표로 하여 2030년 초에 정식 서비스를 개시할 계획이며, 글로벌 기업과의 기술 협력 논의와 산업은행 등과의 업무협약을 통해 금융지원 방안도 적극적으로 조율 중이다. 새만금 프로젝트는 112만 4000㎡ 규모의 부지에 5조 8000억원 규모의 AI 데이터센터, 4000억원 규모의 로봇 제조 및 부품 클러스터, 1조원 규모의 수전해 플랜트, 1조 3000억원 규모의 태양광 발전시설, 4000억원 규모의 AI 수소 시티 등 다방면에서의 대규모 투자를 포함한다.

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현대차그룹 새만금 데이터센터 투자

특히 AI 데이터센터는 자율주행 알고리즘을 24시간 학습하고 검증하는 수퍼컴퓨팅 허브 역할을 맡게 된다. 현대자동차는 레벨4 이상의 자율주행 실현을 위해 실제 도로에서 수집된 대용량 주행 데이터와 가상 시뮬레이션 합성 데이터를 지속적으로 학습해야 한다는 점을 강조했다. 그 과정에서 새만금 지역은 자율주행과 피지컬 AI 기술의 내재화와 역량 고도화를 위한 핵심 기반이 된다. 전북 군산에서는 현대자동차 새만금 사무소 개소식을 통해 전담 인력이 부지 인허가부터 착공, 현안 관리, 관계 부처와의 실시간 소통까지 원스톱으로 지원하기 위한 현장 거점을 마련했다.

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개소식에 문성요 새만금개발청장, 이원택 전북특별자치도지사, 김재준 군산시장 등 정부 및 지자체 주요 인사들이 참석했으며, 현대자동차 부사장 신승규는 새만금 사무소가 프로젝트의 원활한 진행을 상징한다며 '데이터센터 우선 착공'의 의지를 밝혔다. 이와 함께 AI 데이터센터와 로봇·수소 프로젝트의 시너지 효과를 극대화하기 위해 그룹 전 차원에서 협업을 강화할 방침이다. 결과적으로 현대자동차그룹은 새만금 AI 데이터센터를 통해 자율주행 및 인공지능 분야에서 세계 시장과 경쟁할 수 있는 인프라를 확보하려는 전략을 펼치고 있다.

자율주행과 수소 에너지 전략

향후 2027년 착공 이후 2030년 초 완공까지의 일정에 맞추어 글로벌 기술과 재무 파트너십을 통해 혁신적인 AI 기반 모빌리티와 수소 에너지 솔루션을 동시에 선도하는 것을 목표로 하고 있다.