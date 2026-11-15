현대차·기아, 쏘카·카카오모빌리티와 제휴로 외산 자율주행 대비

현대자동차와 기아가 각각 쏘카, 카카오모빌리티와 자율주행 협력 MOU를 체결해 글로벌 기업들의 한국 시장 침투에 대응한다. 데이터 기반 국산 서비스 고도화를 통한 경쟁력 강화 전략을 상세히 분석한다.

글로벌 자율주행차 업계의 한국 시장 진출 속도가 빨라짐에 따라 국내 완성차 업계의 '합종연횡'도 급물살을 타고 있다. 완성차 업계의 선두 주자인 현대자동차 와 기아가 각각 모빌리티 플랫폼 기업인 쏘카와 카카오모빌리티 와 손을 잡은 것이다. 이 같은 제휴는 국내 도로에서 외산 자율주행 서비스가 시장을 잠식하기 전에, 국산 서비스의 기술적 고도화와 인프라를 선제적으로 마련하겠다는 전략적 의도가 담겨 있다.

현대자동차는 지난 13일 서울 성동구에 위치한 쏘카 본사에서 쏘카와 자율주행차량 플랫폼 공급 및 데이터 수집 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약의 핵심은 현대차가 자율주행 소프트웨어가 탑재된 차량을 개발하고, 쏘카는 이를 자사의 카셰어링 서비스에 투입하여 운행 데이터를 수집하는 구조로 짜여 있다는 점이다. 카셰어링 차량이 전국 각지를 누비며 주행하므로, 현대차는 이를 통해 한국 도로 환경에 특화된 주행 데이터를 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 한 모빌리티 업계 관계자는 자율주행차량 보편화를 위해서는 개발뿐만 아니라 실제 운영 인프라스트럭처가 함께 갖춰져야 한다며, 현대차와 쏘카의 협업이 이런 관점에서 이루어질 것이라고 분석했다.

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기아 역시 지난 7월부터 카카오모빌리티와 자율주행 협업을 지속해오고 있다. 기아와 카카오모빌리티는 자율주행 서비스 전용 목적기반차량(PBV) 개발에 협력키로 했으며, 카카오모빌리티가 자체적으로 개발해 온 자율주행 소프트웨어와 호출, 관제 플랫폼을 기아의 차세대 PBV에 탑재하여 실제 자율주행을 구현하겠다는 계획이다. 특히 카카오모빌리티는 최근 엔비디아의 인공지능(AI) 컴퓨팅 기술을 접목하면서 기아 PBV 기반의 자율주행 상용화 속도를 더욱 가속화하고 있다.

국내 완성차 업계와 모빌리티 플랫폼이 '원팀'으로 힘을 모은 배경에는 미국과 중국 자율주행 선도 기업들의 전방위적인 한국 러시가 자리하고 있다. 미국 구글 알파벳 산하 웨이모는 지난 7월 한국 법인인 '웨이모코리아' 설립을 완료하고 사업 목적에 여객자동차 운수까지 명시하며 상륙을 공식화했다. 또한 테슬라는 최근 국내에 '테슬라 로보택시' 상표를 출원하는 등 진출 준비에 한창이다.

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중국의 공세는 더욱 거세다. 중국 포니ai는 지난 8월 국내 기업 퓨처링크와 손잡고 2028년 서울 도심에서 로보택시 200대를 상용 운행하겠다는 청사진을 내놨다. 바이두는 올해 초 자율주행 호출 서비스 '아폴로 고'의 한국 진출을 선언하고 국내 법인을 설립한 뒤 로보택시 실증에 나섰다. 샤오펑 또한 국내 딜러망 구축과 자율주행 소프트웨어 기반 시장 공략에 시동을 걸었다. 이러한 외신들의 진군은 자동차 산업의 무게중심이 자율주행차로 빠르게 이동하고 있음을 보여준다.

글로벌 시장조사 업체 포천비즈니스인사이트에 따르면 세계 자율주행차 시장 규모는 올해 549억7000달러(약 73조6600억원)에서 2034년 2185억9000달러(약 292조9100억원)로 증가할 전망이다. 이는 연평균 성장률 18.8%의 고속 성장을 의미하며, 레벨4 완전 자율주행 기반 로보택시와 물류 서비스가 본격적으로 개화하면 모빌리티 산업 부가가치는 플랫폼과 데이터 영역으로 급격히 이동할 것으로 예상된다.

국내 기업들은 안방 시장을 전부 놓칠 수 있는 처지에 놓인 셈이다. 복잡한 도심 도로와 이륜차 혼재 등 한국 특유의 주행 환경 데이터를 외산 로보택시가 선점하게 되면 국내 플랫폼은 단순 차량 중개 채널로 전락할 수 있다는 우려가 나온다. 완성차 업체 역시 하드웨어 하청 기지로 밀려날 수 있다는 위기감이 고조된 상태다. 한 자동차 업계 관계자는 자율주행차 시장이 2029년이면 완전히 개화할 것으로 전망되는 만큼 우리 기업들도 서둘러 상용화에 나서야 한다고 강조했다.