현대자동차가 1t 트럭 포터 후속 모델인 LT2에 차량 소프트웨어 플랫폼 '플레오스'를 적용해 상용차 시장의 SDV 전환을 가속화한다. 가격 경쟁력과 기술 접목의 균형이 성패를 가를 전망이다.

현대자동차가 국내 대표 1t 트럭인 포터의 후속 모델인 LT2에 차세대 차량 소프트웨어 플랫폼 ' 플레오스 (Pleos)'를 적용하기로 최종 결정했다. 이는 정의선 현대차 그룹 회장이 주도하는 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 전환 전략을 승용차 시장을 넘어 상용차 영역으로 본격적으로 확대하는 의미 있는 조치다.

포터 LT2, 플레오스 플랫폼 탑재 결정

18일 완성차 업계에 따르면 현대차는 2027년 출시를 목표로 개발 중인 포터 후속 모델 LT2에 플레오스 플랫폼을 탑재할 방침을 정했다. 현재 플레오스가 탑재된 차량은 신형 아반떼, 투싼, 완전변경 그랜저 등 현대차 승용차 3종과 제네시스 GV90 등 4종이다.

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포터 후속 모델에 해당 플랫폼을 적용함으로써 현대차그룹의 소프트웨어 플랫폼 적용 범위를 상용차로 넓히게 되었다. 포터는 2017년과 2020년 국내에서 각각 10만대 이상의 판매고를 기록했으며, 2021년과 2022년에는 승용·상용차를 통틀어 국내 판매 1위를 차지했다.

특히 2022년 현대차 포터의 판매량은 9만2411대에 달했다. 택배, 소매 유통, 건설 현장 등에서 폭넓게 활용되는 이 차량은 소상공인과 자영업자의 생계를 책임지는 대표적인 차량으로 꼽힌다.

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정의선 회장 의지, 상용차 SDV 전환 확대

정의선 현대차그룹 회장은 포터 후속 모델 개발에 강한 의지를 보여왔다. 최근 포터 판매로 얻는 수익이 크지 않더라도, 소상공인을 위해 후속 모델 개발을 반드시 추진해야 한다는 취지의 입장을 전달한 것으로 알려졌다.

현대차는 수익성뿐 아니라 상용차 시장의 중요성을 고려해 신차 개발과 SDV 기술 적용을 병행하고 있다는 분석이 나온다. 플레오스는 차량 제어, 인포테인먼트, 클라우드, 차량 관제 등을 아우르는 현대차그룹의 핵심 소프트웨어 플랫폼이다.

스마트폰에 비유하면 포터가 갤럭시와 같은 하드웨어이고, 플레오스는 안드로이드와 같은 운영체제 역할을 수행한다. 상용차에 플레오스가 적용되면 차량 운행과 관리 방식에도 변화가 예상된다.

장기적으로 차량 관제 기능과 연계해 물류업체가 여러 차량의 상태와 정비 일정을 한 화면에서 확인하거나, 배송 물량에 맞춰 차량 입고 시점을 조정하는 서비스로 확장할 수 있다. 또한 차량 운행 데이터 축적과 자율주행 기술 상용화 역시 플레오스를 중심으로 추진될 전망이다.

신형 아반떼 판매 부진, LT2 가격 경쟁력 관건

다만 첨단 소프트웨어 기술과 가격 경쟁력 사이에서 균형을 찾는 것이 핵심 과제로 떠올랐다. 포터의 주된 고객층인 소상공인과 자영업자는 차량 가격과 유지비에 매우 민감하다.

플레오스 기본 탑재로 차량 가격이 상승할 경우, 신기술 적용에 따른 편익보다 초기 구매 부담이 더 크게 작용할 우려가 있다. 이러한 우려는 이미 플레오스를 기본 탑재해 출시한 신형 아반떼에서 현실화되고 있다.

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신형 아반떼는 출시 이후 판매 부진 논란에 휩싸인 가운데, 플레오스 기본 탑재에 따른 가격 상승이 소비자 부담을 키웠다는 지적이 나오고 있다. 이에 현대차는 LT2 개발 과정에서 가격 경쟁력 확보를 위해 고민 깊다.

현대차는 현재 LT2에 플레오스를 기본 탑재하는 방향으로 개발을 진행하면서도, 선택 사양으로 전환하는 방안까지 함께 검토 중인 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 포터가 소상공인과 자영업자의 생계와 직결되는 차량인 만큼 첨단 기술 도입 못지않게 가격 경쟁력 확보가 중요하다고 지적했다.

플레오스 적용, 소상공인 부담 완화 방안 모색

현대차는 플레오스 적용에 따른 실질적인 편익을 제공하면서도 소비자가 감당할 수 있는 가격을 유지하는 것이 성공의 관건이 될 것이라고 내다봤다. 포터는 중소기업과 자영업자의 이동 수단이자 생산 도구로서 단순한 판매 숫자를 넘어 사회적 책임 차원에서도 중요한 의미를 가진다.

플레오스 플랫폼의 도입은 단순한 기술 업그레이드를 넘어, 물류 산업의 효율성을 높이고 자율주행 기술 기반을 마련하는 중요한 단계다. 그러나 이러한 기술적 진보가 최종 소비자인 소상공인과 자영업자에게 부담으로 작용해서는 안 된다는 업계의 시각이 지배적이다.

현대차는 LT2를 통해 플레오스 플랫폼의 가능성을 검증하고, 상용차 시장에서의 SDV 전환 모델을 성공적으로 안착시킬지를 주목받고 있다. 2027년 출시 예정인 LT2의 시장 반응이 현대차그룹의 상용차 전략 성패를 가를 것이다.