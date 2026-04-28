현대차, ‘더 뉴 그랜저’ 내외관 디자인 최초 공개…신차급 변화 예고

현대자동차는 28일, 7세대 그랜저의 부분 변경 모델인 ‘더 뉴 그랜저’의 내외관 디자인을 최초로 공개했습니다. ‘상어 코’ 디자인과 차세대 인포테인먼트 시스템 ‘Pleos Connect’가 특징입니다.

현대 자동차 는 28일, 7세대 그랜저 의 부분 변경 모델인 ‘더 뉴 그랜저 ’의 내외관 디자인 을 최초로 공개했습니다. 2022년 11월 출시된 7세대 그랜저 의 디자인 과 상품성을 대폭 개선하여, 마치 신차 수준의 변화를 추구한다는 목표를 밝혔습니다.

현대차는 3년 5개월 만에 선보이는 이번 페이스리프트 모델이 디자인과 상품 가치를 획기적으로 향상시켜 고객에게 새로운 경험을 제공할 것이라고 강조했습니다.

‘더 뉴 그랜저’의 외관 디자인은 기존의 역동성과 세련됨을 유지하면서 디테일을 정교하게 조정하여 더욱 균형 잡히고 완성도 높은 비율을 구현했습니다. 전면부는 후드 라인을 길게 연장하여 ‘상어 코’ 형상을 강조하고, 새로운 메쉬 패턴의 라디에이터 그릴을 적용하여 고급스러운 이미지를 더했습니다. 더욱 얇아진 수평형 램프 디자인과 측면 방향지시등의 통합은 전면부에서 후면부까지 시각적인 연속성을 강화합니다. 전체 길이는 15mm 늘어난 5050mm로, 역동적이면서도 균형 잡힌 프로포션을 완성했습니다.

후면부에서는 테일램프를 더욱 슬림하게 만들고 방향지시등을 숨겨 통일감을 강조했으며, 하단 범퍼의 블랙 영역을 확장하고 윙 형태의 액센트를 추가하여 스포티한 느낌을 더했습니다. 특히, 그랜저의 상징적인 측면 실루엣은 그대로 유지하면서도 더욱 세련된 이미지를 구현하는 데 집중했습니다.

내부 디자인은 그랜저의 오랜 전통인 ‘프리미엄 라운지’ 콘셉트를 계승하면서 사용자 경험을 반영하고 고급감을 더욱 높였습니다. 17인치 중앙 디스플레이에는 현대자동차 최초로 안드로이드 오토모티브 OS(AAOS) 기반의 차세대 인포테인먼트 시스템 ‘Pleos Connect’가 적용되어 사용자 편의성을 극대화했습니다. 직관적인 조작을 위해 물리 버튼도 함께 배치했습니다. 전동식 에어 벤트는 디스플레이를 통해 공조 기능을 통합적으로 제어할 수 있도록 설계되었습니다. 도어 트림은 소파를 연상시키는 쿠션 패턴과 간접 조명을 사용하여 아늑한 분위기를 연출합니다.

또한, 현대자동차 최초로 적용된 ‘Smart Vision Roof’는 빛 투과율을 전동으로 조절하여 개방감을 높이고, 넓어진 개구부는 넉넉한 실내 공간감을 제공합니다. 더욱 고급스러운 느낌을 전달하기 위해 옻칠에서 영감을 받은 인테리어 및 익스테리어 컬러 ‘아티사날 버건디’를 새롭게 추가했습니다. 현대차는 출시 전 고객 접점을 확대하기 위해 다음 달 13일까지 ‘얼리 패스’ 사전 알림 이벤트를 진행하고 있으며, 신청자에게는 제품 정보, 출시 일정, 시승 정보 등에 대한 우선 접근 권한을 제공하고 추첨을 통해 경품도 제공할 예정입니다.

현대차 관계자는 “더 뉴 그랜저는 많은 신규 기능 적용과 디테일 개선을 통해 신차 수준의 완성도를 갖추게 되었다”며, “프리미엄 세단을 기대하는 고객들에게 더욱 높은 수준의 모빌리티 경험을 제공할 것”이라고 밝혔습니다. 이번 페이스리프트 모델은 단순히 디자인 변경에 그치지 않고, 첨단 기술과 사용자 편의성을 대폭 향상시켜 그랜저의 브랜드 가치를 더욱 높이는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 특히, ‘Pleos Connect’ 시스템은 사용자 맞춤형 서비스를 제공하고, 차량과 사용자 간의 상호작용을 강화하여 더욱 즐거운 운전 경험을 선사할 것으로 예상됩니다.

또한, ‘Smart Vision Roof’는 실내 분위기를 변화시키고 개방감을 높여 그랜저의 고급스러운 이미지를 더욱 강조할 것입니다. 현대자동차는 ‘더 뉴 그랜저’를 통해 국내 자동차 시장에서 프리미엄 세단 부문의 경쟁력을 강화하고, 고객 만족도를 높이는 데 주력할 계획입니다. 앞으로 ‘더 뉴 그랜저’가 보여줄 혁신적인 변화와 고객 경험에 대한 기대감이 높아지고 있습니다





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현대자동차 그랜저 더 뉴 그랜저 페이스리프트 디자인

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