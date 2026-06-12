현대미술의 거장 데이비드 호크니, 89세로 별세

영국의 현대미술 거장 데이비드 호크니가 89세 생일을 약 한 달 앞두고 런던 자택에서 평화롭게 세상을 떠났다. 호크니는 1937년 영국 요크셔에서 태어나 런던 왕립예술대를 졸업했으며, 30대 이전부터 세계적인 명성을 얻었다. 그의 작품은 '더 큰 첨벙'을 비롯한 수영장 연작, '클라크 부부와 퍼시', '예술가의 초상' 등이 대표적이다. 특히 '예술가의 초상'은 2018년 생존 예술가 중 최고가 경매 기록을 세웠다. 호크니는 캘리포니아의 햇살 가득한 풍경과 노년에 유럽의 자연 경관을 모티프로 삼았으며, 회화 외에도 무대 디자인, 판화, 사진 콜라주, 비디오 아트 등 다양한 매체를 실험했다. 아이패드를 활용한 작품으로도 주목받았고, 엘리자베스 2세 여왕 재위 기념 스테인드글라스 '여왕의 창'을 제작하기도 했다. 그는 "60년간 매일 하고 싶은 일을 했다"는 말로 일에 대한 열정을 드러냈다.

데이비드 호크니 가 89세 생일을 약 한 달 앞두고 런던 자택에서 평화롭게 세상을 떠났다고 그의 홍보 담당자가 12일 밝혔다. 호크니는 1937년 7월 9일 영국 요크셔 브래드퍼드에서 태어나 런던 왕립예술대를 졸업했으며, 30대가 되기도 전에 세계적으로 이름이 알려졌다.

그는 다양하고 실험적인 작품 세계로 유명했으며, 그 이름 자체가 하나의 장르처럼 여겨질 정도였다. 영국 역사학자 사이먼 샤머는 작년 파리 전시 에세이에서 "호크니의 예술은 모든 형태의 변화와 끊임없는 창의적 실험을 통해 그 인기와 지속성이 조금도 이상하지 않다"고 평가했다. 대표작으로는 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)에서 지내면서 탄생한 '더 큰 첨벙'(1967)을 비롯한 수영장 연작, '클라크 부부와 퍼시'(1971), '예술가의 초상'(1972) 등이 있다.

'예술가의 초상'은 2018년 뉴욕 크리스티 경매에서 9천30만 달러에 팔려 당시 생존 예술가 중 최고가 기록을 세웠으나, 이듬해 제프 쿤스의 '토끼'에 의해 기록이 깨졌다. 호크니는 오랜 기간 캘리포니아주에서 거주하며 햇살 가득한 교외 풍경을 주요 모티프로 삼았고, 노년에는 유럽으로 돌아와 고향인 영국 요크셔의 숲이나 프랑스 노르망디의 들판과 나무에서 영감을 얻었다. 회화 외에도 1987년 LA 오페라에서 초연된 '트리스탄과 이졸데' 제작에 기여하는 등 의상과 무대 디자인을 했으며, 판화와 사진 콜라주, 비디오 아트로 작품 활동을 확장했다. 아이패드를 적극적으로 활용한 것으로도 알려져 있다.

엘리자베스 2세 여왕의 장기 재위를 기념해 2018년 웨스트민스터 사원에 영국의 풍경에서 영감을 받은 스테인드글라스 작품 '여왕의 창'을 남겼다. 호크니는 2017년 인터뷰에서 "나를 젊게 유지하는 건 일"이라며 "60년간 전문 화가였고 60년간 매일 일어나 내가 하고 싶은 일을 했다"고 말했다. 그는 20세기와 21세기 현대미술에서 가장 중요한 인물 중 한 명으로 평가받으며, 오랜 기간 활발한 창작 활동으로 언어 그대로 예술계에 살아있는 전설이었다





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데이비드 호크니 현대미술 수영장 연작 예술가의 초상 스테인드글라스

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