현대차·기아, 5월 미국 시장서 하이브리드·전기차 판매 역대 최고 기록

현대차와 기아가 2024년 5월 미국에서 하이브리드 차량 판매가 급증하며 각사 역대 최고 월간 기록을 달성했다. 현대차는 하이브리드 모델 판매가 전년 대비 90% 증가했고, 기아는 소매 판매에서 11% 늘어나며 텔루라이드 등 주요 모델의 기록 경신을 이어갔다. 전기차 부문에서도 현대차 아이오닉9의 판매가 279% 급증하는 등 전동화 차량의 인기가 높아지고 있다.

현대차와 기아가 2024년 5월 미국 시장에서 판매 증가세를 이어가며, 특히 하이브리드 차량 (HEV) 부문에서 나란히 역대 최고 실적을 기록했다는 소식이다. 현대차의 5월 하이브리드 모델 판매량은 전년 동월 대비 90% 급증하여 역대 최고의 월간 하이브리드 판매 기록을 달성했으며, 쏘나타, 싼타페, 엘란트라, 투싼 등 주요 하이브리드 모델들이 모두 5월 기준 역대 최고 판매량을 경신했다.

전기차 판매량도 10% 증가하여 5월 최고치를 기록했으며, 아이오닉9의 판매량은 전년 동월 302대에서 1,145대로 279% 급증하는 등 모델별로도 두각을 나타냈다. 랜디 파커 현대차 북미법인 CEO는 다양한 차종에서의 성장과 2026 FIFA 월드컵 후원을 통한 북미 지역 인지도 상승이 지속적인 성장의 기반이 되고 있다고 평가했다. 기아 미국법인은 5월 소매 판매량이 전년 동월 대비 11% 증가하여 지난해 8월의 소매 최고 기록을 경신했으며, 총판매량은 8만 502대로 약 2% 늘었다.

텔루라이드(2세대)는 전년 동월 대비 18% 증가하여 역대 최고 월간 판매량을 기록하며 5개월 연속 기록 경신을 이어갔다. 1~5월 누계 판매량도 전년 대비 2% 증가하여 사상 최고 기록을 달성했다. 에릭 왓슨 기아 미국법인 영업 담당 부사장은 내연기관, 하이브리드, 전동화 모델을 골고루 갖춘 폭넓은 라인업이 기록적인 판매 성장의 배경이 되었으며, 현재의 경제적 상황에서도 상승세가 상반기 이후까지 이어질 것으로 전망했다





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