현대차그룹, 중국 부품 조달 확대로 비용 절감 및 가격 경쟁력 확보 나서

현대자동차그룹이 글로벌 공급망 리스크와 중국 전기차의 공세에 대응하기 위해 중국산 부품 조달을 확대하는 방안을 검토 중이다. 지난해 부품 조달액이 84조원으로 5년새 45% 증가했고, 고유가 등으로 단가 상승이 지속되면서 가격 경쟁력 확보가 시급한 과제로 떠올랐다. 전기차에는 이미 CATL 등 중국 배터리 업체 제품이 다수 탑재되었고, 중국산 자동차가 한국 시장을 빠르게 잠식 중인 상황에서 현대차는 중국 협력사를 통한 부품 확대를 고려하고 있으나, 공급망 의존도 증가와 국내 부품업계와의 상생 문제도 고려해야 한다.

현대자동차그룹이 글로벌 공급망 리스크 와 중국 전기차의 공세에 직면해 가격 경쟁력 확보를 위해 중국산 부품 조달을 확대하는 방안을 모색 중이다. 업계에 따르면 현대차그룹 은 최근 중국 협력사로부터의 부품 공급 확대를 검토하고 있다.

그동안 현대차는 국내 내연기관차 생산에 필요한 부품의 약 95%를 국내에서 조달해왔으나, 부품 가격이 급등하면서 중국산 부품의 수급 구조 개편이 필요해졌다. 지난해 현대차가 글로벌 생산설비에 투입하기 위해 구매한 부품 규모는 84조원으로 2021년 대비 45% 증가했고, 국내 공장용 부품도 42조8000억원으로 31% 늘었다. 고유가 등으로 부품 단가 상승세가 지속되면서 비용 절감 압박이 커지고 있다. 중국산 부품의 가격 경쟁력은 상당하다.

관계자에 따르면 중국 부품 평균 가격이 한국산보다 30% 이상 저렴하며, 과거 'B급' 이미지와 달리 기술력이 빠르게 발전해 품질 걱정이 줄어들고 있다. 특히 전기차 배터리 분야에서 이미 CATL 등 중국 업체 제품이 현대차 코나, 기아 레이·니로·EV5·PV5等多车型에 탑재되는 등 협력이 활발하다. 전기차 시장에서 가격 경쟁이 치열해지면서 향후 중국 업체와의 공급 협력은 더욱 강화될 것으로 보인다. 다만, 중국산 부품 비중을 높이면 중국 공급망에 대한 의존도가 커져 위험할 수 있다.

현대차는 코로나19 당시 중국 정부의 봉쇄로 와이어링 하니스와 에어백 부품 공급난을 경험한 바 있어, 핵심 부품 수급 창구를 국내와 동남아시아 등으로 분산해왔다. 현재 중국 전기차가 한국 시장을 빠르게 잠식 중이다. 테슬라 모델Y(상하이 생산)는 올해 1~4월 국내에서 2만5409대 판매되며 기아 EV5(1만192대)의 2배, 현대차 아이오닉5(7625대)의 3배를 기록했고, 그랜저(2만3145대)보다도 많이 팔렸다. 이에 현대차그룹은 장재훈 부회장과 송호성 기아 사장 등 최고경영진이 중국 업체의 원가 경쟁력과 규모의 경제에 따른 생산 비용 우위를 인정하며 위기감을 표출하고 있다.

현대차는 중국 공급망 의존도 증가와 국내 부품 업계와의 상생이라는 두 마리 토끼를 잡아야 하는 과제를 안고, 범용 부품 위주로 중국 조달을 다변화하는 균형점을 모색할 것으로 보인다





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현대차그룹 중국 부품 조달 공급망 리스크 전기차 가격 경쟁 CATL

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