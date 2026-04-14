현대차 노조, 완전월급제 도입 추진… 임금협상 주요 의제로

현대자동차 노동조합이 다음 달 임금협상에서 기술직(생산직)의 완전월급제 도입을 주요 의제로 추진한다. 노조는 설문조사를 통해 조합원들의 의견을 수렴했으며, 기본급 인상과 함께 고정급 중심의 임금체계 개편을 요구하고 있다. AI 로봇 도입, 해외 생산 확대 등 생산 환경 변화에 따른 고용 불안에 대응하기 위한 조치로 풀이된다.

현대차 노조 소식지에 따르면, 현대자동차 노동조합 이 다음 달 임금협상 에서 기술직 ( 생산직 )의 ' 완전월급제 ' 도입을 주요 의제로 논의할 예정이다. 이는 국내 산업계 노사협상의 방향을 가늠하는 중요한 사례로 꼽히며, 노조는 임금협상 요구안 마련을 위해 간부들을 대상으로 사전 의견 수렴을 진행했다.

설문조사 결과, 응답자 중 44%가 '시급제를 폐지하고 매달 일정한 월급을 받는 완전월급제 도입'을 지지했으며, 같은 비율로 기본급 인상 요구도 높게 나타났다. 이는 임금체계 개편에 대한 강한 의지를 보여주는 것으로, 고정급 중심의 임금체계로의 전환을 시사한다. 완전월급제 외에도 고정급여 비율 확대, 상여금 및 수당 체계 조정에 대한 의견도 제기되었으며, 임금의 안정성을 높이려는 노조의 움직임이 엿보인다.

현재 현대차 기술직의 임금은 시급을 기반으로 한 월급제이며, 연장·특근수당과 성과급 등 변동급의 비중이 높아 실제 수령액이 근무 형태에 따라 달라진다. 완전월급제는 이러한 변동급의 비중을 줄이고 고정급을 늘려 임금의 예측 가능성을 높이는 것을 목표로 한다. 노조 관계자는 특근과 성과급 등 변동성이 있는 임금이 전체 임금의 약 40%를 차지하며, 근로 환경 변화에 따라 소득 안정성을 확보해야 한다는 요구가 커지고 있다고 전했다. 설문조사에서 상여금 인상 요구가 가장 높았으며, 신입사원 충원, 임금피크제 폐지 및 정년 연장 등에 대한 요구도 있었다. 노조는 설문 결과를 바탕으로 15일 임시대의원대회를 통해 최종 임협 요구안을 확정할 계획이다.

노조가 완전월급제를 주요 의제로 내세운 배경에는 생산 환경 변화에 따른 임금 감소 우려가 자리 잡고 있다. 인공지능(AI) 로봇 도입, 생산 자동화 확대, 해외 생산 비중 증가 등은 근로시간 감소로 이어질 수 있으며, 이는 현재 임금 구조에서는 소득 감소로 직결될 수 있다는 우려를 낳았다. 노조는 자체 소식지를 통해 해외 물량 이관 등 조합원 고용에 직접적인 영향을 미치는 사안에 대해 회사 측의 일방적인 결정을 막아내겠다는 강경한 입장을 밝혔다. 특히, 일부 차종의 해외 생산 이전으로 국내 생산 물량이 감소할 수 있다는 점을 우려하며, 투싼 하이브리드와 팰리세이드 등 일부 물량의 미국 공장 이전을 가정할 경우 국내 생산량이 연간 160만대 수준으로 줄어들 수 있다고 주장한다. 이에 대해 회사 측은 국내 생산 감소는 없을 것이라는 입장을 고수하고 있다.

올해 임금협상에서는 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 도입과 관련된 고용보장 문제도 중요한 쟁점으로 다뤄질 가능성이 높다. 상급단체인 민주노총 금속노조는 AI 로봇 도입 이전에 노사 간의 고용안정 대책 합의를 요구하고 있으며, 현대차 그룹은 2028년부터 아틀라스를 국내가 아닌 해외 생산공정에 단계적으로 투입할 계획이다. 이에 대해 노조는 노사 합의 없는 로봇 도입은 수용할 수 없다는 입장을 분명히 했다.

이러한 일련의 움직임들은 현대차 노사의 미래 노동 환경과 임금 체계에 대한 근본적인 변화를 예고하며, 노사 간의 치열한 협상 과정을 예상하게 한다. 특히, AI 로봇 도입과 해외 생산 확대 등 급변하는 산업 환경 속에서 노동자의 고용 안정과 소득 보전을 위한 노조의 노력이 주목받고 있다. 노사 간의 합의점을 찾기 위한 노력이 중요하며, 이는 국내 산업 전반에 걸쳐 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 최종 임협 결과에 따라 현대차는 물론 국내 자동차 산업의 미래가 달라질 수 있다는 점을 명심해야 한다.





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