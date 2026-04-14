현대차 노조, 임금협상서 '완전월급제' 도입 추진…생산직 임금 체계 개편 논의

현대차 노조가 다음 달 임금협상에서 기술직(생산직)의 '완전월급제' 도입을 주요 의제로 논의할 계획이다. 생산 환경 변화에 따른 임금 감소 우려와 소득 안정성 확보를 위해, 시급제를 폐지하고 매달 일정한 월급을 받는 완전월급제 도입을 추진한다. 기본급 인상 요구와 더불어, 로봇 도입에 따른 고용 보장 문제도 쟁점으로 떠오르면서 노사 간의 갈등이 예상된다.

현대차 노조 소식지. 자료 현대차 노조는 국내 산업계 노사협상의 방향을 가늠하는 중요한 사례로 꼽히는 가운데, 다음 달 임금협상 에서 기술직( 생산직 )의 ' 완전월급제 ' 도입을 주요 의제로 논의할 예정이다.

현대차 노조는 임금협상 요구안 마련을 위해 최근 간부들을 대상으로 사전 의견 수렴을 진행했다. 노조 간부 562명을 대상으로 실시한 설문조사 결과, 임금체계 개편과 관련해 '시급제를 폐지하고 매달 일정한 월급을 받는 완전월급제 도입'이 44%의 가장 높은 응답률을 기록하며 주요 쟁점으로 부상했다. 기본급 인상 요구 역시 44%로 동일한 수준을 보이며 팽팽한 대립을 예고했다. 완전월급제 도입 외에도 고정급여 비율을 높이거나 상여금 및 수당 체계를 조정해야 한다는 의견도 각각 22%, 14%, 12%를 기록하며 임금체계를 고정급 중심으로 바꾸려는 흐름을 보여주었다.

현재 현대차 기술직(생산직) 임금체계는 시급을 기반으로 하는 월급제로 운영되고 있다. 완전월급제 논의 역시 기술직을 중심으로 이루어지며, 기본급은 매월 고정적으로 지급되지만 연장·특근수당, 성과급 등 변동급의 비중이 높아 실제 수령액은 근무 형태에 따라 차이를 보인다. 반면 완전월급제는 근무 시간과 관계없이 일정한 임금을 지급하는 방식으로, 변동급 비중을 줄이고 고정급을 늘리는 방향으로 임금 체계를 재편하는 것을 목표로 한다. 노조 관계자는 특근과 성과급 등 변동적인 임금이 전체 임금의 약 40%를 차지한다며, 근로 환경 변화에 따라 소득 안정성을 높여야 한다는 요구가 높아지고 있다고 설명했다.

복수 응답으로 진행된 추가 요구사항으로는 상여금 인상(35.9%)이 가장 높은 지지를 받았으며, 신입사원 충원(35.1%), 임금피크제 폐지 및 정년 연장(30.1%) 등이 뒤를 이었다. 노조는 설문조사 결과를 바탕으로 오는 15일 임시대의원대회를 개최하여 올해 임금협상 요구안을 최종 확정할 계획이다.

노조가 완전월급제를 주요 의제로 내세운 배경에는 생산 환경 변화에 따른 임금 감소 우려가 자리 잡고 있다. 인공지능(AI) 로봇 도입과 생산 자동화 확대, 해외 생산 비중 증가 등은 근로시간 감소를 초래할 수 있으며, 현재의 임금 구조에서는 소득 감소로 이어질 수 있다는 불안감이 작용했다. 노조는 자체 소식지를 통해 해외 물량 이관 등은 조합원 고용에 직접적인 영향을 미치는 사안이라며, 회사 측의 일방적인 결정을 반드시 막아내겠다는 강경한 입장을 밝혔다.

노조는 일부 차종의 해외 생산 이전이 현실화될 경우 국내 생산 물량이 감소할 수 있다고 예측하고 있으며, 특히 투싼 하이브리드와 팰리세이드 등 일부 물량이 미국 공장으로 이전될 경우 국내 생산이 연간 160만대 수준으로 줄어들 수 있다고 주장했다. 이에 대해 회사 측은 국내 생산 감소는 없을 것이라는 입장을 고수하고 있다.

한편, 올해 임금협상에서는 로봇 '아틀라스' 도입과 관련한 고용 보장 문제도 중요한 쟁점이 될 것으로 보인다. 상급 단체인 민주노총 금속노조는 AI 로봇 도입 이전에 노사가 고용 안정 대책에 합의해야 한다는 입장을 확고히 하고 있다. 앞서 현대차 그룹은 2028년부터 아틀라스를 국내가 아닌 해외 생산공정에 단계적으로 투입할 계획임을 발표했다. 이에 대해 노조는 노사 합의 없는 로봇 도입은 절대 수용할 수 없다는 입장을 분명히 했다.





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