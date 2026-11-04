현대차그룹, 튀르키예 전기차 시장 3위 진입 및 미국 친환경차 3만대 돌파

정현회 회장은 에르도안 대통령과 전기차 협력을 논의했으며, 기아는 미국에서 월간 친환경차 판매 첫 3만대를 기록했다. 현대차는 수소 기술 개발도 가속화하고 있다.

정의선 현대차그룹 회장이 4일 서울에서 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과 만나 전기차 협력 방안을 협의했다고 5일 외교가에 알려졌다. 두 정상은 오후 서울의 한 장소에서 오찬을 함께하며 양국 간 자동차 산업의 구체적인 협력 시나리오를 심도 있게 논의한 것으로 전해졌다. 이 자리에서는 튀르키예 현지에서의 전기차 생산 확대와 판매 증대 방안이 주요 안건으로 다뤄졌다.

에르도안 대통령과의 전기차 협력 논의

정의선 회장은 지난 7월에는 튀르키예 현지 현대차 공장을 직접 방문하여 생산 라인 가동 현황과 공장 운영 실적을 점검한 바 있다. 이는 튀르키예를 전략적 핵심 시장으로 설정하고 있는 현대차그룹의 의지를 보여주는 사례다. 튀르키예는 유럽과 중동 지역을 잇는 물류 및 산업의 요지로, 현대차는 이즈미트 공장에서 연산 25만대 규모의 차종을 생산하며 현지 공급망을 강화하고 있다. 에르도안 대통령은 방한 기간 동안 현대차그룹과의 파트너십 강화를 통해 튀르키예의 자동차 산업 경쟁력을 높이는 데 주력할 것을 요청한 것으로 전해졌다.

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현지 시장 3위 진입을 위한 구체적인 목표

현대차그룹은 튀르키예 현지 시장에서 전기차 판매량 기준 3위권 진입이라는 구체적인 목표를设定했다. 지난달 현지 현대차 법인은 현지 매체와의 인터뷰를 통해 올해 전기차 9000대 판매를 달성하여 시장 점유율 확대에 나섰다. 이를 위해 현대차는 지난 8월부터 튀르키예 현지 전략 차종으로 아이오닉3의 양산을 시작했다. 2027년부터는 차세대 하이브리드 모델과 EREV(주행거리 연장형 전기차) 모델을 순차적으로 도입하여 라인업을 다양화할 예정이다. 이러한 전략은 튀르키예의 높은 전기차 수요를 선점하기 위한 공격적인 마케팅 및 공급 계획의 일환이다.

중국산 차량 견제를 통한 시장 장악

튀르키예 정부는 중국산 전기차 수입 급증에 대한 경계심을 바탕으로 보호무역 조치를 취하고 있다. 튀르키예 정부는 2023년부터 중국산 전기차에 40%의 추가 관세를 부과하기 시작했으며, 2024년 말에는 중국산 하이브리드 차량에 대한 추가 세금율을 40%에서 50%로 인상했다. 이러한 규제 환경은 현지에서 공장을 가동하는 해외 자동차 기업들에게 유리한 경쟁 우위를 제공한다. 현대차그룹은 중국산 차량에 대한 견제가 강해지는 틈을 타 튀르키예 시장에 공을 들이며 시장 지배력을 강화하고 있다. 이는 현지 생산 기반을 갖춘 글로벌 기업들이 중국산 저가 공세의 영향을 최소화할 수 있는 구조적 이점을 활용하는 전략이다.

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미국 시장서 기아 친환경차 3만대 돌파

현대차그룹은 미국 시장에서도 친환경차 공략에 박차를 가하고 있다. 현대차그룹에 따르면 기아는 월간 기준으로 미국 친환경차 판매량이 처음으로 3만대를 돌파했다. 기아의 지난달 친환경차 판매량은 3만158대를 기록하여 전년 동월 대비 111.9% 급증했다. 세부적으로 보면 기아의 하이브리드차 판매량은 2만7409대로 105.6% 증가했으며, 전기차 판매량은 3649대로 174.2% 늘어났다. 이는 기아의 전기 플랫폼인 E-GMP 기반 차량들의 미국 내 인기가 지속적으로 상승하고 있음을 시사한다.

현대차 그룹 미국 판매 역대 최고 기록

현대차와 기아를 합친 미국 내 10월 친환경차 총판매량은 5만4505대로, 지난해 같은 달보다 56.0% 급증했다. 전체 판매에서 친환경차가 차지하는 비중은 34.0%로 역대 최고치를 기록했다. 내연기관을 포함한 전체 10월 판매량은 16만83대로 지난해 같은 달보다 9.5% 증가하여 10월 기준 역대 최다 판매 실적을 경신했다. 이는 현대차그룹이 미국 시장에서 내연기관 차량과 친환경 차량의 균형 잡힌 라인업을 통해 시장 점유율을 확대하고 있음을 보여준다. 특히 전기차와 하이브리드차의 판매 증가세가 전체 판매 성장을 견인하는 주요 동력으로 작용하고 있다.

수소 기술 개발 및 월드 하이드로젠 엑스포

현대차그룹은 내연기관 및 전기차 외에도 수소 기술 개발에도 매진하고 있다. 현대차는 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 월드 하이드로젠 엑스포 2026에 참석하여 수전해 설비 등 수소 관련 혁신 기술을 선보였다. 이 행사는 수소 경제의 상용화를 가속화하기 위한 국제적인 플랫폼으로, 현대차는 수소 연료전지 시스템과 충전 인프라 기술 등을 소개하며 미래 에너지 기업으로서의 입지를 다지고 있다. 이는 전기차가 주류가 되기 전까지 수소 모빌리티가 중장거리 운송 및 상업용 차량 분야에서 중요한 역할을 할 것이라고 판단한 전략적 선택이다.