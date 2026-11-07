현대차 수소차 5만대 돌파하나 보조금 9년 만에 인하 우려

국내 수소차 누적 판매 5만대 기록했으나 보조금 9년 만에 인하로 시장 위축 가능성. 현대차 및 충전소 구조 개선 필요성 집중.

현대자동차의 국내 수소차 누적 판매량이 5만대를 돌파했지만, 정부 보조금 삭제로 인한 시장 불안정이 커지고 있다.

지난 9월 말 기준 현대차의 국내 수소차 누적 판매는 5만262대를 기록했다. 그러나 이 시장이 자립할 수 있는 산업인지에 대해서는 여전히 의문이 제기된다. 정부 보조금이 축소되면 판매량이 급감할 수밖에 없고, 충전소 역시 정부 지원과 현대차의 자금에 의존해 버티는 구조가 고착화되어 있기 때문이다.

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9년 만인 2026년 국비 보조금 2250만에서 2000만 원으로 인하

기후에너지환경부는 내년 예산안에서 수소승용차 1대당 국비 보조금을 2250만원에서 2000만원으로 낮추는 내용을 포함했다. 이는 2018년 도입 이후 9년 만에 처음으로 국비 보조금을 인하하는 조치다.

수소차 구매지원 예산도 5762억원에서 4457억원으로 22.6% 감축된다. 기후부는 이 조치가 최근 5년간 수소차 보조금 실집행률이 20%에서 50%에 머물렀다는 집행 실적을 반영한 것이라고 설명한다.

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올해 9월 말 기준 지방비가 확보된 물량은 승용차의 경우 국비 대비 84.9%, 상용차는 70.6%에 그쳤다. 업계는 지방비 부족을, 기후부는 수요 부진을 각각 원인으로 지목하지만, 보조금 축소가 구매 부담을 키워 수요를 더 위축시킬 수 있다는 우려가 제기된다.

보조금 의존형 현대차 내수 시장과 고가 수소 연료비 구조

시장조사업체 SNE리서치에 따르면 올해 상반기 세계 수소차 판매량 4643대 중 3337대가 현대차 제품이었다. 하지만 같은 기간 미국과 유럽에서의 판매량은 합쳐도 100대에 못 미쳐, 사실상 '세계 1위' 판매량은 한국 내수 시장에 의존하고 있는 상황이다.

이 내수는 보조금에 힘입어 형성된 구조다. 신형 넥쏘의 출고가는 7644만~8345만원으로, 보조금을 최대한 적용해야 3000만원대로 하락한다. 연료비 부담도 만만치 않아, 충전소별 연평균 수소값은 2022년 ㎏당 8484원에서 올해 1만391원으로 22% 상승했다.

지난 2일 전국 평균 판매가격인 ㎏당 1만519원을 적용하면, 넥쏘로 100㎞를 주행하는 데 약 9800원이 소요된다. 이는 공공 급속충전기를 이용하는 아이오닉5(약 6800원)보다 40% 이상 비싼 가격이다.

충전소 80% 이상 정부 지원에 의존, 현대차의 코하이젠 투자

충전소 인프라는 더욱 취약하다. 국회 기후에너지환경노동위원회 김위상 국민의힘 의원실 자료에 따르면, 올 상반기 상업운영 충전소 258곳 중 208곳(80.6%)이 정부의 수소 연료구입비 지원을 받았다.

수소 판매만으로 연료비 부담을 감당하기 어려운 사업장이 적다는 것을 보여주는 대목이다. 상업용 충전기 증가 폭도 2024년 115기에서 지난해 67기로 줄었고, 올해 9월까지 65기를 기록했다. 그럼에도 내년 충전소 구축 예산은 1897억원에서 1197억원으로 36.9% 감축된다.

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이러한 예산 빈자리는 현대차가 메우고 있다. 현대차는 지난달 상용차 충전소 운영사 코하이젠의 전환사채 186억2200만원어치를 사들이기로 했다. 코하이젠의 6월 말 자본잠식률은 53.2%로 재무 상태가 악화되었다.

해외 업체들의 철수 속에서도 관건은 수소 공급 가격 경쟁력

해외 완성차 업체들은 이미 승용 수소차 사업에 신중해지고 있다. 제너럴모터스(GM)는 지난해 10월 차세대 연료전지 개발을 중단했고, 혼다는 GM과 함께 운영해 온 미국 합작공장의 현행 연료전지 생산을 올해 말 종료하기로 했다.

다만 혼다는 차세대 연료전지를 독자 개발하고 있으며, 도요타는 승용차보다 상용차 등으로 수소 사업의 무게중심을 넓히고 있다. 기아도 2029년부터 카니발 수소차 생산을 추진하는 등 내수 시장은 여전히 활력을 가지고 있다.

올해 수소버스 보급 목표는 1800대로, 2027년 저상 광역버스 도입 확대에 따른 수소 저상버스 기회도 예상된다. 하지만 차종이 늘고 보조금이 유지된다고 해서 시장이 저절로 자립하는 것은 아니다.

결국 핵심은 수소를 얼마나 싸게 생산하고 안정적으로 공급하느냐에 있다. 충전소가 손익분기점을 넘으려면 차량 보급량이 얼마나 필요한지 입증해야 하며, 현대차가 차종을 늘리고 설비에 투자해도 정부와 기업의 지원 의존에서 벗어나기 어렵다는 분석이다.