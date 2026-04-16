현대제철·한화오션, 하청 노동자 사용자성 인정…‘노란봉투법’ 후 첫 선례

현대제철 자회사 하청 노동자와 한화오션 급식 업체 웰리브 노조에 대한 사용자성이 노동위원회를 통해 인정되었습니다. 이는 ‘노란봉투법’ 시행 이후 현대차그룹 계열사 중 첫 사용자성 인정 사례로, 향후 유사한 사건에 중요한 선례가 될 전망입니다. 현대차그룹은 하청 노동자들의 교섭 요구에 침묵을 유지하고 있어 이번 결정의 파장이 주목됩니다.

16일 노동위원회 는 현대제철 자회사 하청 노동자들에 대한 현대제철 의 사용자성을 인정하고, 하청 노조 간 교섭 단위 분리를 결정했습니다. 이는 현대자동차그룹 계열사 중 처음으로 노동위원회 에서 사용자성을 인정받은 사례이며, 현대자동차그룹이 하청 노동자들의 교섭 요구에 침묵을 유지하고 있는 상황에서 중요한 선례가 될 것으로 보입니다.

또한, 같은 날 한화오션의 급식 업체인 웰리브 노조에 대해서도 사용자성이 인정되었습니다. 인천지방노동위원회는 현대제철 당진제철소의 생산 일부를 담당하는 자회사 현대ITC 노동조합의 교섭 단위 분리 신청 사건에서 원청의 사용자성을 인정하고 교섭 단위 분리를 인용했습니다.

ITC 노조는 한국노총 금속연맹 소속이며, 민주노총 금속노조와는 달리 교섭 단위 분리를 요구했습니다. 노란봉투법 시행 이후 하청 노동자들의 교섭 요구가 잇따르고 있지만, 현대자동차그룹은 이에 대해 응하지 않고 있습니다. 현대제철에 대한 이번 결정은 현대차, 현대글로비스, 현대모비스 등 다른 계열사의 사용자성 판단에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

한편, 경남지방노동위원회는 한화오션 급식 업체 웰리브 노동조합에 대한 사용자성을 인정하고 단체 교섭에 나설 것을 명령했습니다. 한화오션은 노란봉투법 시행 직후 하청 노조의 교섭 요구에 대해 거제통영고성 조선하청지회만 교섭 대상으로 명시하고 웰리브지회를 제외했으나, 웰리브지회의 이의 신청을 경남지노위가 받아들였습니다.

웰리브지회는 한화오션의 급식, 통근버스 운행, 시설 관리 등의 업무를 담당하는 도급 업체입니다.





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현대제철 한화오션 노란봉투법 노동위원회 사용자성 인정

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