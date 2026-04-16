현대차그룹, SF 익스플로라토리움과 손잡고 서울에 체험형 과학관 설립

정의선 현대차그룹 회장이 미국 샌프란시스코에서 세계적 과학관 익스플로라토리움과 파트너십을 체결하고, 서울 강남 GBC에 한국판 체험형 과학관을 2032년 개관 목표로 건립한다. 이 과학관은 미래 과학 인재 양성과 기초 과학 발전에 기여할 것으로 기대된다.

현대차그룹 이 미래 과학 인재 양성과 기초 과학 발전이라는 목표를 향해 의미 있는 발걸음을 내디뎠다. 정의선 현대차그룹 회장은 15일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 세계적인 체험형 과학관 인 ‘ 익스플로라토리움 ’과 전략적 파트너십을 체결했다. 이 자리에는 린지 비어만 익스플로라토리움 관장, 윌리엄 멜린 이사회 의장 등 주요 관계자들이 함께했으며, 현대차그룹 에서는 지성원 HMG브랜드경험담당 부사장이 배석했다. 이번 파트너십을 통해 현대차그룹 은 서울 강남구 삼성동에 추진 중인 글로벌비즈니스콤플렉스(GBC) 내에 한국판 ‘ 익스플로라토리움 ’을 건립할 예정이다. 이 체험형 과학관 은 2032년 개관을 목표로 하고 있으며, 미래 세대에게 차별화된 과학 교육 경험을 제공하는 혁신적인 공간으로 자리매김할 것으로 기대된다.

정의선 회장은 “이번 익스플로라토리움과의 협력을 통해 조성될 체험형 과학관은 개인의 호기심과 탐구 정신을 고취하고, 더 나은 미래를 위한 과학 교육의 새로운 장을 열 것”이라며 이번 프로젝트의 중요성을 강조했다. 린지 비어만 관장 역시 “현대차그룹과의 협업은 기계와 기술이 대체할 수 없는 인간 고유의 능력, 즉 호기심, 통찰력, 주체성의 가치를 보여주는 데 중요한 역할을 할 것”이라고 화답하며, 양측이 ‘개인의 호기심이 창의적 미래를 만든다’는 공통된 비전을 공유하고 있음을 밝혔다. 이 과학관은 단순한 전시 공간을 넘어, 과학자, 교육자, 예술가 등 다양한 분야의 전문가들이 참여하는 ‘과학 커뮤니티 플랫폼’으로서의 역할도 수행할 계획이다. 이를 통해 융합적 사고와 창의성을 함양하는 과학 생태계를 조성하는 데 기여할 것으로 보인다. 익스플로라토리움은 1969년 물리학자 프랭크 오펜하이머에 의해 설립된 이래, 직접 만지고 실험하며 배우는 독창적인 전시 방식으로 체험형 과학관의 현대적 모델을 정립해왔다. 현재는 과학을 넘어 예술, 심리, 사회문화, 기후변화 등 광범위한 분야에 걸쳐 650여 종의 전시를 선보이며 연간 100만 명 이상의 방문객을 끌어들이는 세계적인 명소로 인정받고 있다. 현대차그룹의 이번 행보는 기업의 사회적 책임을 다하는 동시에, 미래 사회의 핵심 동력인 과학 기술 발전과 인재 양성에 대한 확고한 의지를 보여주는 사례라 할 수 있다. 이처럼 현대차그룹은 익스플로라토리움이라는 세계적인 경험과 노하우를 한국에 도입함으로써, 미래 세대가 과학을 더욱 쉽고 재미있게 접할 수 있는 환경을 조성하고, 나아가 한국 과학 기술 발전의 새로운 지평을 여는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. GBC 프로젝트의 핵심 시설로 들어설 이 체험형 과학관은 단순히 교육적 가치를 넘어, 강남 지역의 새로운 랜드마크로서 문화적·교육적 시너지를 창출할 것으로 예상된다. 또한, 이번 파트너십은 현대차그룹이 지속 가능한 미래를 위한 투자에 적극 나서고 있음을 보여준다. 기초 과학 교육에 대한 투자는 장기적으로 혁신적인 기술 개발과 산업 경쟁력 강화로 이어질 수 있으며, 이는 곧 국가 경제 발전에도 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 현대차그룹은 앞으로도 다양한 사회 공헌 활동과 혁신적인 사업 추진을 통해 미래 사회 발전에 기여해 나갈 것이다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

현대차그룹 익스플로라토리움 체험형 과학관 정의선 회장 과학 교육

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

호주 올림픽 유치 유력…멀어진 남북 공동 개최국제올림픽위원회 IOC가 2032년 하계올림픽 유치를 논의할 우선 협상지로 호주의 브리즈번을 선정했습니다. 이에 따라 남과 북의 2032 올림픽 공동 유치는 사실상 어렵게 됐습니다.

Read more »

IOC, 2032 올림픽 우선협상지로 호주 브리즈번 선정국제올림픽위원회 IOC가 호주 브리즈번을 2032년 하계 올림픽 유치를 논의할 우선 협상지로 선정했습니다. 서울과 평양에서 공동 개..

Read more »

[뉴스AS] 핵폐기물 저장 포화 임박…윤석열 원전 더 짓자고?윤석열 국민의힘 대통령 후보와 안철수 국민의당 대통령 후보 등이 원자력 발전 비율을 현재 수준 또는 이보다 높게 유지해야 한다는 공약을 내놓고 있다. 하지만 원전시설내 임시저장 중인 사용후핵폐기물이 포화상태에 이르고 있다는 사실은 많이 얘기되지 않고 있다.

Read more »

100주년 맞은 워너브러더스…SF 명작 재상영 한다CGV가 워너브러더스 100주년을 기념해 SF 영화 4편을 모아 'SF 오디세이' 특별전을 개최한다고 10일 밝혔다. 워너브러더스는 1923년 4월 창립해 올해 100주년을 맞았다.

Read more »

‘한국 달 착륙선’ 예타 통과…2032년에 쏜다2032년 발사를 목표로 한 한국의 독자적인 무인 달 착륙선 개발 계획이 30일 예비타당성 조사를...

Read more »

[단독] “삼성동 GBC 공사 빨라진다”...개발지연 주범, 공공기여 개선 착수삼성동 GBC 등 사전협상 거쳐야 지자체마다 산정 방식 천차만별 대형개발 사업속도 떨어뜨려 국토부, 가이드라인 만들기로

Read more »